РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10699 посетителей онлайн
Новости Фото
2 340 16

Пытался незаконно попасть в Румынию, но заблудился в горах и позвонил спасателям: У границы задержали жителя Днепропетровщины, - ГПСУ. ФОТО

Мужчина пытался незаконно попасть в Румынию, но потерял ориентировку в горной местности недалеко от границы, его нашла поисковая группа.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера после обеда пограничники отдела "Фальков" Черновицкого отряда получили информацию от представителей ГСЧС о том, что к ним обратился гражданин, который рассказал, что потерял ориентировку в горной местности недалеко от границы. Мужчина просил о помощи и сообщил, что заблудился и очень замерз", - говорится в сообщении.

Была организована поисковая группа, и через полтора часа мужчину нашли на пограничье и оказали ему помощь.

Чоловік хотів незаконно перетнути кордон, але заблукав у горах

Читайте также: За уклонение от мобилизации к четырем годам за решеткой осужден житель Львовщины

Как отмечается, неизвестный оказался жителем Днепропетровщины. Мужчина рассказал, что намеревался незаконно пересечь государственную границу из Украины в Румынию. Однако после многочасовой "прогулки" по горам он понял, что физически не сможет этого сделать, к тому же не знает где находится. Поэтому, как только появилась мобильная связь, он сразу позвонил спасателям.

За попытку незаконного пересечения государственной границы мужчину привлекли к административной ответственности.

Смотрите также: Пограничники задержали организатора схемы переправки мужчин за границу на Львовщине, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Госпогранслужба (6416) граница (5266) уклонисты (823)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
от придурки..взимку без екіпірування та в кросівках в гори поперлись...
показать весь комментарий
11.12.2024 16:11
+1
потерпіть ще трохі - ми з Румунією вже міст будуємо,
шо би падлюк по проміж гір не діставати...
показать весь комментарий
11.12.2024 16:08
+1
Він зателефонував рятувальникам!
А чого не мамі?
показать весь комментарий
11.12.2024 16:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
потерпіть ще трохі - ми з Румунією вже міст будуємо,
шо би падлюк по проміж гір не діставати...
показать весь комментарий
11.12.2024 16:08 Ответить
от придурки..взимку без екіпірування та в кросівках в гори поперлись...
показать весь комментарий
11.12.2024 16:11 Ответить
май з собою кішку!
порада від зелених крадіїв-будівельників!
показать весь комментарий
11.12.2024 16:23 Ответить
показать весь комментарий
11.12.2024 16:59 Ответить
Він зателефонував рятувальникам!
А чого не мамі?
показать весь комментарий
11.12.2024 16:16 Ответить
головне зателефонував)
показать весь комментарий
18.12.2024 19:44 Ответить
І не побоявся!
показать весь комментарий
18.12.2024 22:20 Ответить
А він про існування компасів не знав. В мобілках навігатори є, які і без мережі працюють. Зрештою по сонцю,по моху на деравах зорієнтуватися можна. То вже точно що виборець ''ЗЕ'' -мізків немає.
показать весь комментарий
11.12.2024 16:16 Ответить
а ви думаєте зимою Тису перепливати найрозумніші географи ідуть? 😂
показать весь комментарий
11.12.2024 16:25 Ответить
Вибачайте, але ви мабуть про орієнтування останній раз в школі вивчали. Компасом- потрібні практичні навички, ЖПС- поцікавтесь останні новини що він може показати, мох- це неактуально вже багато років, сонце- я в центральній Україні сонця не бачив вже тиждень, як орієнтуватись?
показать весь комментарий
11.12.2024 18:28 Ответить
Вітчизняний сусанін
показать весь комментарий
11.12.2024 16:31 Ответить
Нещодавно була більш щаслива і зворушуюча новина

https://focus.ua/world/682610-uklonist-rumyniya-kot-spas-zhizn-harkovchaninu Котенок спас жизнь украинцу в румынских горах: подробности (фото)

Бачите, котик це справжній друг, не те що якась собака

На кордоні з Румунією за допомогою дрона та собаки затримали трьох порушників. ВIДЕО
показать весь комментарий
11.12.2024 16:34 Ответить
Офісні хом'ячки, які крім бухла, кальяну та дівок, нічого не знали в житті. І ось воно життя, викинуло їх в зимові гори. Без досвіду, екіпіровки і мізків
показать весь комментарий
11.12.2024 17:03 Ответить
Ой, тока не надо. В любое время можно позвонить спасателям. Эквивалент 7 пачек сигарет штраф. Конечно не каждую субботу, но пару раз в месяц можно пробовать.
показать весь комментарий
11.12.2024 17:49 Ответить
В горах, такая возможность не всегда может быть. Есть зоны без покрытия, Или телефон сел
показать весь комментарий
11.12.2024 20:52 Ответить
 
 