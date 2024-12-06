Генераторами обеспечена каждая больница в Украине, - Шмыгаль
В Украине каждая больница обеспечена генераторами, что обеспечит работу заведения в условиях отключений электроэнергии.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
"Каждая больница в нашем государстве обеспечена генератором, который полностью обеспечивает работу учреждения здравоохранения, соответственно с возможностью подавать свет и тепло в полной мере", - отметил премьер.
Также Шмыгаль отметил, что в течение текущего отопительного сезона государство имеет целью обеспечить автономным электроснабжением все учебные заведения. По информации Минобразования на конец ноября, более 80% из них имели генераторы.
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+3 Олексій Петров #597277
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+2 Алекс Скела
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+2 gemixx11 #587387
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По друге---якшо ти реально думаєш шо твій господар Ахметов (якому ти так стараєшся вилизати сраку) не має відношення до того що зепідари прийшли до влади???? Ти ще скажи шо Жулька Ляшко та Вакарчук з голосом не Ахметова проекти
Освітлення вулиць, так, оплачує місцева. А хто монтував ті ліхтарі? Хто ліміти на електроенергію виділяє? А її в нас надлишок, щоб сьогодні тупо поля освітлювати? Тобто, сидимо по пів доби без електрики, бо її не вистачає, а порожні вулиці освітлюємо? А то вже навіть не абсурд, то вже реально диверсія.
Ну і на рахунок фінансування захисту, резервних ліній і т.п. А скільки грошей на то Україні було за останні роки надано? Саме на то! І де то все, що зроблено? В які кишені розіпхано?
До речі захист, то коли трансформатор в землю запхали і бетоном накрили. Багато таких трансформаторів в землі і під бетоном? А скільки резервних ліній зроблено? А ніхрена! Майже вся область на ОДНІЙ високовольтній. В нас війна, обстріли, якщо хтось не чув. Вже скоро три роки...
Замкнення, блін... на землю...
Виродку, мова про те, що самість робити те, що потрібно, берегти ту країну, людей, зелена мерзота зі своїми слугами нагло і цинічно краде і бреше.
От замість, щоб дійсно захищати обладнання, прокладати кабельні мережі сучища тупо ліхтарики по стовпах розвішують. А що, "робота" зроблена, бабло в кишені, а якомусь папіку чергова дачка чи то в Монако, чи в Маямі. Ну а решта всі мають від того тішитись, скотино?
Хоча, судячи з відношення державних органів до управління державою в сьогоднішніх умовах варто чекати, що буде глибше.
До речі, є конкретний випадок, коли енергетики по цій схемі відключили навчальний заклад, де проводиться підготовка операторів БПЛА. Ну то таке, хіба ж то сьогодні щось важливе? Тут головне, щоб премії були *****.
зеленський це холуй пуйла..ахметова ..і взагалі незрозуміла істота
а за "не брешіть" я Вам можу язик через анус витягнути