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На границе разоблачили псевдосупругов: мужчина женился на девушке друга для выезда за границу, - ГПСУ. ФОТО

В пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей пограничники разоблачили псевдосупругов.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

На кордоні викрили псевдоподружжя

Как сообщается, на пункте пропуска пограничники остановили "супругов" - 25-летнего мужчину из Тернопольской области и 20-летнюю девушку из Ивано-Франковской области, имеющую II группу инвалидности. Пара заявила, что направляется в Польшу с туристической целью. Однако во время проверки стало известно, что их брак был фиктивным.

Выяснилось, что женщина является девушкой друга мужчины, а его настоящая партнерша осталась в Украине. Оперативники Карпатского пограничного отряда обнаружили признаки нарушения законодательства по статье 332 УКУ ("Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины") и передали информацию в полицию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За переправку через границу требовали $3 тысячи: возле Молдовы задержали 7 нарушителей. ФОТОрепортаж

Автор: 

Госпогранслужба (6394) Польша (8405) уклонисты (816)


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Топ комментарии
+29
І за якою ж перевіркою шлюб виявився фіктивним? Щось прикордонники забагато на себе беруть. А от коли тікає слуга, то все з документами гаразд і з ліхтерем в сраку не лізуть.
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06.12.2024 11:47
+23
Папірець про шлюб є?
Є!
То якого біса шлюб "фіктивний"?!!
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06.12.2024 11:55
+22
Однак під час перевірки стало відомо, що їхній шлюб був фіктивним. З'ясувалося, що жінка є дівчиною друга чоловіка, а його справжня партнерка залишилася в Україні. Оперативники Карпатського прикордонного загону виявили ознаки порушення законодавства за статтею 332 ККУ ("Незаконне переправлення осіб через державний кордон України")

 А хто кого переправляв? Жінка друга свого хлопця? А якби вони консумували шлюб прямо на місці, це зробило б шлюб не фіктивним? Бо документи про формальне одруження в них були. Як вони встановили хто має відносини з ким якщо перед ними чоловік і жінка і свідоцтво про шлюб, а третіх осіб взагалі хтось бачив? Детективне агентство Карпатського прикордонного загону, мля.
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06.12.2024 11:48
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І за якою ж перевіркою шлюб виявився фіктивним? Щось прикордонники забагато на себе беруть. А от коли тікає слуга, то все з документами гаразд і з ліхтерем в сраку не лізуть.
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06.12.2024 11:47 Ответить
Що дозволено пану (прокурор, суддя і усякому Зеленому лайну), то не дозволено холопу (работяга, який і годує зі своїх податків цю наволоч). Пора вже кріпацтво вводити, а то холопи по закону жити захотіли, а зась їм, нехай бувають у стойлі-.
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06.12.2024 12:50 Ответить
Якийсь сюр. А ще більше схоже на чергове іпсо - щоби люди, хто має таку можливість, не виїжджали. Ну або, щоб готували "зелених американських президентів" дяді прикордоннику. За принципом "лох не мамонт - не вимре".
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06.12.2024 12:52 Ответить
*ліхтарем
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06.12.2024 14:51 Ответить
Однак під час перевірки стало відомо, що їхній шлюб був фіктивним. З'ясувалося, що жінка є дівчиною друга чоловіка, а його справжня партнерка залишилася в Україні. Оперативники Карпатського прикордонного загону виявили ознаки порушення законодавства за статтею 332 ККУ ("Незаконне переправлення осіб через державний кордон України")

