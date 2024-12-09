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Пробув на дні ущелини понад добу: у горах Румунії врятували ухилянта з Харкова. ФОТОрепортаж

Румунські рятувальники спільно з прикордонниками витягли з 400-метрової гірської ущелини в східних Карпатах 28-річного ухилянта та його кошеня. Чоловік втік з України, щоб уникнути призову до ЗСУ.

Про це пише АР, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, прикордонники Румунії знайшли Владислава Дуду в ущелині глибиною 400 метрів на півночі Марамурешу.

У нього були ознаки серйозного переохолодження, він був "мокрим і змерзлим", пише видання.

Зазначається, що спершу чоловіка намагались евакуювати за допомогою гелікоптера, але через складні погодні умови від цих планів довелось відмовитись.

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Рятувальна операція, що ускладнювалася глибоким снігом, хуртовиною і холодом, тривала 5 з половиною годин.

Коли надзвичайники розстебнули куртку Владислава, під нею знайшли кошеня.

Журналісти зазначають, що правопорушник понад добу перебував у снігу на дні ущелини і зігрівався теплом тварини, поки його не помітили румунські прикордонники.

"Котик був теплим і зігрівав його... тому він врятував йому життя", - сказав АР керівник гірської рятувальної служби Марамурешу Дан Бенга.

Сам Дуда розповів АР, що в Україні працював журналістом і покинув свій дім у Харківській області понад тиждень тому, аби уникнути мобілізації до Сил оборони.

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"Що я пам'ятаю, так це страх перед невідомістю і страх не пережити цю ніч живим. Мій Персик врятував мене. Коли ми тікали, ми боялися всіх, щоб нас не відправили назад воювати на чужу війну", - розповів чоловік.

Видання додало, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Марамуреші врятували понад 160 українських чоловіків, ще 16 знайшли мертвими.

Пробув на дні ущелини понад добу: у горах Румунії врятували ухилянта з Харкова
Пробув на дні ущелини понад добу: у горах Румунії врятували ухилянта з Харкова
Пробув на дні ущелини понад добу: у горах Румунії врятували ухилянта з Харкова
Пробув на дні ущелини понад добу: у горах Румунії врятували ухилянта з Харкова

Автор: 

гори (83) Румунія (1158) ухилянти (888)


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Топ коментарі
+29
робіть більше бракованих мін і від охочих в тцк двері не зачинятимуться .
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09.12.2024 21:32
+25
Ще раз для тупих: статус ухилянта може присудити лише суд. Ось ці вішання ярликів журналістами, прикордонниками, поліцаями - це все самоуправство.
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09.12.2024 21:33
+23
Журналіст - "чужа віина" -- як це в"яжеться?
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09.12.2024 21:32
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Може він добре поінформований про якісь аспекти щодо організаторів війни.
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10.12.2024 15:05 Відповісти
в кожного різне відношення до "ухилянтів", але коли державою завдяки 73-м відсоткам баранів керує чотириразовий ухилянт - цей хлопчина лише жертва, хоча впевнений він в 2019 році також проголосував "папріколу".
Тут тема для метрів кінематографа типу Спілберга - зняти кіно "Втеча з Країни мрій", думаю буде масштабна драма, висунуть на Оскара. Молодого хлопця в Харкові ловить ТЦК на вулиці і бусифікує, злі ТЦК-шники знущаються з кота, він втікає спасаючи пухнастого друга, пробирається крізь блокпости до Карпат, далі погоня погранців з псами, дронами, гелікоптерами, перехід кордону, падіння, ущелина, котик зігріває.. і нарешті спасіння.
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10.12.2024 10:58 Відповісти
Кіт нічим не ризикував, він би на людському м'ясі дотягнув до потепління.
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10.12.2024 15:00 Відповісти
Сподіваюся, він вже у списках на позбавлення громадянства.
Хай шукає собі інше суспільство. Може, в якійсь Венесуелі колись згодяться надати йому громадянство. Хоча не впевнений: такі люди нікому й задарма не потрібні.
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10.12.2024 19:53 Відповісти
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