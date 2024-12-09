Пробув на дні ущелини понад добу: у горах Румунії врятували ухилянта з Харкова. ФОТОрепортаж
Румунські рятувальники спільно з прикордонниками витягли з 400-метрової гірської ущелини в східних Карпатах 28-річного ухилянта та його кошеня. Чоловік втік з України, щоб уникнути призову до ЗСУ.
Про це пише АР, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, прикордонники Румунії знайшли Владислава Дуду в ущелині глибиною 400 метрів на півночі Марамурешу.
У нього були ознаки серйозного переохолодження, він був "мокрим і змерзлим", пише видання.
Зазначається, що спершу чоловіка намагались евакуювати за допомогою гелікоптера, але через складні погодні умови від цих планів довелось відмовитись.
Рятувальна операція, що ускладнювалася глибоким снігом, хуртовиною і холодом, тривала 5 з половиною годин.
Коли надзвичайники розстебнули куртку Владислава, під нею знайшли кошеня.
Журналісти зазначають, що правопорушник понад добу перебував у снігу на дні ущелини і зігрівався теплом тварини, поки його не помітили румунські прикордонники.
"Котик був теплим і зігрівав його... тому він врятував йому життя", - сказав АР керівник гірської рятувальної служби Марамурешу Дан Бенга.
Сам Дуда розповів АР, що в Україні працював журналістом і покинув свій дім у Харківській області понад тиждень тому, аби уникнути мобілізації до Сил оборони.
"Що я пам'ятаю, так це страх перед невідомістю і страх не пережити цю ніч живим. Мій Персик врятував мене. Коли ми тікали, ми боялися всіх, щоб нас не відправили назад воювати на чужу війну", - розповів чоловік.
Видання додало, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Марамуреші врятували понад 160 українських чоловіків, ще 16 знайшли мертвими.
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Тут тема для метрів кінематографа типу Спілберга - зняти кіно "Втеча з Країни мрій", думаю буде масштабна драма, висунуть на Оскара. Молодого хлопця в Харкові ловить ТЦК на вулиці і бусифікує, злі ТЦК-шники знущаються з кота, він втікає спасаючи пухнастого друга, пробирається крізь блокпости до Карпат, далі погоня погранців з псами, дронами, гелікоптерами, перехід кордону, падіння, ущелина, котик зігріває.. і нарешті спасіння.
Хай шукає собі інше суспільство. Може, в якійсь Венесуелі колись згодяться надати йому громадянство. Хоча не впевнений: такі люди нікому й задарма не потрібні.