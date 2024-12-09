На Львівщині викрили псевдоподружжя, що намагалося виїхати до Польщі. ФОТО

На кордоні з Польщею викрили жителів Волині, які видавали себе за подружжя, щоб незаконно виїхати за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону у пункті пропуску "Рава-Руська" на Львівщині виявили псевдоподружжя - 35-річного чоловіка та 44-річну жінку, жителів Волині.

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Як зазначається, чоловік уклав шлюб із землячкою, яка має II групу інвалідності, й скористався цим для виїзду за кордон під час воєнного стану. Пара пояснила свою подорож "закупами в Польщі". При цьому жінка зізналася, що для неї ця поїздка була першою в житті.

Після пояснень прикордонників про можливі кримінальні наслідки такого шлюбу, жінка зізналася, що на це її вмовив земляк, наполягаючи на важливості його виїзду.

Оперативники скерували повідомлення до Національної поліції про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 332 Кримінального кодексу України ("Незаконне переправлення осіб через державний кордон України"). Наразі триває розслідування.

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