 А хто кого переправляв? Жінка друга свого хлопця? А якби вони консумували шлюб прямо на місці, це зробило б шлюб не фіктивним? Бо документи про формальне одруження в них були. Як вони встановили хто має відносини з ким якщо перед ними чоловік і жінка і свідоцтво про шлюб, а третіх осіб взагалі хтось бачив? Детективне агентство Карпатського прикордонного загону, мля.
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06.12.2024 11:48 Ответить
баран тупий , засохни !
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06.12.2024 12:06 Ответить
чувак помилився з вибором проффесії. треба було типу в прокурорви або в зелені владці йти. був би вже сам інвалідом з дитинства й проблем з виїздом не мав.
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06.12.2024 11:51 Ответить
Це що, вже прикордонники мають повноваження суддів що таке рішення виносять? Вони що знайшли свідоцтво про одруження надруковані на домашньому принтері?
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06.12.2024 11:51 Ответить
дурбелику - щоб виявити ознаки і передати справу поліції рішення суду не потрібне. А "молодята" мабуть не знали імені та по батькові один одного, якщо так легко спалилися
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06.12.2024 12:06 Ответить
А який закон вимагає це знати? Мені про такий невідомо.
Але анекдот пам'ятаю про чоловіка, котрий весь день до жінки звертався: "люба", "кохана", "сонечко" і т.д. А на питання здивованого сусіда щиро відповів - "після вчорашнього голова так тріщить, що досі не можу згадати її ім'я!"
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06.12.2024 12:39 Ответить
а ти із здоровим глуздом не дружиш? - бо погранці не сусіди - вони за 3 роки натренувалися кількома питаннями виявляти фіктивність подружжя
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06.12.2024 14:01 Ответить
Ти точно з ним не дружиш. Фіктивність шлюбу не виявляється "кількома питаннями".
Шлюб може бути визнаний недійсним виключно за рішенням суду.
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06.12.2024 14:10 Ответить
ти не в стані зрозуміти, що там написано? - погранці нічого не визнавали - просто помітили ознаки правопорушення і передали справу поліції
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06.12.2024 14:26 Ответить
"під час перевірки стало відомо, що їхній шлюб був фіктивним"
Ще раз. Фіктивнісь шлюбу визначає виключно суд.
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06.12.2024 14:31 Ответить
ти що дійсно настільки тупий? - вони нічого не встановлювали, а тільки передали справу поліції, а та вже подасть справу в суд для встановлення або не встановлення
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06.12.2024 14:40 Ответить
Ще раз для "гострих"
"під час перевірки стало відомо, що їхній шлюб був фіктивним"
Це я сам вигадав чи в статті так написано? Свої претензії пиши автору - Автор: Валерія Єгорова
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06.12.2024 14:45 Ответить
в тебе точно проблеми з логічним мишленням - це в тебе претензії до того що перекрутила авторка цензора в порівнянні з оригіналом - ти і пиши їй претензії. Я прочитав оригінал і в мене ніяких претензій нема
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06.12.2024 15:19 Ответить
Це ж ти написав "погранці за 3 роки натренувалися кількома питаннями виявляти фіктивність подружжя". Саме за це я тебе й тицяю носом в твою нісенітницю, "логічний" ти наш
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06.12.2024 15:55 Ответить
Поки що за останні роки навчилися закривати очі, коли якісь можновладці валять за кордон з порушенням встановленого порядку ...або хтось мало заніс, або набрався наглості та взагалі нічого не заніс ...
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06.12.2024 14:12 Ответить
Щоб виявити ознаки чого?
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06.12.2024 13:39 Ответить
чукчанєчітатєль? - написано ж "ознаки порушення законодавства за статтею 332 ККУ"
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06.12.2024 13:56 Ответить
Сам ти чукча, це не компетенція прикордонників щось там потякати про фіктивний шлюб та на підставі цього звертатися до поліції, хоча таке право у них є ...Так само молодята можуть подати заяву про скоєння кримінального правопорушення на цих стражей порядку ...
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06.12.2024 14:06 Ответить
Одружені з чоловіком майже 10 років,до сих пір не пам'ятає дату мого народження і дату нашого шлюбу.То мабуть він у нас фіктивний?
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06.12.2024 18:38 Ответить
очі протри - чи ти смайликів не бачиш, що так буквально все сприймаєш. Якщо твій колишній ожениться на каліці і вже через пару днів під час війни попреться з нею розважатися за кордон, то його точно запідозрять в фіктивному шлюбі, навіть якщо він пам'ятатиме всі дні народження всієї рідні тієї нової жінки
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06.12.2024 20:45 Ответить
"дівчина друга чоловіка, і його справжня партнерка" )))))))) це ще один шедевр! "хто на кому лежав?" - це вже далеке минуле.
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06.12.2024 11:54 Ответить
Ви ще запитайте чи "друг чоловіка, дівчиною якого вона начебто є," у курсі, події. Може вона від нього втікла. А "справжня партнерка" у курсі, що її начебто партнер вештається з молодими дівчатами вдаючи з себе подружжя.
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06.12.2024 12:00 Ответить
якщо були офіційно оформлені документи на шлюб, то такий шлюб ніхто не має права визнати фіктивним без рішення суду, незважаючи хто на ком одружився, бо в нас не заборонено одружуватися на подрузі твоєї дівчини. Якась хєрня, а скоріш за все зловживання службовим становищем прикордонників. Чи у нас тепер прикордонник чи тцк ашник вже замінили собою суд???І ми ще з кацапів регочемо?
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06.12.2024 11:55 Ответить
Папірець про шлюб є?
Є!
То якого біса шлюб "фіктивний"?!!
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06.12.2024 11:55 Ответить
Тому що "ібо *****!"
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06.12.2024 12:01 Ответить
Бо прикордонники не встигли скористатися правом першої ночі.
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06.12.2024 12:24 Ответить
Мабуть не хотів по тарифу прикордонному плати, довелося "розоблачіть".
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06.12.2024 12:00 Ответить
Фу, яка гидота. Як можновладці їздять по підробним ксівам, то прикордонники якимось дивом нічого не помічають. Як кріпак одружився офіційно, то тут прикордонні хабарники, щось виявляють.
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06.12.2024 12:05 Ответить
В ДПСУ страшна корупція. З власної ініціативи прикордонний наряд хабарі дуже-дуже нечасто вимагає. Все з наказу зверху. Так само по наказу начальства пропускають будь кого. Там навіть ніяких формальних документів для виїзду не потрібно.
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07.12.2024 08:41 Ответить
чому одразу фіктивний, ви свічку тримали?
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06.12.2024 12:08 Ответить
ніколи такого ще не було і ось знову.
 ЯКИМ ЧИНОМ ВИЯВИЛИ?
ДОКУМЕНТИ СПРАВЖНІ,ЧИ МАЮТЬ ОЗНАКИ ПІДРОБКИ?ТОДІ ЩЕ МОЖНА БУЛО ЩОСЬ ЗРОЗУМІТИ,А ТАК МОЖЕ ВОНИ ПРОПОНУЮТЬ ЇБАТИСЬ ПІД ЧАС ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ І ЯК СПРАВЖНІ ЕКСПЕРТИ ОЦІНЮЮТЬ ОРГАЗМИ???
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06.12.2024 12:11 Ответить
А вона не прокурорка? А то може вони ще й так підзаробляють

