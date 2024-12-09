Службовий пес допоміг прикордонникам затримати порушників у горах, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Службовий собака допоміг прикордонникам упіймати двох порушників, які прямували через гори до кордону з Румунією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Як повідомляється, вчора вдень під час патрулювання прикордонний наряд відділу "Фальків" Чернівецького загону спільно з військовослужбовцем Нацгвардії виявив сліди двох невідомих осіб, які прямували до кордону з Румунією.

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"За допомогою службового собаки військовослужбовці вийшли на слід та почали пошук незнайомців. За 40 хвилин охоронці кордону наздогнали та затримали двох чоловіків, які прямували гірським схилом у напрямку держрубежу", - зазнчають ДПСУ.

Затриманими виявилися мешканці Миколаївської області. Вони зізналися, що намагалися незаконно перетнути українсько-румунський кордон.

За фактом порушення на чоловіків складено протоколи за статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.









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