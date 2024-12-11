Пытался незаконно попасть в Румынию, но заблудился в горах и позвонил спасателям: У границы задержали жителя Днепропетровщины, - ГПСУ. ФОТО

Мужчина пытался незаконно попасть в Румынию, но потерял ориентировку в горной местности недалеко от границы, его нашла поисковая группа.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера после обеда пограничники отдела "Фальков" Черновицкого отряда получили информацию от представителей ГСЧС о том, что к ним обратился гражданин, который рассказал, что потерял ориентировку в горной местности недалеко от границы. Мужчина просил о помощи и сообщил, что заблудился и очень замерз", - говорится в сообщении.

Была организована поисковая группа, и через полтора часа мужчину нашли на пограничье и оказали ему помощь.

Читайте также: За уклонение от мобилизации к четырем годам за решеткой осужден житель Львовщины

Как отмечается, неизвестный оказался жителем Днепропетровщины. Мужчина рассказал, что намеревался незаконно пересечь государственную границу из Украины в Румынию. Однако после многочасовой "прогулки" по горам он понял, что физически не сможет этого сделать, к тому же не знает где находится. Поэтому, как только появилась мобильная связь, он сразу позвонил спасателям.

За попытку незаконного пересечения государственной границы мужчину привлекли к административной ответственности.

Смотрите также: Пограничники задержали организатора схемы переправки мужчин за границу на Львовщине, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