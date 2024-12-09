Служебный пес помог пограничникам задержать нарушителей в горах, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Служебная собака помогла пограничникам поймать двух нарушителей, которые направлялись через горы к границе с Румынией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как сообщается, вчера днем во время патрулирования пограничный наряд отдела "Фальков" Черновицкого отряда совместно с военнослужащим Нацгвардии обнаружил следы двух неизвестных лиц, которые направлялись к границе с Румынией.

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"С помощью служебной собаки военнослужащие вышли на след и начали поиск незнакомцев. За 40 минут пограничники догнали и задержали двух мужчин, которые направлялись по горному склону в направлении госграницы", - отмечают в ГПСУ.

Задержанными оказались жители Николаевской области. Они признались, что пытались незаконно пересечь украинско-румынскую границу.

По факту нарушения на мужчин составлены протоколы по статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.









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