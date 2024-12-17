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Национальная гвардия (2052) Азов (770) Олешко (80) Прокопенко Денис (2)

Стартовала очередная позорная кампания по дискредитации "Азова", - Прокопенко

командир бригади Азов Прокопенко

Командир бригады НГУ "Азов" Денис Прокопенко заявил о кампании по дискредитации подразделения и его командиров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу военного в фейсбуке.

"Стартовала очередная позорная кампания по дискредитации "Азова". Почему-то подавляющее большинство делает вид, что война заканчивается, и начинает готовиться к выборам. Жаль, что на этот раз заказчиками были не россияне, так низко даже они не падали. Разочарую заказчика - это абсолютно бесперспективно. Никто и никогда не сможет опорочить имя и славную историю "Азова", - написал Прокопенко.

Командир "Азова" заявил, что фонды бригады готовы пройти любой аудит, и он продемонстрирует, что из собранных средств не было взято ни копейки на приобретение квартир для военнослужащих "Азова".

Проект "Сердце Азовстали" создал программу для защитников Мариупольского гарнизона и обеспечил жильем сотни военнослужащих, которые потеряли его на оккупированных территориях и получили тяжелые ранения. Те, кто отдал защите Украины все, кто годами своими потом и кровью гарантировал мир и безопасность украинским городам, кто пережил тяжелые ранения и прошел российский плен, и чьи дома были уничтожены оккупантами, имеют полное моральное право получать квартиры от государства или меценатских программ.

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"Шесть квартир, которые получили мои заместители, не входят в программу жилищного обеспечения. Из этой программы также не было взято ни копейки. Это личная инициатива мецената", - отметил Прокопенко.

Ранее блогер Мирослав Олешко, который незаконно выехал из Украины во время войны, распространил информацию о том, что у заместителей командира "Азова" появились квартиры в одном из самых дорогих ЖК Киева.
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Топ комментарии
+39
Ніт, вибори нам не треба , а складання повноважень зелених 🤡 бандитів, вже давно на часі !!!
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17.12.2024 00:46
+31
Олешко зрадник і звичайний ухилянт ,
тому слухати цього балабола , нікому не раджу !!

,, Азову"- щира подяка за вашу мужність та стійкість ,
так як тільки Вам і нашим Воїнам є довіра і надія 👍🏼🙏🏼❤️
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17.12.2024 01:25
+29
АЗОВ - СТАЛЬ!
Выродкам - петля.
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17.12.2024 00:48
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Безхребетним істотам при владі заважають радикальні патріоти.

Щось, це віщає дуже погані умови до угоди про зміну теперішнього стану речей.

Невже, центр боїться військового заколоту? Питання, що нікуди не дінуться. І тільки полон чи смерть може змусити хоробрі серця замовчати.

Може бути підстава. Щось типу трагічного і героїчного кінця. Тут як айдаром чи правим сектором не вийде, де печатка зникала чи основних лідерів випадково не стало. Де людину в броніке добивали лежачою.То вже давно і мохом поросло.
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17.12.2024 09:21 Ответить
Підняв голову ю. бойко, заговорили про "Азов", знов згадали який поганий Порошенко. Мабуть вибори скоро
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17.12.2024 09:24 Ответить
Чого до вояків вчепилися , вам що мало суддів , прокурорів , депутатів і іншого шобла ???
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17.12.2024 09:32 Ответить
Може була остання надія на чесність та порядність, але вийшло "не все так однозначно"
Якісь мутні меценати.
А може це платіж за якісь мутні послуги.
Не повинно так бути, якщо хочете жити у нормальній країні.
Все повинно бути зрозуміло та прозоро.
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17.12.2024 12:47 Ответить
Азов воює і робить це дуже добре і тому в таких підрозділів є багаті спонсори, які можуть допомогти бійцям з квартирами, а зе-командою скільком бійцям допомогла з квартирами, дорогами, неба и і т.п. постійно таляпаючись в лайні корупції?!...
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17.12.2024 09:59 Ответить
То ж єрмак поміг за специфічні послуги.
Ви що, ще не знаєте??
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17.12.2024 12:51 Ответить
Звісно у мене немає таких даних, але таємничість породжує різні думки
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17.12.2024 13:11 Ответить
Качура теж мабуть багатий спонсор раз за нього Кухарчук ллє лайно на Таню Чорновол?
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17.12.2024 15:26 Ответить
Знаю, що Качура разом із 3-штурмовою займалися рекрутингом ув'язнених, депутат консультував у юридичних питаннях.

Вже декілька тижнів ця тема дискутується. А ви досі не в темі.
Щодо "лайно на Чорновол", то це ви називаєте суд, який вона програла у Качури за поширення неправдивої інформації чи те, що Кухарчук згадав плівки НАБУ, на яких вона сидить з Пашинським у офісі в Києві, а слідчому каже, що вона на фронті?
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17.12.2024 17:57 Ответить
В Чорновол був відпуск 25 днів. І вона була тоді в офісі Пашинського. Качура офіційно був керівником ГО Всеукраїнського об'єднання "Український вибір" Медведчука. В суді він пояснив, що "його зробили керівником, без його відома" , а куртку з логотипом вдягав, бо то була акція проти СПІДу. Суд повірив і вираховує з Чорновол гроші Качурі.
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18.12.2024 10:28 Ответить
1. Якщо відпустка, то навіщо казати слідчому іншу інформацію, яка не відповідає дійсності? За це і писав Кухарчук.
2. Щодо інформації з Мінʼюсту, то я бачив, Качура її оскаржив, ця довідка була надана некоректно.
3. Про куртку читав, він пояснив коли це все відбувалося. Ще до Майдану в 2013-2014 роках, тоді він був студент і не знав хто такий медведчук і які у нього організації.
4. Суд в загальному стягнув +- 7 тисяч гривень, які Качура помножив на 10, купив дрон за 100 тисяч і передав Чорновол у її підрозділ.
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18.12.2024 11:11 Ответить
Одні студенти не знали хто такий Медведчук, інші тримали плакати Симоненка. І все це оплачувалось невеликими грошима. Добре пам'ятаю ті часи. Деякі знайомі мали невеликий дохід на проплачених мітингах. Видно, що Качура радо продавався першому ліпшому, в той час Чорновол штурмувала Межигір'я, щоб показати народу, як живе Янукович.
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19.12.2024 22:15 Ответить
Якщо добре памʼятаєте часи, то скільки грошей отримали?

