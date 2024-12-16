Украина готова к транзиту любого газа, кроме российского - Шмыгаль после разговора с Фицо

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с премьер-министром Словакии Робертом Фицо вопрос транзита газа по территории Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Шмыгаля.

"Украина готова выполнять обязательства, которые мы взяли в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Поэтому если Еврокомиссия официально обратится к Украине относительно транзита любого газа, кроме российского, мы конечно будем это обсуждать и готовы реализовать соответствующие договоренности на основе принципов энергетической безопасности, как всего ЕС, так и каждой европейской нации", - отметил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что соглашение Украины с Россией о транзите газа завершает действие 1 января 2025 года и не будет продлено.

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Ранее Фицо анонсировал переговоры с Евросоюзом и Киевом по сохранению транзита российского газа в Словакию через Украину.