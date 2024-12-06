Загибель двох чоловіків під час незаконного перетину кордону з Україною: один у горах, другий у річці, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Румунії, неподалік кордону з Україною, були виявлені тіла двох чоловіків, які загинули під час незаконного перетину кордону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Як повідомляється, один із загиблих помер у горах через переохолодження, інший - потонув у річці Тиса.

У двох випадках поблизу кордону з Україною румунські прикордонники виявили тіла загиблих чоловіків. Перший випадок стався в горах, коли 1995 року народження українець, разом із двома супутниками, незаконно перетнув кордон із Румунією. Чоловік помер, ймовірно, від підвищення тиску та переохолодження, адже через складні погодні умови рятувальна операція тривала понад 22 години. Його супутники вижили, завдяки злагодженим діям румунських рятувальників.

Другий випадок стався в річці Тиса, де було виявлено тіло чоловіка з ознаками довготривалого перебування у воді. Тіло знайшли в районі населеного пункту Кимпулунг-ла-Тіса, румунські колеги повідомили українських прикордонників, але особа загиблого поки що не встановлена.

"З початку воєнного стану в Україну зафіксовано вже близько 50 фактів загибелі чоловіків під час незаконного перетинання державного кордону", - ДПСУ.

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