Генераторами забезпечена кожна лікарня в Україні, - Шмигаль
В Україні кожна лікарня забезпечена генераторами, що забезпечить роботу закладу в умовах вимкнень електроенергії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспрессо, про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
"Кожна лікарня в нашій державі забезпечена генератором, який повністю забезпечує роботу закладу охорони здоров'я, відповідно з можливістю подавати світло й тепло в повній мірі", - зазначив премʼєр.
Також Шмигаль наголосив, що протягом поточного опалювального сезону держава має на меті забезпечити автономним електропостачанням усі заклади освіти. За інформацією Міносвіти на кінець листопада, понад 80% із них мали генератори.
Топ коментарі
+3 Олексій Петров #597277
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+2 Алекс Скела
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+2 gemixx11 #587387
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По друге---якшо ти реально думаєш шо твій господар Ахметов (якому ти так стараєшся вилизати сраку) не має відношення до того що зепідари прийшли до влади???? Ти ще скажи шо Жулька Ляшко та Вакарчук з голосом не Ахметова проекти
Освітлення вулиць, так, оплачує місцева. А хто монтував ті ліхтарі? Хто ліміти на електроенергію виділяє? А її в нас надлишок, щоб сьогодні тупо поля освітлювати? Тобто, сидимо по пів доби без електрики, бо її не вистачає, а порожні вулиці освітлюємо? А то вже навіть не абсурд, то вже реально диверсія.
Ну і на рахунок фінансування захисту, резервних ліній і т.п. А скільки грошей на то Україні було за останні роки надано? Саме на то! І де то все, що зроблено? В які кишені розіпхано?
До речі захист, то коли трансформатор в землю запхали і бетоном накрили. Багато таких трансформаторів в землі і під бетоном? А скільки резервних ліній зроблено? А ніхрена! Майже вся область на ОДНІЙ високовольтній. В нас війна, обстріли, якщо хтось не чув. Вже скоро три роки...
Замкнення, блін... на землю...
Виродку, мова про те, що самість робити те, що потрібно, берегти ту країну, людей, зелена мерзота зі своїми слугами нагло і цинічно краде і бреше.
От замість, щоб дійсно захищати обладнання, прокладати кабельні мережі сучища тупо ліхтарики по стовпах розвішують. А що, "робота" зроблена, бабло в кишені, а якомусь папіку чергова дачка чи то в Монако, чи в Маямі. Ну а решта всі мають від того тішитись, скотино?
Хоча, судячи з відношення державних органів до управління державою в сьогоднішніх умовах варто чекати, що буде глибше.
До речі, є конкретний випадок, коли енергетики по цій схемі відключили навчальний заклад, де проводиться підготовка операторів БПЛА. Ну то таке, хіба ж то сьогодні щось важливе? Тут головне, щоб премії були *****.
зеленський це холуй пуйла..ахметова ..і взагалі незрозуміла істота
а за "не брешіть" я Вам можу язик через анус витягнути