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Служебный пес помог пограничникам задержать нарушителей в горах, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Служебная собака помогла пограничникам поймать двух нарушителей, которые направлялись через горы к границе с Румынией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как сообщается, вчера днем во время патрулирования пограничный наряд отдела "Фальков" Черновицкого отряда совместно с военнослужащим Нацгвардии обнаружил следы двух неизвестных лиц, которые направлялись к границе с Румынией.

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"С помощью служебной собаки военнослужащие вышли на след и начали поиск незнакомцев. За 40 минут пограничники догнали и задержали двух мужчин, которые направлялись по горному склону в направлении госграницы", - отмечают в ГПСУ.

Задержанными оказались жители Николаевской области. Они признались, что пытались незаконно пересечь украинско-румынскую границу.

По факту нарушения на мужчин составлены протоколы по статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Прикордонники затримали порушників у горах
Прикордонники затримали порушників у горах

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Автор: 

Госпогранслужба (6421) Румыния (1089) уклонисты (829)


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Топ комментарии
+10
А говорят, что собака друг человека
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09.12.2024 12:54
+6
Нащадки карацупи...
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09.12.2024 13:42
+4
і ти, Сірко?
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09.12.2024 13:43
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Це новина про собаку чи порушників?
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09.12.2024 12:51 Ответить
Про те шо порушникам треба було собачку підкормить ковбаскою.
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09.12.2024 13:31 Ответить
А говорят, что собака друг человека
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09.12.2024 12:54 Ответить
Нащадки карацупи...
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09.12.2024 13:42 Ответить
Тоді теж хотіли втекти з раю і благоденства
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09.12.2024 15:00 Ответить
Паркани, дріт, собаки. Тепер ще і рви, що без дробини не подолаєш. На той напрямок і амуніція є, і техніка, і аеро розвідка, і фото пастки. Сіру зони збільшили, здається до 5км.
Погранців у цьому році збільшилось на 13тис.
Так, це рай терору. Гулаги роблять без окупації.
Ось приклад - закон про показ ціни в прозоро не ухвалювали більше пів року(ще майже місяць лежав на підписі). А закон що дозволяє приміряти електрошокери силовиками за три дні і з ініціативи прим'єра.
Ось і напрямок держави. Ми будуємо тюрми - є 10 країн по співвідношенню в'язнів. Виходить, це не привід зупинятись.
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09.12.2024 15:09 Ответить
і ти, Сірко?
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09.12.2024 13:43 Ответить
 
 