Качура був студент і очевидно, що на свій юний вік мав активну громадянську позицію. До речі, бачив його фото з Майдану на одній з барикад.
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19.12.2024 22:57 Ответить
З активною позицією в куртці Медведчука не фотографуються. Син учився в ПТУ, розказував, що прийшли до училища і пропонували гроші за "потримати прапор" комуністів і син подруги погодився. Він потім розклеював афіші Королевської. Подруга хвалилась, як її син заробляє на кожних виборах. Бувший колега пенсіонер теж їздив з дружиною до Києва на проплачені мітинги на постійній основі. В 2013р навесні опозиція проводила марші і мітинги"Україно вставай!" Я тоді ходила і діти окремо з друзями. До міста приїхали Яценюк, Кличко і Тягнибок, молоді роздали прапори. Малий потім казав, що за прапори БЮТу і Удару роздали гроші, хоча наперед ніхто не домовлявся. Свободівці таким не займались.
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19.12.2024 23:26 Ответить
Студенти масово на вихідні їхали сфоткатись на барикадах.
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20.12.2024 15:14 Ответить
Ох неспроста пішла вона гімна на Азов. І не тільки через наступні вибори. Зараз зеленим треба продавити чи то перемир'я, чи то перемогу. Вони відчувають, що це не так просто, треба народ "підготувати". Ось і почалася брудна робота з зачистки. Патріотів треба втягнути у розбірки, ****** брудом. Ложечки потім знайдуться, але ж осадочок зостанеться. Головне, щоб осадочку було побільше. Потім кількість переросте у якість. Головна мета - війні кінець (дивись Оман), новий президент той, що треба( дивись Грузія). Типова казочка про варену лягушку. Головне поступово
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17.12.2024 10:02 Ответить
Зачем. Никогда не слышал чтобы Прокопенко или кто-то из Азова говорил что-то плохое про Зеленского или его партию.
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17.12.2024 10:15 Ответить
Прокопенко не говорив. А от хто ж відкрив на нього травлю, часом не знаєте?
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17.12.2024 23:45 Ответить
А чого його травити, коли він поцілував перстень дон-карлеєрмка.
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18.12.2024 11:02 Ответить
Ця новина вилізла не зараз, а місяць тому
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17.12.2024 14:25 Ответить
Щоб це питання розв'язати треба пояснити і обгрунтування звідки гроші, Олешко констатував факт, зрадник він, ухилянт чи ні але факт лишається фактом,і просто нехай доведуть походження коштів на квартири без хайку і лозунгів
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17.12.2024 11:03 Ответить
Азов сам себе дискредитував і дискредитує, як колишнє його командування, так і інше. А зараз це все вилізло на поверхню, тож Прокопенкові треба якось збити цю хвилю
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17.12.2024 14:27 Ответить
А ми казали , попереджали , що зе потопить всіх , хто йому допоміг дібратися до влади , бо ви є свідки брехні , і зради .
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17.12.2024 17:28 Ответить
Отже , хто наступний -- г+г ?
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17.12.2024 17:30 Ответить
"Студія 95-й квартал"
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17.12.2024 17:45 Ответить
Щоб не давати бруду поширюватись, - його треба відразу змивати.
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17.12.2024 19:54 Ответить
Спершу усвідомив би, що дискредитація Азова почалася з тебе в Стамбулі і особливо тоді, коли ви отримували нагороди від зав. канцелярією. Більшого приниження навіть придумати важко.
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18.12.2024 09:47 Ответить
Знайдіть тих хто дискредитує, та повипилюйте їх поодинці, тихенько. В найкращих традиціях- десь фура з картоплею на трасу виїде, хтось у ванну залізе, а там кіпятильник, ну а комусь не гріх посадити фпвішку на авто. Побачите- решта щось почне розуміти, очкануть і здуються. Головне тихенько почати фізично прибирати, не смітити за собою
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18.12.2024 10:47 Ответить
Одні крадуть до стями, інші по кабаках, а зебіли все одразу та ще й брешуть, а піпл хаває... Шапіто... Стирати треба!
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18.12.2024 12:53 Ответить
Із перших вуст інфо. Є знайома жінка, приїхали з Маріуполя. Чоловік служив простим воякою в Азові і був серед захисників Маріуполя. Вижив. Мають троє дітей. Фонд на букву А. виділив сім'ї кошти на квартиру. Купили в Києві і живуть тут. Тому зради нема
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18.12.2024 21:44 Ответить
На квартиру за 20 лямів у Липках теж? 20 лямів це півмільйона баксів. За ці гроші можно 5 трикімнатніх квартир купити на Позняках у новому домі для 5 бійців.
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19.12.2024 07:14 Ответить
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