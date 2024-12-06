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Генераторами забезпечена кожна лікарня в Україні, - Шмигаль

Шмигаль про надходження Україні заморожених російських активів

В Україні кожна лікарня забезпечена генераторами, що забезпечить роботу закладу в умовах вимкнень електроенергії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспрессо, про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Кожна лікарня в нашій державі забезпечена генератором, який повністю забезпечує роботу закладу охорони здоров'я, відповідно з можливістю подавати світло й тепло в повній мірі", - зазначив премʼєр.

Також Шмигаль наголосив, що протягом поточного опалювального сезону держава має на меті забезпечити автономним електропостачанням усі заклади освіти. За інформацією Міносвіти на кінець листопада, понад 80% із них мали генератори.

Читайте: 11,8 тис. генераторів встановлено у медзакладах для безперебійного живлення критичного обладнання, - МОЗ

Автор: 

лікарня (1359) Шмигаль Денис (4572) відключення світла (1087) генератор (198)


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Топ коментарі
+3
Угу... Віримо...
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06.12.2024 18:31
+2
Кожна людина в Україні забезпечена паном. І не одним.
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06.12.2024 17:58
+2
Шмигаль -холуй ахметовський
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06.12.2024 18:04
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Кожна людина в Україні забезпечена паном. І не одним.
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06.12.2024 17:58 Відповісти
дитяча полікліника на Турівській, Київ, Поділ. Ніякого генератора немає. Так що не кизди, уйбіще шмигове
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06.12.2024 17:59 Відповісти
Поліклінніка це навіть радянськими нормами і правила- це об'єкт 3-ї категорії з надійності електропостачання. Тобто її можна заживити за добу. Там при проєктуванні та будівництві не передбачався генератор. Там не має операційних, немає аппаратів підтримки життєдіяльності. Там сидять терапевти та інші окулісти. І зараз поліклінніки не відносяться до об'єктів критичної інфраструктури. Не вірите мені - спитайте державну установу НКРЕКУ (зелепідари контролюють).
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06.12.2024 18:34 Відповісти
57 школа в Києві - генератора немає!
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06.12.2024 18:00 Відповісти
Школа це навіть радянськими нормами і правила- це об'єкт 3ї категорії з надійності електропостачання. Тобто її можна заживити за добу. Там при будівництві не передбачався генератор. І зараз школи не відносяться до об'єктів критичної інфраструктури. Не вірите мені - спитайте державну установу НКРЕКУ (зелепідари контролюють). А взагалі питання - нащо дітей збирати в школу на поверхні - щоб рашистський кінджал, іскендер, орєшнік прилетіли по "базі нато у школі"?!
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06.12.2024 18:32 Відповісти
Шмигаль -холуй ахметовський
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06.12.2024 18:04 Відповісти
так і Зепідари голосують як скаже їм Ахметов і пінчук
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06.12.2024 18:41 Відповісти
А Єрмак, який вовочкою зеленсіким керує - це теж людина Ахмєтова?! Я навіть дума. що єрмак родину зеленського коксом і контрацептивами забезпечує! А дегенерати - Стефанчук, Арахамія, Татаров та інші Мар'яни безумні - це теж ахмєтов по помийкам ахмєтов вові зеленському набирав?! Якщо ви так думаєте - ви хворі..
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06.12.2024 19:02 Відповісти
І Чого цікаво в тебе так за Ахметова жопа підгорає??якшо ти не розумієш шо Ахметов фінансував прихід о влади всього цього непотрібу зеленого до влади то ти тупий
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06.12.2024 19:08 Відповісти
та ти так вилизуєш ахмету аби не перестарався.
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06.12.2024 19:21 Відповісти
