Пробув на дні ущелини понад добу: у горах Румунії врятували ухилянта з Харкова. ФОТОрепортаж

Румунські рятувальники спільно з прикордонниками витягли з 400-метрової гірської ущелини в східних Карпатах 28-річного ухилянта та його кошеня. Чоловік втік з України, щоб уникнути призову до ЗСУ.

Про це пише АР, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, прикордонники Румунії знайшли Владислава Дуду в ущелині глибиною 400 метрів на півночі Марамурешу.

У нього були ознаки серйозного переохолодження, він був "мокрим і змерзлим", пише видання.

Зазначається, що спершу чоловіка намагались евакуювати за допомогою гелікоптера, але через складні погодні умови від цих планів довелось відмовитись.

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Рятувальна операція, що ускладнювалася глибоким снігом, хуртовиною і холодом, тривала 5 з половиною годин.

Коли надзвичайники розстебнули куртку Владислава, під нею знайшли кошеня.

Журналісти зазначають, що правопорушник понад добу перебував у снігу на дні ущелини і зігрівався теплом тварини, поки його не помітили румунські прикордонники.

"Котик був теплим і зігрівав його... тому він врятував йому життя", - сказав АР керівник гірської рятувальної служби Марамурешу Дан Бенга.

Сам Дуда розповів АР, що в Україні працював журналістом і покинув свій дім у Харківській області понад тиждень тому, аби уникнути мобілізації до Сил оборони.

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"Що я пам'ятаю, так це страх перед невідомістю і страх не пережити цю ніч живим. Мій Персик врятував мене. Коли ми тікали, ми боялися всіх, щоб нас не відправили назад воювати на чужу війну", - розповів чоловік.

Видання додало, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Марамуреші врятували понад 160 українських чоловіків, ще 16 знайшли мертвими.







