УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7578 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
7 696 23

Військовий пішов у СЗЧ та виїхав до Румунії, але повернувся на службу, коли мобілізували брата, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Військовий залишив службу, але повернувся боронити Україну

Військовослужбовець ЗСУ, який залишив службу, перетнув кордон, аби повернутися в Україну. 

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

На ділянці відповідальності відділу "Порубне" прикордонники Чернівецького загону затримали чоловіка, який незаконно перетнув державний кордон із Румунії до України.

Виявилося, що це військовослужбовець із Вінниччини, який у жовтні самовільно залишив місце служби та виїхав за межі країни. Однак, дізнавшись, що його брат мобілізований, чоловік вирішив повернутися, аби захищати Україну разом із ним.

Читайте також: Прикордонники знищили танк, артилерію та склади ворога дронами "Помста", - ДПСУ. ВIДЕО

Як повідомляється, військовий скористався можливістю, передбаченою статтею 401 Кримінального кодексу України, яка дозволяє уникнути покарання за самовільне залишення частини за умови повернення на службу.

На порушника складено адміністративні матеріали за незаконний перетин кордону, однак він продовжить службу у лавах Збройних Сил України.

Військовий залишив службу, але повернувся боронити Україн
Військовий залишив службу, але повернувся боронити Україн

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На кордоні викрили псевдоподружжя: чоловік одружився з дівчиною друга для виїзду за кордон, - ДПСУ. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5974) ЗСУ (7540) Чернівецька область (30)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
може продовжити службу. але спочатку повинен сплатити штраф за повернення в Україну, причому в казну брата дєрьмака. такі проступки просто так шобла не прощає!! ))
показати весь коментар
06.12.2024 16:48
+4
Що за херня відбувається?
Призвали другого брата, хоча один вже мобілізований.
Перший недавно став СЗЧшником, якимось дивним чином перетнув кордон, хоча там десятки тисяч прикордонників з дронами, тепловізорами, і іншими штуками.
Потім перший повертається і, як ні в чому не бувало, продовжує служити.
З країни зробили цирк з клоуном президентом.
показати весь коментар
06.12.2024 17:24
+3
згоден) нормальні пацани проривають кордон в обратному напрямку
показати весь коментар
06.12.2024 16:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
)) батон на найвеличнішого кришити*!!! та він за таке!!! вигнанням зі служби тут не відкарачкатись )))
показати весь коментар
06.12.2024 16:50 Відповісти
може продовжити службу. але спочатку повинен сплатити штраф за повернення в Україну, причому в казну брата дєрьмака. такі проступки просто так шобла не прощає!! ))
показати весь коментар
06.12.2024 16:48 Відповісти
Звідки ти, росіянин під " нєдружєствєнним флажком" знаєш про що пишеш?
От то , що на фермі ведмедчук накаже тебе добре випороти за той прапорець, ти ще ніфіка не знаєш
показати весь коментар
06.12.2024 21:01 Відповісти
дякую! це нормально! і "Алекс Алекс 76c60cd2" йде в папочку "мєдвєд чук" )))
показати весь коментар
06.12.2024 22:12 Відповісти
Не дякуй, завчасно приготуйся, вазєлін там, зеленька...
Пєшком стояти тренуйся .
показати весь коментар
06.12.2024 22:59 Відповісти
нік інший. але "узнаю! узнаю старшого брата колю!" ))))
показати весь коментар
06.12.2024 23:19 Відповісти
згоден) нормальні пацани проривають кордон в обратному напрямку
показати весь коментар
06.12.2024 16:50 Відповісти
для нормальных пацанов нет кордонов
показати весь коментар
07.12.2024 13:05 Відповісти
А за незаконний перетин у сторону Румунії теж йому пробачать?
показати весь коментар
06.12.2024 17:05 Відповісти
Тиск на родичів тільки заради того, щоб повернути того, хто втік... Це так по демократичному
показати весь коментар
06.12.2024 17:14 Відповісти
віримо незламним і потужним ДПСУ
показати весь коментар
06.12.2024 17:14 Відповісти
Що за херня відбувається?
Призвали другого брата, хоча один вже мобілізований.
Перший недавно став СЗЧшником, якимось дивним чином перетнув кордон, хоча там десятки тисяч прикордонників з дронами, тепловізорами, і іншими штуками.
Потім перший повертається і, як ні в чому не бувало, продовжує служити.
З країни зробили цирк з клоуном президентом.
показати весь коментар
06.12.2024 17:24 Відповісти
Нестандартні заходи у зв"язку з складною ситуацією в мобілізації. У цьому багні доведеться ********* багатьом і після війни.
показати весь коментар
06.12.2024 19:48 Відповісти
Похвально, але необдумано
показати весь коментар
06.12.2024 17:54 Відповісти
Почитаєш ці злочинні марення, що тут пишуть ухилянти - виродки. І бачиш що криваві вбивці кацапи окупанти набагато їм яничарам рідніші ніж рідні ВСУ, які мужньо захищають поки що не гидку кацапську колонію, а суверенну Україну. Невже всім не зрозуміло що якщо кремль захопить Україну то він заллє її повністю кров'ю і зробить з неї суцільну Бучу. Тож ЗСУ зараз дуже потрібна наша підтримка, щоб вони обов'язково захистили Батьківщину.
показати весь коментар
06.12.2024 18:19 Відповісти
Ти ж не в ЗСУ, ти чекаєш бурятів.
показати весь коментар
06.12.2024 19:42 Відповісти
На жаль ні не в ЗСУ. Мені більше 70 років, а головне те що не позволяє здоров'я. Так що користі від мене в ЗСУ ніякої, а тільки тягар.
показати весь коментар
06.12.2024 20:19 Відповісти
Ти вже підтримав?
показати весь коментар
07.12.2024 10:54 Відповісти
звучить, як брата узяли у полон.
показати весь коментар
06.12.2024 20:10 Відповісти
 
 