Де твої аргументи? Ти фамілією Ахмєтов намагаєшся прикрити крадівництво зелепідарів і їх **********. Зелепідари від Європи США отримали дизель-генератори - роздали їх по школах, лікарнях (ті що не вкрали) -2 роки як. Назвали все це пунктами "незламності". Але 2 роки просто навіть не думають забезпечити їх пальним... Це що Ахмєтов зеленському та єрмаку мізки висосав?! Або совість?
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06.12.2024 19:33 Відповісти
Зепідари твого господаря Ахметова (якому ти до блиску вилизуєш сраку)не чіпають ..а в його інтересах підняли тарифи для населення..шмигаль (який є холуєм ахметова) зіграв у цьому головну скрипку
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06.12.2024 19:43 Відповісти
Вафля. Оце в тебе очко горить😂😂😂😂ти дивись так сильно не вилизуй ахметову а то в ньогогеморой буде😂😂😂😂😂який же ти дібіл..ти зробив мені вечір..Давно так не сміявся
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06.12.2024 20:06 Відповісти
Хто б ще бензином лікарні забезпечив...
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06.12.2024 18:06 Відповісти
Це ж треба думати, планувати. У зелепідарів це так не працює. Головне відосик у вечорі записати та викласти... А працювати... ні нехай хтось інший працює а не зелевлада.
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06.12.2024 18:38 Відповісти
Зепідари крадуть а Ахметов один. працює якому ти сраку вилизуєш...
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06.12.2024 19:23 Відповісти
Це приклад брехні чиновників. Зараз лікарні, госпіталі - де є операційні, аппаратура підтримання життя це критична інфраструктура її не вимикають. Але у випадку блекауту з'ясується що частина дизель-генераторів у лікарнях та госпіталях непрацєздатні, а в тих де є генератори - немає палива, бо немає фінансування на паливо. Бо зелевлада "забула" про необхідність створення аварійного запасу палива для лікарень, госпіталів. Тим більше в ціх установах інфраструктури немає для зберігання палива. Бюрократичними процедурами та будівельними нормами це так ускладнено, що промислові організації намагаються не декларувати місця зберігання палива - бо штрафи і приписи отримаєш. Це я пишу зараз, але у багатьох буде час переконатися що я правий.
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06.12.2024 18:09 Відповісти
Цікава ситуація з електрикою у Тернополі ( і не лише, напевно). Енергетики вимагають передплати у подвійному розмірі. Наперед, ну, щоб їм на премії і зарплати було. Не заплатив - відключили! І школи, і навчальні заклади і ті ж самі лікарні... А що, плати! Наперед, у подвійному... І пофіг, що бюджетники, пофіг, що державне фінансування... І ніхто їм не указ, ніякої на них управи. Зате по селах на всіх стовпах ліхтарі, ну, щоб бюджети громад вичистити. Їм ж зарплати і премії мають бути. А якісь там резервні лінії, якісь там захисти? Ні, не чули...
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06.12.2024 18:10 Відповісти
Ви кращє розберіться в ситуації попередньо. Зовнішнє освітлення вулиць, шляхів це парафія місцевої влади і до енергокомпаній не має ні якого відношення - керує місцева влада. Подвійну оплату не вимагають - пропонують платіж на наступний місяць, з врахуванням споживання що склалося - не можеш - не плати (це елементарне планування). На резервні лінії потрібні великі кошти. Тільки проєктування нової резервної лінії живлення може тривати до року, а побудова, погодження, землевідвід - щє роки. Коштує це мільйони - ваше тернопільске село не може забезпечити прибуток і кошти на такі роботи. Про захисти ви взагалі маячню пишете - не було би захистів - у вас би електрики не було би вже багато років (тупо все сгоріло би від струмів замкнення на землю)... Думайте .. Сінк..
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06.12.2024 18:50 Відповісти
Вася ти там ахметову вилизав видно до блиску
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06.12.2024 19:10 Відповісти
Ти свої звички на інших не рівняй... вилизуй дупу зеленського та єрмака мовчки.
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06.12.2024 19:13 Відповісти
