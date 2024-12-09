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На Львівщині викрили псевдоподружжя, що намагалося виїхати до Польщі. ФОТО

На кордоні з Польщею викрили жителів Волині, які видавали себе за подружжя, щоб незаконно виїхати за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону у пункті пропуску "Рава-Руська" на Львівщині виявили псевдоподружжя - 35-річного чоловіка та 44-річну жінку, жителів Волині.

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Як зазначається, чоловік уклав шлюб із землячкою, яка має II групу інвалідності, й скористався цим для виїзду за кордон під час воєнного стану. Пара пояснила свою подорож "закупами в Польщі". При цьому жінка зізналася, що для неї ця поїздка була першою в житті.

Після пояснень прикордонників про можливі кримінальні наслідки такого шлюбу, жінка зізналася, що на це її вмовив земляк, наполягаючи на важливості його виїзду.

Оперативники скерували повідомлення до Національної поліції про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 332 Кримінального кодексу України ("Незаконне переправлення осіб через державний кордон України"). Наразі триває розслідування.

У

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5958) Польща (8491) подружжя (12) ухилянти (888)


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Топ коментарі
+33
У них що документ про одруження підроблений? На підставі яких законів прикордонники ваажають що шлюб фіктивний? З яких пір прикордонники виконують функцію суду?!
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09.12.2024 19:54
+22
Напишу правду: пограничники незаконно задержали людей, пытавшихся законно выехать за границу. Запугали женщину-инвалида, угрожая криминальным преследованием. Очевидно вымогали взятку.
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09.12.2024 20:03
+20
Что значит псевдоподружжя? В Украине запретили браки или браки с инвалидами?
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09.12.2024 19:54
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Провели слідство 😂😂😂😂😂😂
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09.12.2024 19:50 Відповісти
******.
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09.12.2024 19:53 Відповісти
У них що документ про одруження підроблений? На підставі яких законів прикордонники ваажають що шлюб фіктивний? З яких пір прикордонники виконують функцію суду?!
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09.12.2024 19:54 Відповісти
На основании того, что не дали взятку баксов.
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09.12.2024 19:55 Відповісти
Ну судя по тексту, надавили на "жену", она во всём и созналась. Неопытная
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09.12.2024 20:05 Відповісти
Житель Волині був чесною людиною, на відміну від прикордонників...
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09.12.2024 21:13 Відповісти
Что значит псевдоподружжя? В Украине запретили браки или браки с инвалидами?
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09.12.2024 19:54 Відповісти
Золотые слова. Нет таких законов. Вы правы. Есть платная услуга брак за 1 день.
Расписывается. Заходят к нотариусу и заверяют заявления на развод. Выезжают. Она возвращается и в загсе, (детей то нет) разводится. На все про всё кладу 2 недели. Т.е баба за месяц может спасти 2 неухилянта. За год 24 человека. Накусь выкусь Украина. А что такое? Имеет право все по закону.
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09.12.2024 21:32 Відповісти
В статье написано, что она первый раз в жизни выезжала. Но это не имеет значения. Да, по закону, так и должно быть. А как иначе? Незаконно все должно быть???
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09.12.2024 23:15 Відповісти
Цікаво, зачепились за різницю у віці? Чи за дату реєстрації шлюбу?
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09.12.2024 19:55 Відповісти
За безкарність вони зачепилися . У якій іще державі Європи така поведінка прикордонників можлива , якщо з документами все ок ?
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09.12.2024 21:01 Відповісти
Я не розумію)А що визначає шлюб недійсним,якщо по документах люди одружені?)Хіба причина через яку одружується пара має значення для визнання шлюбу дійсним чи недійсним?)Цирк.
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09.12.2024 19:55 Відповісти
Одружуються за гроші, кар'єру, наслідування майна, по п'яні....Тоді потрібно всі шлюби скасовувати.
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09.12.2024 20:41 Відповісти
І я про те ж.Одружився з жінкою багатодітною,інвалідом,тещею...все недійсне)))якийсь сюр.А от втекти злочинцям в Лондон,Румунію,то тут прикордонники нєбділі((((
