Стартовала очередная позорная кампания по дискредитации "Азова", - Прокопенко

Командир бригады НГУ "Азов" Денис Прокопенко заявил о кампании по дискредитации подразделения и его командиров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу военного в фейсбуке.

"Стартовала очередная позорная кампания по дискредитации "Азова". Почему-то подавляющее большинство делает вид, что война заканчивается, и начинает готовиться к выборам. Жаль, что на этот раз заказчиками были не россияне, так низко даже они не падали. Разочарую заказчика - это абсолютно бесперспективно. Никто и никогда не сможет опорочить имя и славную историю "Азова", - написал Прокопенко.

Командир "Азова" заявил, что фонды бригады готовы пройти любой аудит, и он продемонстрирует, что из собранных средств не было взято ни копейки на приобретение квартир для военнослужащих "Азова".

Проект "Сердце Азовстали" создал программу для защитников Мариупольского гарнизона и обеспечил жильем сотни военнослужащих, которые потеряли его на оккупированных территориях и получили тяжелые ранения. Те, кто отдал защите Украины все, кто годами своими потом и кровью гарантировал мир и безопасность украинским городам, кто пережил тяжелые ранения и прошел российский плен, и чьи дома были уничтожены оккупантами, имеют полное моральное право получать квартиры от государства или меценатских программ.

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"Шесть квартир, которые получили мои заместители, не входят в программу жилищного обеспечения. Из этой программы также не было взято ни копейки. Это личная инициатива мецената", - отметил Прокопенко.

Ранее блогер Мирослав Олешко, который незаконно выехал из Украины во время войны, распространил информацию о том, что у заместителей командира "Азова" появились квартиры в одном из самых дорогих ЖК Киева.