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Выдавал себя за женщину, чтобы пересечь польскую границу, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

На пункте пропуска "Ягодин" пограничники остановили мужчину, который выдавал себя за женщину, используя поддельные документы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

На кордоні викрили чоловіка, який видавав себе за жінку

Как отмечается, во время оформления поезда до польского Холма, пассажир предоставил для проверки паспорт на имя Иванка, что вызвало у пограничников сомнения из-за внешности, которая была похожа на мужскую. Для подтверждения своего пола лицо также предъявило свидетельство о рождении, которое якобы получило после смены имени и пола.

Во время проверки выяснилось, что медицинское свидетельство об изменении половой принадлежности отсутствует. В конце концов пассажир признался, что является мужчиной по имени Иван, который не проходил никаких операций и не планирует их делать.

Пограничники сообщили об обнаружении признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 УК Украины ("Подделка документов"), сотрудникам Нацполиции. Кроме того, на 25-летнего жителя Киевской области составили административные материалы за попытку незаконного пересечения государственной границы.

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На кордоні викрили чоловіка, який видавав себе за жінку
На кордоні викрили чоловіка, який видавав себе за жінку

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Автор: 

Госпогранслужба (6421) Польша (8409) уклонисты (829)


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Топ комментарии
+9
арахамією?
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09.12.2024 14:57
+4

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09.12.2024 14:52
+4
А якщо прикинутись мавпою?
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09.12.2024 14:54
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09.12.2024 14:52 Ответить
А якщо прикинутись мавпою?
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09.12.2024 14:54 Ответить
арахамією?
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09.12.2024 14:57 Ответить
Якщо прикинутись арахамією можна самотужки затримати цілий прикордонний загін при спробі нелегально перетнути кордон і розстріляти усіх ***** і вам нічого не буде, навіть медальку дадуть і до ***** на перемовити можуть відправити.
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09.12.2024 15:05 Ответить
какаяразніца?
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09.12.2024 15:19 Ответить
Керєнський в бігах....! Дівчина хлоп фільмів надивився і вирішив спробувати долю!...
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09.12.2024 14:55 Ответить
Навряд він щось чув про Керенського, а ось серіал про Голобородька він мабуть дивився - там Блазень перевдягався також
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09.12.2024 15:02 Ответить
Треба було фото жіноче робити
А то Іванка воно, а морда то хлоп'яча
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09.12.2024 14:59 Ответить
"Корнет, ви - женщіна?!"
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09.12.2024 15:00 Ответить
"тогда корнет бежать решился,.." (С) ))
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09.12.2024 15:09 Ответить
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09.12.2024 15:11 Ответить
Типовий ухилянт
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09.12.2024 15:00 Ответить
хитрий зебіл
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09.12.2024 15:01 Ответить
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09.12.2024 15:00 Ответить
Попандопало.
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09.12.2024 15:02 Ответить
В Україні все можливо... кожна друкарня може друкувати бланки державних документів і ніякої відповідальності...
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09.12.2024 15:02 Ответить
Пасивний гей, буває. А може мужеподібна лесбіянка? Треба розібратись.
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09.12.2024 15:03 Ответить
Іванка ой Іванка
Сорочка вишиванка
Високий тай стрункий
Високий тай стрункий
Щей на бороді ямка...(с)
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09.12.2024 15:04 Ответить
Чого тільки не придумають, що би не служити в армії. Капець
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09.12.2024 15:07 Ответить
Вони теж видавали себе за когось іншого (за військових). А насправді вони - звичайні ухилянти зі "зв'язками". Синочки поліцаїв / чиновників / інших дармоїдів при владі.
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09.12.2024 16:08 Ответить
В Балаклавах і з автоматами!
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09.12.2024 16:51 Ответить
Кожний вдвічі більший за того дрища, якого вони намагалися викрасти.
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09.12.2024 16:53 Ответить
тому шо поки був безвіз, треба було встигнути з'їздити до Паттайі та зробить операцію по зміні статі. А так зараз через Тису вже пізно, бо вода холодна. Можно ще до великого снігу встигнути через гори.
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09.12.2024 15:13 Ответить
Якщо в таку погоду і через Тису, то операцію не потрібно буде робити.
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09.12.2024 15:18 Ответить
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09.12.2024 15:56 Ответить
То трансвестит у відпустці )
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09.12.2024 15:36 Ответить
Гей, гей, гей, соколи
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09.12.2024 15:21 Ответить
Оминайте прикордонні переходи!
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09.12.2024 15:42 Ответить
Іванка абдрестовіч
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09.12.2024 15:45 Ответить
А хтось тут у нас досі дивується, як Люся перетнув кордон...
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09.12.2024 16:10 Ответить
Э ще одне *******-бореслав береза(бляхер)..Цей маланець теж під Сару закосив..
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09.12.2024 16:23 Ответить
А ось тут Іванка Трамп образилась.
"Батюня, в Україні нас, Іванок, пригноблюють, - зроби щось!" )))

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09.12.2024 17:22 Ответить
"...что вызвало у пограничников сомнения из-за внешности, которая была похожа на мужскую."

Хіджаб треба було вдягати.
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09.12.2024 16:11 Ответить
 
 