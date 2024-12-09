Службовий пес допоміг прикордонникам затримати порушників у горах, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
Службовий собака допоміг прикордонникам упіймати двох порушників, які прямували через гори до кордону з Румунією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
Як повідомляється, вчора вдень під час патрулювання прикордонний наряд відділу "Фальків" Чернівецького загону спільно з військовослужбовцем Нацгвардії виявив сліди двох невідомих осіб, які прямували до кордону з Румунією.
"За допомогою службового собаки військовослужбовці вийшли на слід та почали пошук незнайомців. За 40 хвилин охоронці кордону наздогнали та затримали двох чоловіків, які прямували гірським схилом у напрямку держрубежу", - зазнчають ДПСУ.
Затриманими виявилися мешканці Миколаївської області. Вони зізналися, що намагалися незаконно перетнути українсько-румунський кордон.
За фактом порушення на чоловіків складено протоколи за статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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Погранців у цьому році збільшилось на 13тис.
Так, це рай терору. Гулаги роблять без окупації.
Ось приклад - закон про показ ціни в прозоро не ухвалювали більше пів року(ще майже місяць лежав на підписі). А закон що дозволяє приміряти електрошокери силовиками за три дні і з ініціативи прим'єра.
Ось і напрямок держави. Ми будуємо тюрми - є 10 країн по співвідношенню в'язнів. Виходить, це не привід зупинятись.