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09.12.2024 21:05 Відповісти
Штам в паспорті є? То які проблеми. Чи не дали на лапу у міжнародний день українського корупціонера?
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09.12.2024 19:59 Відповісти
"Після пояснень прикордонників про можливі кримінальні наслідки такого шлюбу, жінка зізналася, що на це її вмовив земляк, наполягаючи на важливості його виїзду."
---------
Дружина має бути вірною, надійною....А це якась зрадниця.)
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09.12.2024 19:59 Відповісти
І не таке скажеш коли яйця заправлять в мясорубку.
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09.12.2024 20:31 Відповісти
Кому заправлять? Дружині?)
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10.12.2024 02:07 Відповісти
Могла показати домашнє відео з аналом,наприклад)Але мабуть і це не переконало б прикордонників))Їм головне,щоб ....навіть не знаю)))
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09.12.2024 21:07 Відповісти
Напишу правду: пограничники незаконно задержали людей, пытавшихся законно выехать за границу. Запугали женщину-инвалида, угрожая криминальным преследованием. Очевидно вымогали взятку.
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09.12.2024 20:03 Відповісти
Тоді "особи, що видавали себе за прикордонників", бо всі ж знають: наші прикордонники кришталево чисті і закон не порушують. Оті слуги, що з'їбалися за кордон, ен дадуть ********.
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09.12.2024 20:15 Відповісти
Пораничники и ТЦК кристально честные люди. А вот судьи и прокуроры не очень. Поэтому решают те, кто честнее.
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09.12.2024 21:08 Відповісти
Від безвізу та суботньої кави в Відні
до укладання шлюбу із землячкою, яка має II групу інвалідності для виїзду за кордон під час воєнного стану
- лише одна галочка в бюлетні.
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09.12.2024 20:11 Відповісти
уже подумал два мужика поженились...а тут вроде все законно???)
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09.12.2024 20:18 Відповісти
цікаво, де ті погранці діваються, коли зелені щури через кордон шмигають? Не бачать? А може ще й валізи підносять?
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09.12.2024 20:26 Відповісти
Судячи з того що жінку поліцая з шістьма мільйонами євро у чемоданах пропустили без проблем , то дійсно що валізи підносять , бо шість мільйонів мають вагу , а дамочку зупинили аж угорці .
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09.12.2024 21:05 Відповісти
В Україні відсутній закон і піськограй поклав на Конституцію те чим грав на піаніно.
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09.12.2024 20:30 Відповісти
Ну насправді на піаніно він не грав. Це був обман, як і все, що він робить. Він володіє мистецтвом обману. Тому його і зробили президентом.
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09.12.2024 20:36 Відповісти
Ви як взнали, що не грав? Я впевнений 100% що ялозив.
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09.12.2024 20:43 Відповісти
Якби не розкололась, то не довели б. Не вистачило акторської майстерності. Тому то й поставили президентом України актора-коміка, бо вміє притворятися президентом. Хотіли виїхати і не дати заробити корупціонерам. Корупціонери такого не прощають
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09.12.2024 20:33 Відповісти
При цьому жінка зізналася, що для неї ця поїздка була першою в житті, І що з цього, молодий вирішив їй зробити шлюбні мандри.
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09.12.2024 20:41 Відповісти
Треба біля кожного ЗАГСу посадити по такому "спеціалісту прикордоннику" які одразу будуть через гінекологічне крісло пропускати перед видачею свідоцтва про укладання шлюбу,чи як там вони на кордоні перевіряють,щоб черги не створювати на кордонах,а інвалідів/лівих відсрочок мільйон напевно мимо них проїхав і достатьньо було тільки бамажки і усьо,бо уже оплачено.
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09.12.2024 21:19 Відповісти
Вони навіть не уявляють, як їх ненавидять
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09.12.2024 23:42 Відповісти
псевдопрезидент Зеленський хоче тікати з країни, як Асад, довівши тут все до ручки ?
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09.12.2024 23:50 Відповісти
ОЦЕ
Біля "досягнення"
виявили... Уявляєте, виявили супер терористів, які хотіли підірвати економіку країни... ну треба медальки давати, терміново
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10.12.2024 00:05 Відповісти
Ну таких махрових злочинців затримали! Позорисько. Відпустіть, нехай їдуть.
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10.12.2024 05:26 Відповісти
 
 