11,8 тис. генераторів встановлено у медзакладах для безперебійного живлення критичного обладнання, - МОЗ
Медичні заклади України готуються до можливих перебоїв з електропостачанням взимку.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, інформує Цензор.НЕТ.
Наразі у медзакладах по всій країні вже встановлено:
- 11 820 генераторів. Вони забезпечують безперебійне живлення операційних, реанімацій, кисневих станцій та іншого критично важливого обладнання.
- 1185 медичних закладів мають станції супутникового інтернету Starlink
- 962 лікарні забезпечені власними свердловинами для безперебійного доступу до води
- Понад 90 закладів охорони здоров'я оснащені сонячними станціями з акумуляторами, і цей процес продовжується
- 296 лікарень спроможної мережі повністю автономні та мають власні котельні, свердловини та генератори.
