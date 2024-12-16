ЕС подготовит 75 тыс. украинских военных к концу февраля 2025 года, - Каллас

До конца февраля 2025 года Европейский Союз в рамках тренировочной миссии EUMAM подготовит 75 тысяч украинских военнослужащих.

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Она подчеркнула, что ЕС должен поддерживать Украину в военном плане.

До конца зимы ЕС подготовит 75 тысяч украинских военных. В этом месяце ЕС предоставил Украине 4,2 миллиарда евро бюджетной поддержки, а с января будем предоставлять 1,5 миллиарда в месяц", - отметила она.

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Топ-дипломат ЕС отметила, что Украина нуждается в большей помощи, о чем говорил министр иностранных дел Андрей Сибига на встрече глав МИД стран Евросоюза.

"Мы все его услышали четко и недвусмысленно: Украина нуждается в большем количестве боеприпасов, усилении ПВО и большей поддержке своей оборонной промышленности. И мы должны дать Украине то, в чем она нуждается для победы в войне", - добавила Каллас.