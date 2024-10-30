11,8 тыс. генераторов установлено в медучреждениях для бесперебойного питания критического оборудования, - Минздрав
Медицинские учреждения Украины готовятся к возможным перебоям с электроснабжением зимой.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.
Сейчас в медучреждениях по всей стране уже установлено:
- 11 820 генераторов. Они обеспечивают бесперебойное питание операционных, реанимаций, кислородных станций и другого критически важного оборудования.
- 1185 медицинских учреждений имеют станции спутникового интернета Starlink
- 962 больницы обеспечены собственными скважинами для бесперебойного доступа к воде
- Более 90 учреждений здравоохранения оснащены солнечными станциями с аккумуляторами, и этот процесс продолжается
- 296 больниц состоятельной сети полностью автономны и имеют собственные котельные, скважины и генераторы.
