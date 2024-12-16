Теракт в Днепре: Подозреваемый будет находиться под стражей без права внесения залога до 12 февраля
В Днепре суд избрал меру пресечения для 37-летнего мужчины, который подозревается в совершении теракта возле одного из админзданий в центральном районе города 14 декабря.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.
Так, подозреваемого взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.
Что известно о подозреваемом?
Отмечается, что мужчина родом из Марганца Днепропетровской области, но сейчас живет в Одессе.
Подозреваемый в суде отметил, что его якобы подставили, а "куратор" сообщил ему, что он должен облить краской человека, который якобы берет взятки.
О взрывном устройстве, по его словам, он не знал. Поскольку работает барменом и, по его словам, видел взяточничество на работе, то решил отомстить "взяточнику", которого "заказали".
Известно, что фигурант ранее привлечен к уголовной ответственности, его подозревают в распространении запрещенных веществ - дело сейчас в суде Одессы.
Прокурор требовал для подозреваемого содержания под стражей на 60 суток без определения размера залога. Адвокат подсудимого настаивал на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.
Теракт в Днепре 14 декабря
Напомним, в Днепре 14 декабря в одном из центральных районов Днепра прогремел взрыв. Позже полицейские Днепра совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержали подозреваемого в совершении теракта возле одного из админзданий в центральном районе города в субботу, 14 декабря.
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