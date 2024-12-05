За переправку через границу требовали $3 тысячи: возле Молдовы задержали 7 нарушителей. ФОТОрепортаж

Пограничники обнаружили и задержали группу из семи человек, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдовой.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на рассвете, благодаря оператору беспилотного летательного аппарата, военнослужащие отдела пограничной службы "Кодыма" Подольского отряда зафиксировали движение группы лиц, которые направлялись в сторону государственной границы с Молдовой.

Семерых граждан - жителей Киевской, Житомирской, Одесской, Херсонской и Сумской областей - остановили неподалеку от госграницы. Как выяснилось, их движение координировал организатор, который через телеграм-канал направлял их к месту незаконного пересечения границы. За свои услуги он требовал по 3 тысячи долларов США с каждого в случае успешной переправки.

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На всех нарушителей были составлены административные протоколы по ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Дела переданы в суд.





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