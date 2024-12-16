С начала войны РФ повредила или разрушила 2 235 медучреждений, - Минздрав

По состоянию на середину декабря 2024 года Россия повредила 1938 и разрушила до основания еще 297 объектов медучреждений в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Самые большие потери понесли больницы в Харьковской, Донецкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях. Получить исчерпывающую информацию о степени разрушения медучреждений на временно оккупированных территориях пока невозможно.

Кроме того, с начала войны Россия повредила 235 автомобилей экстренной медицинской помощи, уничтожила 264 и захватила 125 автомобилей "экстренки".

Однако, как отмечают в Минздраве, уже удалось полностью восстановить 576 и частично восстановить 372 объекта украинских медучреждений. Это медицинские учреждения на деоккупированных территориях, а также те, которые получили незначительные повреждения: выбитые окна, уничтожение кровли, повреждение фасада и тому подобное. Больше всего объектов восстановлено в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

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