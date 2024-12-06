Генераторами обеспечена каждая больница в Украине, - Шмыгаль

В Украине каждая больница обеспечена генераторами, что обеспечит работу заведения в условиях отключений электроэнергии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Каждая больница в нашем государстве обеспечена генератором, который полностью обеспечивает работу учреждения здравоохранения, соответственно с возможностью подавать свет и тепло в полной мере", - отметил премьер.

Также Шмыгаль отметил, что в течение текущего отопительного сезона государство имеет целью обеспечить автономным электроснабжением все учебные заведения. По информации Минобразования на конец ноября, более 80% из них имели генераторы.

Читайте также: 11,8 тыс. генераторов установлено в медучреждениях для бесперебойного питания критического оборудования, - Минздрав