Та плював я на ту зелену погань а ти ахмету вилизуєш тут до блиску..за роботу тримаєшся?????😂😂😂😂😂
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06.12.2024 19:15 Відповісти
Брехати не треба... Ганьбити співрозмовників не треба (що ти робиш). За Ахмєтовим є багато чого - крімінал в 1990-х, незаконна приватизація державних підприємств та багато іншого. В 90-2000 роки в нас просто по іншому не вирішувалося нічого. Це правда. Але ні який притомний бізнесмен полоумного гравця пісюном на роялі не призначить президентом 40-мільйонної країни. А наші співгромадяне змогли... Що там зелебубочка на стадіоні обіцяв?! Більшість вже не пам'ятає - у більшості пам'ять як у золотої рибки... а в нас війна... **** зелепідари сотні тисяч бракованих мін ЗСУ виробили на 25 мільярдів гривень, які тупо не взоиваються навіть якщо з міномету виліьають.. Це коштуватиме нам втрати тисяч життів і Донецької області. І це факт а не твій брєд про Ахмєтку чи рептілоїдів.. Вертайчя в реальність.
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06.12.2024 19:27 Відповісти
по перше ображати перший почало саме ти,
По друге---якшо ти реально думаєш шо твій господар Ахметов (якому ти так стараєшся вилизати сраку) не має відношення до того що зепідари прийшли до влади???? Ти ще скажи шо Жулька Ляшко та Вакарчук з голосом не Ахметова проекти
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06.12.2024 19:35 Відповісти
Твій господар зеленський з сирком реально тисячі українців на покровському напрямку грохнув... в тупу знищів... зараз курахівський мішок закінчується і починається Покровський. Це не мої домисли це факт. Після Авдіївки це можно було зупинити.. Але ти дебіл мені розповідаєш про "сраку ахмєтого".. до чого тут ахмєтов зрозуміло тільки таким розумово-хворим як ти.
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26.12.2024 23:25 Відповісти
Щось ********* завоняло-ти Banda 77 рот частіше полощи
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06.01.2025 18:38 Відповісти
я б тебе прополоскав, але це дуже важка справа.. Є можливість самому забруднитися... Так що сам відмивайся... ну хоч спробуй..
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06.01.2025 19:39 Відповісти
Подвійну плату - ВИМАГАЮТЬ! Беруть середньомісячний показник, множать на два і плати! І то при тому, що тої електрики більше нема, ніж вона є. З бюджету, до речі! Не заплатив - ВІДКЛЮЧИЛИ! Школи, навчальні заклади. Просто відключили! І навіть після оплати за минулий місяць згідно лічильника - НЕ ВМИКАЮТЬ, бо неслухняні.
Освітлення вулиць, так, оплачує місцева. А хто монтував ті ліхтарі? Хто ліміти на електроенергію виділяє? А її в нас надлишок, щоб сьогодні тупо поля освітлювати? Тобто, сидимо по пів доби без електрики, бо її не вистачає, а порожні вулиці освітлюємо? А то вже навіть не абсурд, то вже реально диверсія.
Ну і на рахунок фінансування захисту, резервних ліній і т.п. А скільки грошей на то Україні було за останні роки надано? Саме на то! І де то все, що зроблено? В які кишені розіпхано?
До речі захист, то коли трансформатор в землю запхали і бетоном накрили. Багато таких трансформаторів в землі і під бетоном? А скільки резервних ліній зроблено? А ніхрена! Майже вся область на ОДНІЙ високовольтній. В нас війна, обстріли, якщо хтось не чув. Вже скоро три роки...
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06.12.2024 19:21 Відповісти
Є таке поняття в мережах 6-10 кВ "замкнення на землю".. це фізика і електротехніка. Ну якщо не розумієте - можете на Георга Ома до суду подати...
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06.12.2024 19:39 Відповісти
Так, так, а є ще такі поняття як електроізоляція, діелектрики, підземні кабельні лінії електропередачі... аж до 330 кВ. А можна й вище, якщо є потреба. Війна, обстріли, скажімо. Якщо не розумієте про що то, електротехніка в шкільному курсі фізики раджу.
Замкнення, блін... на землю...
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06.12.2024 19:48 Відповісти
