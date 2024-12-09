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На кордоні з Польщею викрили чоловіка, який видавав себе за жінку, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На пункті пропуску "Ягодин" прикордонники зупинили чоловіка, який видавав себе за жінку, використовуючи підроблені документи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу. 

На кордоні викрили чоловіка, який видавав себе за жінку

Як зазначається, під час оформлення потяга до польського Холму, пасажир надав для перевірки паспорт на ім'я Іванка, що викликало у прикордонників сумніви через зовнішність, яка була схожою на чоловічу. Для підтвердження своєї статі особа також пред’явила свідоцтво про народження, яке нібито отримала після зміни імені та статі.

Під час перевірки з’ясувалося, що медичне свідоцтво про зміну статевої належності відсутнє. Врешті пасажир зізнався, що є чоловіком на ім’я Іван, який не проходив жодних операцій та не планує їх робити.

Прикордонники повідомили про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України ("Підроблення документів"), співробітників Нацполіції. Окрім того, на 25-річного мешканця Київщини склали адміністративні матеріали за спробу незаконного перетину державного кордону.

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На кордоні викрили чоловіка, який видавав себе за жінку
На кордоні викрили чоловіка, який видавав себе за жінку

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5958) Польща (8491) ухилянти (888)


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Топ коментарі
+9
арахамією?
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09.12.2024 14:57
+4

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09.12.2024 14:52
+4
А якщо прикинутись мавпою?
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09.12.2024 14:54
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09.12.2024 14:52 Відповісти
А якщо прикинутись мавпою?
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09.12.2024 14:54 Відповісти
арахамією?
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09.12.2024 14:57 Відповісти
Якщо прикинутись арахамією можна самотужки затримати цілий прикордонний загін при спробі нелегально перетнути кордон і розстріляти усіх ***** і вам нічого не буде, навіть медальку дадуть і до ***** на перемовити можуть відправити.
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09.12.2024 15:05 Відповісти
какаяразніца?
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09.12.2024 15:19 Відповісти
Керєнський в бігах....! Дівчина хлоп фільмів надивився і вирішив спробувати долю!...
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09.12.2024 14:55 Відповісти
Навряд він щось чув про Керенського, а ось серіал про Голобородька він мабуть дивився - там Блазень перевдягався також
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09.12.2024 15:02 Відповісти
Треба було фото жіноче робити
А то Іванка воно, а морда то хлоп'яча
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09.12.2024 14:59 Відповісти
"Корнет, ви - женщіна?!"
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09.12.2024 15:00 Відповісти
"тогда корнет бежать решился,.." (С) ))
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09.12.2024 15:09 Відповісти
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09.12.2024 15:11 Відповісти
Типовий ухилянт
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09.12.2024 15:00 Відповісти
хитрий зебіл
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09.12.2024 15:01 Відповісти
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09.12.2024 15:00 Відповісти
Попандопало.
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09.12.2024 15:02 Відповісти
В Україні все можливо... кожна друкарня може друкувати бланки державних документів і ніякої відповідальності...
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09.12.2024 15:02 Відповісти
Пасивний гей, буває. А може мужеподібна лесбіянка? Треба розібратись.
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09.12.2024 15:03 Відповісти
Іванка ой Іванка
Сорочка вишиванка
Високий тай стрункий
Високий тай стрункий
Щей на бороді ямка...(с)
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09.12.2024 15:04 Відповісти
Чого тільки не придумають, що би не служити в армії. Капець
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09.12.2024 15:07 Відповісти
Вони теж видавали себе за когось іншого (за військових). А насправді вони - звичайні ухилянти зі "зв'язками". Синочки поліцаїв / чиновників / інших дармоїдів при владі.
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09.12.2024 16:08 Відповісти
В Балаклавах і з автоматами!
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09.12.2024 16:51 Відповісти
Кожний вдвічі більший за того дрища, якого вони намагалися викрасти.
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09.12.2024 16:53 Відповісти
тому шо поки був безвіз, треба було встигнути з'їздити до Паттайі та зробить операцію по зміні статі. А так зараз через Тису вже пізно, бо вода холодна. Можно ще до великого снігу встигнути через гори.
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09.12.2024 15:13 Відповісти
Якщо в таку погоду і через Тису, то операцію не потрібно буде робити.
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09.12.2024 15:18 Відповісти
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09.12.2024 15:56 Відповісти
То трансвестит у відпустці )
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09.12.2024 15:36 Відповісти
Гей, гей, гей, соколи
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09.12.2024 15:21 Відповісти
Оминайте прикордонні переходи!
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09.12.2024 15:42 Відповісти
Іванка абдрестовіч
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09.12.2024 15:45 Відповісти
А хтось тут у нас досі дивується, як Люся перетнув кордон...
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09.12.2024 16:10 Відповісти
Э ще одне *******-бореслав береза(бляхер)..Цей маланець теж під Сару закосив..
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09.12.2024 16:23 Відповісти
А ось тут Іванка Трамп образилась.
"Батюня, в Україні нас, Іванок, пригноблюють, - зроби щось!" )))

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09.12.2024 17:22 Відповісти
"...что вызвало у пограничников сомнения из-за внешности, которая была похожа на мужскую."

Хіджаб треба було вдягати.
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09.12.2024 16:11 Відповісти
 
 