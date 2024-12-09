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Новини Фото Війна
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Службовий пес допоміг прикордонникам затримати порушників у горах, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Службовий собака допоміг прикордонникам упіймати двох порушників, які прямували через гори до кордону з Румунією. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу. 

Як повідомляється, вчора вдень під час патрулювання прикордонний наряд відділу "Фальків" Чернівецького загону спільно з військовослужбовцем Нацгвардії виявив сліди двох невідомих осіб, які прямували до кордону з Румунією.

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"За допомогою службового собаки військовослужбовці вийшли на слід та почали пошук незнайомців. За 40 хвилин охоронці кордону наздогнали та затримали двох чоловіків, які прямували гірським схилом у напрямку держрубежу", - зазнчають ДПСУ. 

Затриманими виявилися мешканці Миколаївської області. Вони зізналися, що намагалися незаконно перетнути українсько-румунський кордон.

За фактом порушення на чоловіків складено протоколи за статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Прикордонники затримали порушників у горах
Прикордонники затримали порушників у горах

Читайте також: На кордоні викрили псевдоподружжя: чоловік одружився з дівчиною друга для виїзду за кордон, - ДПСУ. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5958) Румунія (1158) ухилянти (888)


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Топ коментарі
+10
А говорят, что собака друг человека
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09.12.2024 12:54
+6
Нащадки карацупи...
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09.12.2024 13:42
+4
і ти, Сірко?
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09.12.2024 13:43
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Це новина про собаку чи порушників?
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09.12.2024 12:51 Відповісти
Про те шо порушникам треба було собачку підкормить ковбаскою.
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09.12.2024 13:31 Відповісти
А говорят, что собака друг человека
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09.12.2024 12:54 Відповісти
Нащадки карацупи...
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09.12.2024 13:42 Відповісти
Тоді теж хотіли втекти з раю і благоденства
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09.12.2024 15:00 Відповісти
Паркани, дріт, собаки. Тепер ще і рви, що без дробини не подолаєш. На той напрямок і амуніція є, і техніка, і аеро розвідка, і фото пастки. Сіру зони збільшили, здається до 5км.
Погранців у цьому році збільшилось на 13тис.
Так, це рай терору. Гулаги роблять без окупації.
Ось приклад - закон про показ ціни в прозоро не ухвалювали більше пів року(ще майже місяць лежав на підписі). А закон що дозволяє приміряти електрошокери силовиками за три дні і з ініціативи прим'єра.
Ось і напрямок держави. Ми будуємо тюрми - є 10 країн по співвідношенню в'язнів. Виходить, це не привід зупинятись.
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09.12.2024 15:09 Відповісти
і ти, Сірко?
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09.12.2024 13:43 Відповісти
 
 