В нас в Україні підземні кабелі мають напругу 110 кВ максимум з ізоляцією з шитого поліетілєну. Замкнення на землю - це коли відсутня нейтраль в мережі і струм замкнення вимірюється в амперах а не в кілоамперах, а тому ви підійшли ближче чим на 4 метри до обірваного дроту лінії 6-10 кВ і можете стати трупом через шагову напругу, бо електрики мають декілька годин для відшукання пошкодження. А в мережі 110 кВ і вищє це струм короткого замкнення вимірюється кілоамперами і відключається захистами з витримкою в секунди. Так електромережа проєктувалась і будувалась.
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06.12.2024 20:20 Відповісти
В нас в Україні ВІЙНА! Третій рік, якщо що. Фінансування і доступ до кабелів і обладнання, яке використовується в світі є, практично, без обмежень. Там кабельні мережі 330кВ то звична річ. Бракує лише відповідальності і клепки, хто мав би приймати рішення. Простіше ліхтарі по стовпах розвішувати... Бо ж гроші просто так в кишеню не запхаєш, от і освітлюємо поля.
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06.12.2024 20:27 Відповісти
У вас на росії є доступ до кабелів 330 кВ. Ось там в ФСБ і отримуйте цей ваш доступ.
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09.12.2024 21:57 Відповісти
Зрозуміло, коли тупого зЄбаната вмакнути в його ж зелене гімно, єдине, що йому залишається, скавуліти - агенти кремля, у вас на росії...
Виродку, мова про те, що самість робити те, що потрібно, берегти ту країну, людей, зелена мерзота зі своїми слугами нагло і цинічно краде і бреше.
От замість, щоб дійсно захищати обладнання, прокладати кабельні мережі сучища тупо ліхтарики по стовпах розвішують. А що, "робота" зроблена, бабло в кишені, а якомусь папіку чергова дачка чи то в Монако, чи в Маямі. Ну а решта всі мають від того тішитись, скотино?
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10.12.2024 09:01 Відповісти
Ліки прийми. Ти брєдіш набором слов. Ти розумово-хворий... Допомога санітарів тобі потрібна.
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11.12.2024 15:12 Відповісти
Цей брєд неможливо коментувати. Нехай психіатр розбирається.
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11.12.2024 15:13 Відповісти
Не заглядав, а в тебе тут "замкнення на землю" сталось. Сильно тебе, тут вже ніякий психіатр тобі не допоможе... А що, зачепив? Та зачепив. Схемка видавалась така надійна, а тут на тобі... Але нічого в тебе ще є. Що, що, а на бабло деребанити ви мастаки...
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12.12.2024 18:13 Відповісти
Прими галоперрідол. сподіваюсь допоможе.. А кращє в Торець переїзжай...
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26.12.2024 23:18 Відповісти
Це ж бот рашитський - повний кретин.
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26.12.2024 23:20 Відповісти
Нарешті санітари з палати випустили? Чи сам втік? Ну ніяк то замкнення тебе не відпускає... Видно, добре таки тебе замкнуло...
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27.12.2024 09:26 Відповісти
Йди до свого шефа путлєра... за россійським військовим кораблем тролль..
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28.12.2024 09:22 Відповісти
Про висвітлення поржніх вулиць - я вам вже пояснював це діяльність місцевої влади. В кожному місті такі підприємства назваються наприклад КП "Міськсвітло" і вони мають відношення до Тернопільобленерго таке як і ви - це його споживачі. З ваших податків місцева влада сплачує освітлення вулиць, але Тернопільобленерго освітлення вулиць не обслуговує.
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06.12.2024 19:43 Відповісти
Ліміти на електроенергію в умовах її жорсткого дефіциту хто надає?!
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06.12.2024 19:49 Відповісти
Відповідаю. Надає державна компанія НЕК "Укренерго". Але є ньюанс - вона надавала. Десь з середини 2024 року державна НЕК "Укренерго" не дає ліміти енергокомпаніям. НЕК "Укренерго" дає енергокомпаніям - скільки споживачів на який об'єм і в які години обленерго вони повинні відключити. Для цього використовуються протиаварійні графіки відключеннь - ГОП, ГОЕ, ГПВ, ГАВ, СГАВ. В основному працюють через ГПВ.
