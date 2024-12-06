Військовий пішов у СЗЧ та виїхав до Румунії, але повернувся на службу, коли мобілізували брата, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
Військовослужбовець ЗСУ, який залишив службу, перетнув кордон, аби повернутися в Україну.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
На ділянці відповідальності відділу "Порубне" прикордонники Чернівецького загону затримали чоловіка, який незаконно перетнув державний кордон із Румунії до України.
Виявилося, що це військовослужбовець із Вінниччини, який у жовтні самовільно залишив місце служби та виїхав за межі країни. Однак, дізнавшись, що його брат мобілізований, чоловік вирішив повернутися, аби захищати Україну разом із ним.
Як повідомляється, військовий скористався можливістю, передбаченою статтею 401 Кримінального кодексу України, яка дозволяє уникнути покарання за самовільне залишення частини за умови повернення на службу.
На порушника складено адміністративні матеріали за незаконний перетин кордону, однак він продовжить службу у лавах Збройних Сил України.
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От то , що на фермі ведмедчук накаже тебе добре випороти за той прапорець, ти ще ніфіка не знаєш
Пєшком стояти тренуйся .
Призвали другого брата, хоча один вже мобілізований.
Перший недавно став СЗЧшником, якимось дивним чином перетнув кордон, хоча там десятки тисяч прикордонників з дронами, тепловізорами, і іншими штуками.
Потім перший повертається і, як ні в чому не бувало, продовжує служити.
З країни зробили цирк з клоуном президентом.