Военный ушел в СОЧ и уехал в Румынию, но вернулся на службу, когда мобилизовали брата, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Военнослужащий ВСУ, который оставил службу, пересек границу, чтобы вернуться в Украину.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
На участке ответственности отдела "Порубное" пограничники Черновицкого отряда задержали мужчину, который незаконно пересек государственную границу из Румынии в Украину.
Оказалось, что это военнослужащий из Винницкой области, который в октябре самовольно оставил место службы и выехал за пределы страны. Однако, узнав, что его брат мобилизован, мужчина решил вернуться, чтобы защищать Украину вместе с ним.
Как сообщается, военный воспользовался возможностью, предусмотренной статьей 401 Уголовного кодекса Украины, которая позволяет избежать наказания за самовольное оставление части при условии возвращения на службу.
На нарушителя составлены административные материалы за незаконное пересечение границы, однако он продолжит службу в рядах Вооруженных Сил Украины.
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От то , що на фермі ведмедчук накаже тебе добре випороти за той прапорець, ти ще ніфіка не знаєш
Пєшком стояти тренуйся .
Призвали другого брата, хоча один вже мобілізований.
Перший недавно став СЗЧшником, якимось дивним чином перетнув кордон, хоча там десятки тисяч прикордонників з дронами, тепловізорами, і іншими штуками.
Потім перший повертається і, як ні в чому не бувало, продовжує служити.
З країни зробили цирк з клоуном президентом.