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Загибель двох чоловіків під час незаконного перетину кордону з Україною: один у горах, другий у річці, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Румунії, неподалік кордону з Україною, були виявлені тіла двох чоловіків, які загинули під час незаконного перетину кордону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Як повідомляється, один із загиблих помер у горах через переохолодження, інший - потонув у річці Тиса.

У двох випадках поблизу кордону з Україною румунські прикордонники виявили тіла загиблих чоловіків. Перший випадок стався в горах, коли 1995 року народження українець, разом із двома супутниками, незаконно перетнув кордон із Румунією. Чоловік помер, ймовірно, від підвищення тиску та переохолодження, адже через складні погодні умови рятувальна операція тривала понад 22 години. Його супутники вижили, завдяки злагодженим діям румунських рятувальників.

Другий випадок стався в річці Тиса, де було виявлено тіло чоловіка з ознаками довготривалого перебування у воді. Тіло знайшли в районі населеного пункту Кимпулунг-ла-Тіса, румунські колеги повідомили українських прикордонників, але особа загиблого поки що не встановлена.

"З початку воєнного стану в Україну зафіксовано вже близько 50 фактів загибелі чоловіків під час незаконного перетинання державного кордону", - ДПСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військовий пішов у СЗЧ та виїхав до Румунії, але повернувся на службу, коли мобілізували брата, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Загибель двох чоловіків при незаконному перетині кордону
Загибель двох чоловіків при незаконному перетині кордону
Загибель двох чоловіків при незаконному перетині кордону
Загибель двох чоловіків при незаконному перетині кордону

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На кордоні викрили псевдоподружжя: чоловік одружився з дівчиною друга для виїзду за кордон, - ДПСУ. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5974) Румунія (1159) смерть (6746) ухилянти (898)


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Топ коментарі
+12
Гори помилок не вибачають, так. Особливо зимовві гори. Одна перевага - медведі сплять. Але це не точно. Воно може голодне та сердите і взимку бродити
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06.12.2024 17:49
+8
"З початку воєнного стану в Україну зафіксовано вже близько 50 фактів загибелі чоловіків"
50 загинуло, а тисяч 50 перетнули кордон всупереч незаконній забороні.
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06.12.2024 17:37
+7
Цікаво, а чого оті слуги що з'їбалися не подохли в процесі?
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06.12.2024 17:39
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... від долі не втечеш!
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06.12.2024 17:42 Відповісти
"З початку воєнного стану в Україну зафіксовано вже близько 50 фактів загибелі чоловіків"
50 загинуло, а тисяч 50 перетнули кордон всупереч незаконній забороні.
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06.12.2024 17:37 Відповісти
Більше
То плата за ризик, ймовірність приблизно, як під час поїздки в таксі потрапити в смертельне дтп.
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06.12.2024 17:51 Відповісти
Навіщо?
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06.12.2024 21:06 Відповісти
Цікаво, а чого оті слуги що з'їбалися не подохли в процесі?
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06.12.2024 17:39 Відповісти
Не дивилися рекламу термобілизни або "жаба задавила" на придбання гідрокостюма.....
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06.12.2024 17:41 Відповісти
Гори помилок не вибачають, так. Особливо зимовві гори. Одна перевага - медведі сплять. Але це не точно. Воно може голодне та сердите і взимку бродити
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06.12.2024 17:49 Відповісти
Цікаво, як вдається можновладцям та мажорам ні в річках не тонути, ні в горах гинути?
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06.12.2024 17:54 Відповісти
так вони спокійнісінько їздять по світу,,,займаються бізнесом,,,а декого З початком широкомасштабного вторгнення доходи зросли у 25 разів. і. Лише за 10 місяців 2024 року збагачуються на майже 4 мільярди гривень
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06.12.2024 18:00 Відповісти
так там же по коліно!
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06.12.2024 17:57 Відповісти
Це коли вип'єш, все по коліно. Вони напевно і випили.)
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06.12.2024 18:12 Відповісти
по колено там не бывает но летом заметно мельче иногда даже в брод пройти можно.
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06.12.2024 18:10 Відповісти
Царство Небесне свободним людям.
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06.12.2024 20:54 Відповісти
якісь веселі рятівники на останньому фото..мабуть думають, "дякую тобі Боже, шо ми в НАТО.."
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06.12.2024 22:10 Відповісти
Гидко знати що в країні 85% сцикливих нечоловіків.
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07.12.2024 19:06 Відповісти
несцикливий, як там твій диван проперджений - яма в ньому якого вже розміру - діаметр міряв вже??
а як почувається твоя ненаглядна дружина-ухилянтка? а як поживають твої дочки-ухилянтки? а мама-ухилянтнесса? Нам дуже цікаво почути, як вони дотримуються, напару з тобою, статті 21 та 24 Конституції, а також як справи у вас з порушенням ними статті 161 Кримінального Кодексу!!!
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08.12.2024 06:26 Відповісти
Ах негідники, ухилянти без суду та слідства! - втікають з чудової та розпрекрасної країни мрій Зеленського, яку він зробив разом всього навсього з 5-6 менеджерами!!!
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08.12.2024 06:24 Відповісти
Были уплыванты-утопанты а теперь еще добавились замерзанты )) Как чудесно ))
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08.12.2024 07:22 Відповісти
 
 