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06.12.2024 20:10 Відповісти
Тобто, в умовах дикого дефіциту електроенергії її споживання НІХТО не лімітує? Все зводиться лише до тупого відключення. неважливо кого, на скільки і які з того наслідки. То вже звіздець чи буде глибше?
Хоча, судячи з відношення державних органів до управління державою в сьогоднішніх умовах варто чекати, що буде глибше.
До речі, є конкретний випадок, коли енергетики по цій схемі відключили навчальний заклад, де проводиться підготовка операторів БПЛА. Ну то таке, хіба ж то сьогодні щось важливе? Тут головне, щоб премії були *****.
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06.12.2024 20:19 Відповісти
Припиняйте створювати хаос. До чого тут премії? Зараз державна компанія НЕК "Укренерго" визначає який об'м відключеннь споживачів необхідно виконати в кожній області. Визначає з того: Скільки електрики можуть виробити в Україні, скільки електрики можна закупити в ЄС, скільки електрики є технічна спроможність передати в кожний регіон (бо кацапи луплять по підстанціям високих классів напруги). А потім визначають на кожну добу - скільки в кожну годину в якій області споживачів треба відключити. Тобто ліміти є - тільки про их знає тільки державні НЕК "укренерго" і Міністерство енергетики України.
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06.12.2024 20:30 Відповісти
Хаос не від мого допису, а від безконтрольного і нераціонального використання електроенергії в умовах її тотального дефіциту! Але, щоб таким перейматись потрібні і відповідальність і хоч якась клепка в голові. А тупо відключати великого розуму не треба. На жаль, саме такий контингент в нас сьогодні у владі.
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06.12.2024 20:35 Відповісти
Ви брєд написали.
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09.12.2024 21:51 Відповісти
Вам 100 разів розповісти що державна компанія НЕК "Укренерго" визначає ліміти споживання в кожній області?! Я що вам дятєл?!
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09.12.2024 21:54 Відповісти
особисто прем'єр, забезпечений оп-ою безінтеліктуальним генератором псевдоінтелектуальних висловів.
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06.12.2024 18:10 Відповісти
Ні, не кожна. Це брехня
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06.12.2024 18:21 Відповісти
А шмигальня забезпечена держутриманням.Агов,ви там не пересиділи часом ?
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06.12.2024 18:23 Відповісти
піар ахметовського холуя шмигаля за державний кошт та західні гранти.
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06.12.2024 18:26 Відповісти
Не брешіть - він холуй зеленського. В раді монобільшість - приймають всіляку хер-ню.. Шмигаля могуть зняти за один день. Цього не роблять, бо він не перечіть зелепідарам, виконує що скаже Єрмак... Він не Розумков.
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06.12.2024 19:12 Відповісти
Та не старайся ти так ахметову вилизати сраку-
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06.12.2024 19:18 Відповісти
Ось приклад "інтеллекту", "людяності", "розуміння", "дискуссії" від виборців вови зеленського. Не маючи аргументів вони пісюном на роялі грають, тупо гигикають, намагаються тикати своїми пісюном в оточуючих. Ну як оцей тролль. Це факт.
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06.12.2024 20:06 Відповісти
а Ваш аргумент який "не брешіть" ? - це все бінда77 ))?
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06.12.2024 20:11 Відповісти
бреше ваш рот ..чи що воно там

зеленський це холуй пуйла..ахметова ..і взагалі незрозуміла істота

а за "не брешіть" я Вам можу язик через анус витягнути
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06.12.2024 20:10 Відповісти
Угу... Віримо...
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06.12.2024 18:31 Відповісти
Схоже ти за мене сраку зеленському та єрмаку вилізав, тепер ахмєтову вилізуєш.
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06.12.2024 19:34 Відповісти
Брехня
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06.12.2024 19:47 Відповісти
 
 