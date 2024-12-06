Гибель двух мужчин во время незаконного пересечения границы с Украиной: один в горах, второй в реке, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Румынии, недалеко от границы с Украиной, были обнаружены тела двух мужчин, которые погибли во время незаконного пересечения границы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Как сообщается, один из погибших умер в горах из-за переохлаждения, другой - утонул в реке Тиса.
В двух случаях вблизи границы с Украиной румынские пограничники обнаружили тела погибших мужчин. Первый случай произошел в горах, когда украинец 1995 года рождения вместе с двумя спутниками незаконно пересек границу с Румынией. Мужчина умер, вероятно, от повышения давления и переохлаждения, ведь из-за сложных погодных условий спасательная операция длилась более 22 часов. Его спутники выжили, благодаря слаженным действиям румынских спасателей.
Второй случай произошел в реке Тиса, где было обнаружено тело мужчины с признаками длительного пребывания в воде. Тело нашли в районе населенного пункта Кимпулунг-ла-Тиса, румынские коллеги сообщили украинским пограничникам, но личность погибшего пока не установлена.
"С начала военного положения в Украине зафиксировано уже около 50 фактов гибели мужчин во время незаконного пересечения государственной границы", - ГПСУ.
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50 загинуло, а тисяч 50 перетнули кордон всупереч незаконній забороні.
То плата за ризик, ймовірність приблизно, як під час поїздки в таксі потрапити в смертельне дтп.
а як почувається твоя ненаглядна дружина-ухилянтка? а як поживають твої дочки-ухилянтки? а мама-ухилянтнесса? Нам дуже цікаво почути, як вони дотримуються, напару з тобою, статті 21 та 24 Конституції, а також як справи у вас з порушенням ними статті 161 Кримінального Кодексу!!!