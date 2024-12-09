Служебный пес помог пограничникам задержать нарушителей в горах, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Служебная собака помогла пограничникам поймать двух нарушителей, которые направлялись через горы к границе с Румынией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Как сообщается, вчера днем во время патрулирования пограничный наряд отдела "Фальков" Черновицкого отряда совместно с военнослужащим Нацгвардии обнаружил следы двух неизвестных лиц, которые направлялись к границе с Румынией.
"С помощью служебной собаки военнослужащие вышли на след и начали поиск незнакомцев. За 40 минут пограничники догнали и задержали двух мужчин, которые направлялись по горному склону в направлении госграницы", - отмечают в ГПСУ.
Задержанными оказались жители Николаевской области. Они признались, что пытались незаконно пересечь украинско-румынскую границу.
По факту нарушения на мужчин составлены протоколы по статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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Погранців у цьому році збільшилось на 13тис.
Так, це рай терору. Гулаги роблять без окупації.
Ось приклад - закон про показ ціни в прозоро не ухвалювали більше пів року(ще майже місяць лежав на підписі). А закон що дозволяє приміряти електрошокери силовиками за три дні і з ініціативи прим'єра.
Ось і напрямок держави. Ми будуємо тюрми - є 10 країн по співвідношенню в'язнів. Виходить, це не привід зупинятись.