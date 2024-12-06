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Новости Фото Война
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Военный ушел в СОЧ и уехал в Румынию, но вернулся на службу, когда мобилизовали брата, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Військовий залишив службу, але повернувся боронити Україну

Военнослужащий ВСУ, который оставил службу, пересек границу, чтобы вернуться в Украину.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

На участке ответственности отдела "Порубное" пограничники Черновицкого отряда задержали мужчину, который незаконно пересек государственную границу из Румынии в Украину.

Оказалось, что это военнослужащий из Винницкой области, который в октябре самовольно оставил место службы и выехал за пределы страны. Однако, узнав, что его брат мобилизован, мужчина решил вернуться, чтобы защищать Украину вместе с ним.

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Как сообщается, военный воспользовался возможностью, предусмотренной статьей 401 Уголовного кодекса Украины, которая позволяет избежать наказания за самовольное оставление части при условии возвращения на службу.

На нарушителя составлены административные материалы за незаконное пересечение границы, однако он продолжит службу в рядах Вооруженных Сил Украины.

Військовий залишив службу, але повернувся боронити Україн
Військовий залишив службу, але повернувся боронити Україн

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Автор: 

Госпогранслужба (6394) ВСУ (6564) Черновицкая область (28)


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Топ комментарии
+5
може продовжити службу. але спочатку повинен сплатити штраф за повернення в Україну, причому в казну брата дєрьмака. такі проступки просто так шобла не прощає!! ))
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06.12.2024 16:48
+4
Що за херня відбувається?
Призвали другого брата, хоча один вже мобілізований.
Перший недавно став СЗЧшником, якимось дивним чином перетнув кордон, хоча там десятки тисяч прикордонників з дронами, тепловізорами, і іншими штуками.
Потім перший повертається і, як ні в чому не бувало, продовжує служити.
З країни зробили цирк з клоуном президентом.
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06.12.2024 17:24
+3
згоден) нормальні пацани проривають кордон в обратному напрямку
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06.12.2024 16:50
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)) батон на найвеличнішого кришити*!!! та він за таке!!! вигнанням зі служби тут не відкарачкатись )))
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06.12.2024 16:50 Ответить
може продовжити службу. але спочатку повинен сплатити штраф за повернення в Україну, причому в казну брата дєрьмака. такі проступки просто так шобла не прощає!! ))
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06.12.2024 16:48 Ответить
Звідки ти, росіянин під " нєдружєствєнним флажком" знаєш про що пишеш?
От то , що на фермі ведмедчук накаже тебе добре випороти за той прапорець, ти ще ніфіка не знаєш
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06.12.2024 21:01 Ответить
дякую! це нормально! і "Алекс Алекс 76c60cd2" йде в папочку "мєдвєд чук" )))
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06.12.2024 22:12 Ответить
Не дякуй, завчасно приготуйся, вазєлін там, зеленька...
Пєшком стояти тренуйся .
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06.12.2024 22:59 Ответить
нік інший. але "узнаю! узнаю старшого брата колю!" ))))
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06.12.2024 23:19 Ответить
згоден) нормальні пацани проривають кордон в обратному напрямку
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06.12.2024 16:50 Ответить
для нормальных пацанов нет кордонов
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07.12.2024 13:05 Ответить
А за незаконний перетин у сторону Румунії теж йому пробачать?
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06.12.2024 17:05 Ответить
Тиск на родичів тільки заради того, щоб повернути того, хто втік... Це так по демократичному
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06.12.2024 17:14 Ответить
віримо незламним і потужним ДПСУ
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06.12.2024 17:14 Ответить
Що за херня відбувається?
Призвали другого брата, хоча один вже мобілізований.
Перший недавно став СЗЧшником, якимось дивним чином перетнув кордон, хоча там десятки тисяч прикордонників з дронами, тепловізорами, і іншими штуками.
Потім перший повертається і, як ні в чому не бувало, продовжує служити.
З країни зробили цирк з клоуном президентом.
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06.12.2024 17:24 Ответить
Нестандартні заходи у зв"язку з складною ситуацією в мобілізації. У цьому багні доведеться ********* багатьом і після війни.
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06.12.2024 19:48 Ответить
Похвально, але необдумано
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06.12.2024 17:54 Ответить
Почитаєш ці злочинні марення, що тут пишуть ухилянти - виродки. І бачиш що криваві вбивці кацапи окупанти набагато їм яничарам рідніші ніж рідні ВСУ, які мужньо захищають поки що не гидку кацапську колонію, а суверенну Україну. Невже всім не зрозуміло що якщо кремль захопить Україну то він заллє її повністю кров'ю і зробить з неї суцільну Бучу. Тож ЗСУ зараз дуже потрібна наша підтримка, щоб вони обов'язково захистили Батьківщину.
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06.12.2024 18:19 Ответить
Ти ж не в ЗСУ, ти чекаєш бурятів.
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06.12.2024 19:42 Ответить
На жаль ні не в ЗСУ. Мені більше 70 років, а головне те що не позволяє здоров'я. Так що користі від мене в ЗСУ ніякої, а тільки тягар.
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06.12.2024 20:19 Ответить
Ти вже підтримав?
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07.12.2024 10:54 Ответить
звучить, як брата узяли у полон.
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06.12.2024 20:10 Ответить
 
 