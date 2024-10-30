УКР
11,8 тис. генераторів встановлено у медзакладах для безперебійного живлення критичного обладнання, - МОЗ

Медичні заклади України готуються до можливих перебоїв з електропостачанням взимку.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі у медзакладах по всій країні вже встановлено:

  • 11 820 генераторів. Вони забезпечують безперебійне живлення операційних, реанімацій, кисневих станцій та іншого критично важливого обладнання.
  • 1185 медичних закладів мають станції супутникового інтернету Starlink
  • 962 лікарні забезпечені власними свердловинами для безперебійного доступу до води
  • Понад 90 закладів охорони здоров'я оснащені сонячними станціями з акумуляторами, і цей процес продовжується
  • 296 лікарень спроможної мережі повністю автономні та мають власні котельні, свердловини та генератори.

дивно..а чому не подали законопроект про те, що медзаклади будуть оштрафовані якщо не забезпечать себе електроенергією?
показати весь коментар
30.10.2024 20:12 Відповісти
 
 