Коли Тису переплити не в змозі
Коли Карпати засніжені тебе лякають
Одна залишилась надія - на друзяку-інваліда
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06.12.2024 12:11 Ответить
Скільки друзів нашого вождя вже втекли за кордон і ні одного фіктивного шлюбу наші прикордонники не виявили , дивно .
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06.12.2024 12:12 Ответить
Маячня якась...
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06.12.2024 12:15 Ответить
Вот же ж баран-конспиратор. Отрезал бы ногу настоящей жене и ехал бы куда хотел.
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06.12.2024 12:16 Ответить
Видно вивели в різні кімнати й запитали, де в кого родимка на дупі. Вони назвали різні версії, на тому й погоріли. Я таке в кіно бачив, детективному. Молодці прикордонники, гострий розум мають. Головне не забути під козирок взяти, коли депутати (або просто власники великої кількості доларів США) виїжджають.
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06.12.2024 12:44 Ответить
Безвідносно до новини....Сидячи ступні в різні сторони-уй@бище. Просто 100%.
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06.12.2024 12:55 Ответить
Мені цікаво як ото вони таке "викривають"? Голки під нігті засовують та по п'ятках б'ють щоб зізналися? Документ був про шлюб? Офіційний? То як ***** за 5 хвилин на кордоні довести, що шлюб фіктивний?
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06.12.2024 13:48 Ответить
Мабуть так як у полонених дізнатись де кулеметна точка ...
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06.12.2024 14:24 Ответить
Суркиса тоже так допросили, и всех его выродков?
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07.12.2024 12:33 Ответить
 
 