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Новости Фото Война
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Гибель двух мужчин во время незаконного пересечения границы с Украиной: один в горах, второй в реке, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Румынии, недалеко от границы с Украиной, были обнаружены тела двух мужчин, которые погибли во время незаконного пересечения границы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как сообщается, один из погибших умер в горах из-за переохлаждения, другой - утонул в реке Тиса.

В двух случаях вблизи границы с Украиной румынские пограничники обнаружили тела погибших мужчин. Первый случай произошел в горах, когда украинец 1995 года рождения вместе с двумя спутниками незаконно пересек границу с Румынией. Мужчина умер, вероятно, от повышения давления и переохлаждения, ведь из-за сложных погодных условий спасательная операция длилась более 22 часов. Его спутники выжили, благодаря слаженным действиям румынских спасателей.

Второй случай произошел в реке Тиса, где было обнаружено тело мужчины с признаками длительного пребывания в воде. Тело нашли в районе населенного пункта Кимпулунг-ла-Тиса, румынские коллеги сообщили украинским пограничникам, но личность погибшего пока не установлена.

"С начала военного положения в Украине зафиксировано уже около 50 фактов гибели мужчин во время незаконного пересечения государственной границы", - ГПСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военный ушел в СЗЧ и уехал в Румынию, но вернулся на службу, когда мобилизовали брата, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Загибель двох чоловіків при незаконному перетині кордону
Загибель двох чоловіків при незаконному перетині кордону
Загибель двох чоловіків при незаконному перетині кордону
Загибель двох чоловіків при незаконному перетині кордону

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На границе разоблачили псевдосупругов: мужчина женился на девушке друга для выезда за границу, - ГПСУ. ФОТО

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Госпогранслужба (6394) Румыния (1088) смерть (9215) уклонисты (816)


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Топ комментарии
+12
Гори помилок не вибачають, так. Особливо зимовві гори. Одна перевага - медведі сплять. Але це не точно. Воно може голодне та сердите і взимку бродити
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06.12.2024 17:49
+8
"З початку воєнного стану в Україну зафіксовано вже близько 50 фактів загибелі чоловіків"
50 загинуло, а тисяч 50 перетнули кордон всупереч незаконній забороні.
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06.12.2024 17:37
+7
Цікаво, а чого оті слуги що з'їбалися не подохли в процесі?
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06.12.2024 17:39
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Правила форума Совет форумчан
... від долі не втечеш!
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06.12.2024 17:42 Ответить
"З початку воєнного стану в Україну зафіксовано вже близько 50 фактів загибелі чоловіків"
50 загинуло, а тисяч 50 перетнули кордон всупереч незаконній забороні.
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06.12.2024 17:37 Ответить
Більше
То плата за ризик, ймовірність приблизно, як під час поїздки в таксі потрапити в смертельне дтп.
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06.12.2024 17:51 Ответить
Навіщо?
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06.12.2024 21:06 Ответить
Цікаво, а чого оті слуги що з'їбалися не подохли в процесі?
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06.12.2024 17:39 Ответить
Не дивилися рекламу термобілизни або "жаба задавила" на придбання гідрокостюма.....
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06.12.2024 17:41 Ответить
Гори помилок не вибачають, так. Особливо зимовві гори. Одна перевага - медведі сплять. Але це не точно. Воно може голодне та сердите і взимку бродити
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06.12.2024 17:49 Ответить
Цікаво, як вдається можновладцям та мажорам ні в річках не тонути, ні в горах гинути?
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06.12.2024 17:54 Ответить
так вони спокійнісінько їздять по світу,,,займаються бізнесом,,,а декого З початком широкомасштабного вторгнення доходи зросли у 25 разів. і. Лише за 10 місяців 2024 року збагачуються на майже 4 мільярди гривень
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06.12.2024 18:00 Ответить
так там же по коліно!
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06.12.2024 17:57 Ответить
Це коли вип'єш, все по коліно. Вони напевно і випили.)
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06.12.2024 18:12 Ответить
по колено там не бывает но летом заметно мельче иногда даже в брод пройти можно.
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06.12.2024 18:10 Ответить
Царство Небесне свободним людям.
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06.12.2024 20:54 Ответить
якісь веселі рятівники на останньому фото..мабуть думають, "дякую тобі Боже, шо ми в НАТО.."
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06.12.2024 22:10 Ответить
Гидко знати що в країні 85% сцикливих нечоловіків.
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07.12.2024 19:06 Ответить
несцикливий, як там твій диван проперджений - яма в ньому якого вже розміру - діаметр міряв вже??
а як почувається твоя ненаглядна дружина-ухилянтка? а як поживають твої дочки-ухилянтки? а мама-ухилянтнесса? Нам дуже цікаво почути, як вони дотримуються, напару з тобою, статті 21 та 24 Конституції, а також як справи у вас з порушенням ними статті 161 Кримінального Кодексу!!!
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08.12.2024 06:26 Ответить
Ах негідники, ухилянти без суду та слідства! - втікають з чудової та розпрекрасної країни мрій Зеленського, яку він зробив разом всього навсього з 5-6 менеджерами!!!
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08.12.2024 06:24 Ответить
Были уплыванты-утопанты а теперь еще добавились замерзанты )) Как чудесно ))
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08.12.2024 07:22 Ответить
 
 