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Словакия (911) Фицо (127) Транзит газа (344) Шмыгаль Денис (2591)

Украина готова к транзиту любого газа, кроме российского - Шмыгаль после разговора с Фицо

прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с премьер-министром Словакии Робертом Фицо вопрос транзита газа по территории Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Шмыгаля.

"Украина готова выполнять обязательства, которые мы взяли в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Поэтому если Еврокомиссия официально обратится к Украине относительно транзита любого газа, кроме российского, мы конечно будем это обсуждать и готовы реализовать соответствующие договоренности на основе принципов энергетической безопасности, как всего ЕС, так и каждой европейской нации", - отметил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что соглашение Украины с Россией о транзите газа завершает действие 1 января 2025 года и не будет продлено.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фицо хочет, чтобы транзит российского газа через Украину продолжался и в дальнейшем: Ведем очень интенсивные переговоры

Ранее Фицо анонсировал переговоры с Евросоюзом и Киевом по сохранению транзита российского газа в Словакию через Украину.
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Топ комментарии
+18
а який ще є блд??? в суджі кацапогаз перейменовувати на азербайджанський?
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16.12.2024 23:01
+12
Ага. Нефть уже типо не рашистскую качаем из Сосии в Вугорщину. Теперь еще газ из Сосии будем типо не розийский качать Фицо. Шмыга ты кому тут втираешь. Одни воюют а барыги торгуют с окупантами?
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16.12.2024 23:02
+7
Просто треба назвати газ в трубі не російским! Варіанти : азейбарджанський, туркменський, казахський і т.п.
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16.12.2024 23:04
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а який ще є блд??? в суджі кацапогаз перейменовувати на азербайджанський?
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16.12.2024 23:01 Ответить
І ще доволі цікаве питання- це вже буде "таргофля на краві" чи ще ні?????????
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16.12.2024 23:19 Ответить
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16.12.2024 23:01 Ответить
Ага. Нефть уже типо не рашистскую качаем из Сосии в Вугорщину. Теперь еще газ из Сосии будем типо не розийский качать Фицо. Шмыга ты кому тут втираешь. Одни воюют а барыги торгуют с окупантами?
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16.12.2024 23:02 Ответить
Тітан, блдь, тітан постачають рассєє, а нещодавно й рудники їм продали під виглядом продажу азербайджану... та ще й за смішні копійки - мудрий нарід іпуть і в хвіст і в гриву...

немає сенсу ні про що балакати...
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16.12.2024 23:12 Ответить
Просто треба назвати газ в трубі не російским! Варіанти : азейбарджанський, туркменський, казахський і т.п.
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16.12.2024 23:04 Ответить
можно назвать его украинским и продавать, как свой. кацапы же так сделали с месторождениями - и всем норм.
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16.12.2024 23:11 Ответить
да и всякие кацапо-"активы" в ес арестовывают, а наши же судьи за наше бабло хз чей газ в нашей же трубе - нет.
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16.12.2024 23:13 Ответить
От тут, все правильно-пішов ти фіцо до орбана разом на х,, у,, й,!
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16.12.2024 23:05 Ответить
Сподіваюсь, російський не перетворять в білоруський газ?
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16.12.2024 23:05 Ответить
вангую. скоро орківський газ "таржествєнна назовут азєйбаржанскім".
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16.12.2024 23:05 Ответить
Етого ************* Фицо, которій заблокировал санкции против Сосии, заблокировал военную помощь Украине, заблокировал вступление в НАТО и ЕС, теперь Трампа поддерживает чтобы заблокировали Украине оружие а так же замороженные розийские активы, нужно бить молотком по башке пока оно не сдохнет а не вести с ним переговоры по транзиту разейского газа.
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16.12.2024 23:05 Ответить
А на ньому написано, що вiн сосiйський?
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16.12.2024 23:07 Ответить
Так, на кожній молекулі газу
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17.12.2024 04:32 Ответить
Просто це все робиться.
****** такий газ по трубі, а тут з-поза заслінки такий шмигаль: "газ, стій, раз-два! Покажи паспорт!"
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16.12.2024 23:08 Ответить
Це круто! Досить протягти легкий схематоз, і газ вже не кацапський, а Азербайджанський. І глядачі раді, і клоуни при бабках.
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16.12.2024 23:08 Ответить
Фіцо спробував "усістися на двох стільцях..." А тепер відчуває, що ці стільці почали защемлювать йому яйця...
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16.12.2024 23:10 Ответить
Ясно, за гроші можна все переназвати.
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16.12.2024 23:15 Ответить
Шмигаль, досить працювати на кацапів. Ніякого транзиту газу та нафти з кацапстану через Україну не має бути. Наші хлопці гинуть та кров проливають, а воно готове наживатися на крові. Словаччина та Угорщина, йдуть курсом кацапського корабля. Вони Україні скільки шкоди наробили, що нема чого за них переживати.
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16.12.2024 23:17 Ответить
Шмигаль, попка - дурак, що йому твій хазяїн ЄрмакоЗе скаже, то він, як і ти робити стане.
Йму сказали- зроби розумне лице і щось там про газ пробєлькочи, наче це не ми домовляємося.
А потім вас, подляк випустив, дєлать вигляд, шо то шось там Шмигаль домовляється, а Вофка і Єрмак нє такая, Вофко-Єрмак ждєт трамвая
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16.12.2024 23:29 Ответить
Своих не бросаем! Своих добиваем!

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1hfr8fo/33rd_assault_battalion_filmed_a_russian_being/
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16.12.2024 23:48 Ответить
Это уже торговля на крови или еще нет???
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17.12.2024 00:03 Ответить
Тобто азербайджанський( російський) зайде в Україну
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17.12.2024 00:55 Ответить
Шмигаль не розуміє що у вік інтернету секретів не буває Хтось здасть с потрохами всілякі схематози , да і журналісти мають свої канали інфи
І ось тоді Шмигаль ( а не Ермак ) буде на ялинці
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17.12.2024 00:59 Ответить
простою мовою: "фіцо соси"
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17.12.2024 04:52 Ответить
Конкурс на кращу назву газу з Рашки. 1
азербайджанський 2.Казахський. Пропоную талібанський...) А Шмигло просто звєздобол ,картоннаядурілка...
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17.12.2024 07:28 Ответить
Знову дурника кулеїть цей горе прем'єр, кацапи і всякі орбани придумали азербайжанський газ ,хтось вірить що він не російський ?
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17.12.2024 07:37 Ответить
 
 