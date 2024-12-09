На кордоні з Польщею викрили чоловіка, який видавав себе за жінку, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
На пункті пропуску "Ягодин" прикордонники зупинили чоловіка, який видавав себе за жінку, використовуючи підроблені документи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
Як зазначається, під час оформлення потяга до польського Холму, пасажир надав для перевірки паспорт на ім'я Іванка, що викликало у прикордонників сумніви через зовнішність, яка була схожою на чоловічу. Для підтвердження своєї статі особа також пред’явила свідоцтво про народження, яке нібито отримала після зміни імені та статі.
Під час перевірки з’ясувалося, що медичне свідоцтво про зміну статевої належності відсутнє. Врешті пасажир зізнався, що є чоловіком на ім’я Іван, який не проходив жодних операцій та не планує їх робити.
Прикордонники повідомили про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України ("Підроблення документів"), співробітників Нацполіції. Окрім того, на 25-річного мешканця Київщини склали адміністративні матеріали за спробу незаконного перетину державного кордону.
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Дівчинахлоп фільмів надивився і вирішив спробувати долю!...
А то Іванка воно, а морда то хлоп'яча
Сорочка вишиванка
Високий тай стрункий
Високий тай стрункий
Щей на бороді ямка...(с)
"Батюня, в Україні нас, Іванок, пригноблюють, - зроби щось!" )))
Хіджаб треба було вдягати.