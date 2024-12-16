Минсоцполитики разрабатывает цифровой инструмент для помощи украинцам, планирующим вернуться из-за границы

Политики обсуждают с международными партнерами возможность создания цифрового инструмента взаимодействия с украинцами за рубежом. Он поможет желающим вернуться искать работу и жилье.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо, об этом рассказала во время форума "Право и справедливость: усиление взаимодействия в условиях войны" первый заместитель министра соцполитики Украины Дарья Марчак.

"Мы говорим с международными партнерами, с донорами, о создании digital-инструмента. Например, мы его называем для себя "є-Батьківщина", возможно, название будет другое. Речь идет о создании цифрового инструмента взаимодействия с украинцами за рубежом, который поможет украинцам, которые рассматривают возможность возвращения в Украину, искать и работу, и жилье, в целом ближе знакомиться с теми громадами, в которые теоретически можно возвращаться", - рассказала она.

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Чиновница рассказала о еще одной важной работе в этом направлении - поиск инструментов для обеспечения индивидуальным жильем семей, которые возвращаются.

Что именно будут предлагать?

"В этом контексте недавно правительство приняло постановление о введении субсидий на аренду жилья. Этот инструмент будет похож на субсидию на жилищно-коммунальные услуги. Будем предоставлять субсидию для семей, у которых нет достаточно финансового ресурса, доходов, чтобы самостоятельно арендовать жилье. Будем компенсировать часть стоимости аренды при условии, что такая семья имеет официальный договор аренды. Со своей стороны также будем компенсировать часть ставки налога для арендодателя, чтобы стимулировать арендодателей заключать официальные договоры аренды", - добавила Марчак.

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На какие категории выехавших украинцев направлен инструмент?

В целом, по ее словам, в вопросе возвращения украинцев из-за рубежа чиновники фокусируются на нескольких группах украинцев.

военные мигранты, кто выехал после 2022 года.

украинцы, которые выезжали за границу до полномасштабного вторжения в поисках лучших возможностей, например, для экономической самореализации.

украинская диаспора - это зарубежные украинцы, которые, например, уже во втором поколении живут за границей, но сохраняют свою украинскую идентичность и видят потребности и желание быть аффилированными с Украиной как с государством.

По словам заместителя министра, разрабатываемые политики направлены именно на эти три группы и сосредоточены на нескольких составляющих. В частности, речь идет об уже упомянутых возможностях для трудоустройства в Украине, а также о системных возможностях для коммуникации с зарубежными украинцами, целью которых является сохранение и повышение лояльности украинцев за рубежом.

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Напомним, ранее советник президента Камышин заявлял, что в начале следующего года заработает украинско-немецкая программа под эгидой новосозданного Министерства единства по возвращению украинцев на Родину, где они смогут быть задействованными, в частности, на объектах оборонной промышленности.