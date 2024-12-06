На границе разоблачили псевдосупругов: мужчина женился на девушке друга для выезда за границу, - ГПСУ. ФОТО
В пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей пограничники разоблачили псевдосупругов.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, на пункте пропуска пограничники остановили "супругов" - 25-летнего мужчину из Тернопольской области и 20-летнюю девушку из Ивано-Франковской области, имеющую II группу инвалидности. Пара заявила, что направляется в Польшу с туристической целью. Однако во время проверки стало известно, что их брак был фиктивным.
Выяснилось, что женщина является девушкой друга мужчины, а его настоящая партнерша осталась в Украине. Оперативники Карпатского пограничного отряда обнаружили признаки нарушения законодательства по статье 332 УКУ ("Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины") и передали информацию в полицию.
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А хто кого переправляв? Жінка друга свого хлопця? А якби вони консумували шлюб прямо на місці, це зробило б шлюб не фіктивним? Бо документи про формальне одруження в них були. Як вони встановили хто має відносини з ким якщо перед ними чоловік і жінка і свідоцтво про шлюб, а третіх осіб взагалі хтось бачив? Детективне агентство Карпатського прикордонного загону, мля.
Але анекдот пам'ятаю про чоловіка, котрий весь день до жінки звертався: "люба", "кохана", "сонечко" і т.д. А на питання здивованого сусіда щиро відповів - "після вчорашнього голова так тріщить, що досі не можу згадати її ім'я!"
Шлюб може бути визнаний недійсним виключно за рішенням суду.
Ще раз. Фіктивнісь шлюбу визначає виключно суд.
"під час перевірки стало відомо, що їхній шлюб був фіктивним"
Це я сам вигадав чи в статті так написано? Свої претензії пиши автору - Автор: Валерія Єгорова
Є!
То якого біса шлюб "фіктивний"?!!
ЯКИМ ЧИНОМ ВИЯВИЛИ?
ДОКУМЕНТИ СПРАВЖНІ,ЧИ МАЮТЬ ОЗНАКИ ПІДРОБКИ?ТОДІ ЩЕ МОЖНА БУЛО ЩОСЬ ЗРОЗУМІТИ,А ТАК МОЖЕ ВОНИ ПРОПОНУЮТЬ ЇБАТИСЬ ПІД ЧАС ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ І ЯК СПРАВЖНІ ЕКСПЕРТИ ОЦІНЮЮТЬ ОРГАЗМИ???
Коли Тису переплити не в змозі
Коли Карпати засніжені тебе лякають
Одна залишилась надія - на друзяку-інваліда