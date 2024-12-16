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Теракт в Днепре: Подозреваемый будет находиться под стражей без права внесения залога до 12 февраля

Підозрюваного у вчиненні теракту у Дніпрі взяли під варту на 60 діб без права внесення застави

В Днепре суд избрал меру пресечения для 37-летнего мужчины, который подозревается в совершении теракта возле одного из админзданий в центральном районе города 14 декабря.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.

Так, подозреваемого взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Что известно о подозреваемом?

Отмечается, что мужчина родом из Марганца Днепропетровской области, но сейчас живет в Одессе.

Подозреваемый в суде отметил, что его якобы подставили, а "куратор" сообщил ему, что он должен облить краской человека, который якобы берет взятки.

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О взрывном устройстве, по его словам, он не знал. Поскольку работает барменом и, по его словам, видел взяточничество на работе, то решил отомстить "взяточнику", которого "заказали".

Известно, что фигурант ранее привлечен к уголовной ответственности, его подозревают в распространении запрещенных веществ - дело сейчас в суде Одессы.

Прокурор требовал для подозреваемого содержания под стражей на 60 суток без определения размера залога. Адвокат подсудимого настаивал на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

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Теракт в Днепре 14 декабря

Напомним, в Днепре 14 декабря в одном из центральных районов Днепра прогремел взрыв. Позже полицейские Днепра совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержали подозреваемого в совершении теракта возле одного из админзданий в центральном районе города в субботу, 14 декабря.
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..вспомнил дело Фарион.. там тоже быстро нашли, медальки и стволы получили и..тишина..
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16.12.2024 17:04 Ответить
Да если военное положение не поможет Украине очиститься от абубандитов, тогда они нас победят не не пулей так гранатой, не лавашом так чебуреком!
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16.12.2024 17:04 Ответить
Слава Богу!!!
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16.12.2024 17:28 Ответить
Христос Воскресе!
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16.12.2024 17:59 Ответить
 
 