Выдавал себя за женщину, чтобы пересечь польскую границу, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

На пункте пропуска "Ягодин" пограничники остановили мужчину, который выдавал себя за женщину, используя поддельные документы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как отмечается, во время оформления поезда до польского Холма, пассажир предоставил для проверки паспорт на имя Иванка, что вызвало у пограничников сомнения из-за внешности, которая была похожа на мужскую. Для подтверждения своего пола лицо также предъявило свидетельство о рождении, которое якобы получило после смены имени и пола.

Во время проверки выяснилось, что медицинское свидетельство об изменении половой принадлежности отсутствует. В конце концов пассажир признался, что является мужчиной по имени Иван, который не проходил никаких операций и не планирует их делать.

Пограничники сообщили об обнаружении признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 УК Украины ("Подделка документов"), сотрудникам Нацполиции. Кроме того, на 25-летнего жителя Киевской области составили административные материалы за попытку незаконного пересечения государственной границы.

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