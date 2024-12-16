РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11665 посетителей онлайн
Новости
1 143 3
военные учения (3437) военнослужащие (5997) Евросоюз (16686) Каллас Кая (110)

ЕС подготовит 75 тыс. украинских военных к концу февраля 2025 года, - Каллас

ЄС до кінця зими підготує 75 тисяч українських військових

До конца февраля 2025 года Европейский Союз в рамках тренировочной миссии EUMAM подготовит 75 тысяч украинских военнослужащих.

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Она подчеркнула, что ЕС должен поддерживать Украину в военном плане.

До конца зимы ЕС подготовит 75 тысяч украинских военных. В этом месяце ЕС предоставил Украине 4,2 миллиарда евро бюджетной поддержки, а с января будем предоставлять 1,5 миллиарда в месяц", - отметила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Каллас об отправке войск в Украину: Сначала нужен мир

Топ-дипломат ЕС отметила, что Украина нуждается в большей помощи, о чем говорил министр иностранных дел Андрей Сибига на встрече глав МИД стран Евросоюза.

"Мы все его услышали четко и недвусмысленно: Украина нуждается в большем количестве боеприпасов, усилении ПВО и большей поддержке своей оборонной промышленности. И мы должны дать Украине то, в чем она нуждается для победы в войне", - добавила Каллас.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо: недостатньо швидко стирається Україна?
показать весь комментарий
16.12.2024 20:02 Ответить
А Корея надасть ***** 75тисяч своїх підготовлених солдат. От що значить гарні союзники та партнери ЕС треба вчиться бо так потихеньку ***** з кімом заведуть на фронт з Україною мілліон свого війска от тоді точно ця орда разом з мародёрами узкими хлине у европу і відірве вам яйця, хоча в вас їх і так нема. Чекайте чекайте узкоглазих все до цього йде.
показать весь комментарий
16.12.2024 20:43 Ответить
Только новость появилась, сразу два дежурных говномета все обосрали и нашли зраду.
показать весь комментарий
16.12.2024 20:45 Ответить
 
 