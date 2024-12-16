Украина готова к транзиту любого газа, кроме российского - Шмыгаль после разговора с Фицо
Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с премьер-министром Словакии Робертом Фицо вопрос транзита газа по территории Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Шмыгаля.
"Украина готова выполнять обязательства, которые мы взяли в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Поэтому если Еврокомиссия официально обратится к Украине относительно транзита любого газа, кроме российского, мы конечно будем это обсуждать и готовы реализовать соответствующие договоренности на основе принципов энергетической безопасности, как всего ЕС, так и каждой европейской нации", - отметил Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что соглашение Украины с Россией о транзите газа завершает действие 1 января 2025 года и не будет продлено.
Ранее Фицо анонсировал переговоры с Евросоюзом и Киевом по сохранению транзита российского газа в Словакию через Украину.
Пожалуйста, подождите...
немає сенсу ні про що балакати...
****** такий газ по трубі, а тут з-поза заслінки такий шмигаль: "газ, стій, раз-два! Покажи паспорт!"
Йму сказали- зроби розумне лице і щось там про газ пробєлькочи, наче це не ми домовляємося.
А потім вас, подляк випустив, дєлать вигляд, шо то шось там Шмигаль домовляється, а Вофка і Єрмак нє такая, Вофко-Єрмак ждєт трамвая
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1hfr8fo/33rd_assault_battalion_filmed_a_russian_being/
І ось тоді Шмигаль ( а не Ермак ) буде на ялинці
азербайджанський 2.Казахський. Пропоную талібанський...) А Шмигло просто звєздобол ,картоннаядурілка...