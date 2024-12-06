Генераторами забезпечена кожна лікарня в Україні, - Шмигаль

В Україні кожна лікарня забезпечена генераторами, що забезпечить роботу закладу в умовах вимкнень електроенергії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспрессо, про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Кожна лікарня в нашій державі забезпечена генератором, який повністю забезпечує роботу закладу охорони здоров'я, відповідно з можливістю подавати світло й тепло в повній мірі", - зазначив премʼєр.

Також Шмигаль наголосив, що протягом поточного опалювального сезону держава має на меті забезпечити автономним електропостачанням усі заклади освіти. За інформацією Міносвіти на кінець листопада, понад 80% із них мали генератори.

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