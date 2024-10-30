РУС
11,8 тыс. генераторов установлено в медучреждениях для бесперебойного питания критического оборудования, - Минздрав

генератор

Медицинские учреждения Украины готовятся к возможным перебоям с электроснабжением зимой.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас в медучреждениях по всей стране уже установлено:

  • 11 820 генераторов. Они обеспечивают бесперебойное питание операционных, реанимаций, кислородных станций и другого критически важного оборудования.
  • 1185 медицинских учреждений имеют станции спутникового интернета Starlink
  • 962 больницы обеспечены собственными скважинами для бесперебойного доступа к воде
  • Более 90 учреждений здравоохранения оснащены солнечными станциями с аккумуляторами, и этот процесс продолжается
  • 296 больниц состоятельной сети полностью автономны и имеют собственные котельные, скважины и генераторы.

Читайте также: Украина - наиболее обеспеченная генераторами страна в мире, - Шмыгаль

больница (1452) Минздрав (4915) генератор (58)
дивно..а чому не подали законопроект про те, що медзаклади будуть оштрафовані якщо не забезпечать себе електроенергією?
30.10.2024 20:12 Ответить
 
 