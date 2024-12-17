Стартовала очередная позорная кампания по дискредитации "Азова", - Прокопенко
Командир бригады НГУ "Азов" Денис Прокопенко заявил о кампании по дискредитации подразделения и его командиров.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу военного в фейсбуке.
"Стартовала очередная позорная кампания по дискредитации "Азова". Почему-то подавляющее большинство делает вид, что война заканчивается, и начинает готовиться к выборам. Жаль, что на этот раз заказчиками были не россияне, так низко даже они не падали. Разочарую заказчика - это абсолютно бесперспективно. Никто и никогда не сможет опорочить имя и славную историю "Азова", - написал Прокопенко.
Командир "Азова" заявил, что фонды бригады готовы пройти любой аудит, и он продемонстрирует, что из собранных средств не было взято ни копейки на приобретение квартир для военнослужащих "Азова".
Проект "Сердце Азовстали" создал программу для защитников Мариупольского гарнизона и обеспечил жильем сотни военнослужащих, которые потеряли его на оккупированных территориях и получили тяжелые ранения. Те, кто отдал защите Украины все, кто годами своими потом и кровью гарантировал мир и безопасность украинским городам, кто пережил тяжелые ранения и прошел российский плен, и чьи дома были уничтожены оккупантами, имеют полное моральное право получать квартиры от государства или меценатских программ.
"Шесть квартир, которые получили мои заместители, не входят в программу жилищного обеспечения. Из этой программы также не было взято ни копейки. Это личная инициатива мецената", - отметил Прокопенко.
Ранее блогер Мирослав Олешко, который незаконно выехал из Украины во время войны, распространил информацию о том, что у заместителей командира "Азова" появились квартиры в одном из самых дорогих ЖК Киева.
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Щось, це віщає дуже погані умови до угоди про зміну теперішнього стану речей.
Невже, центр боїться військового заколоту? Питання, що нікуди не дінуться. І тільки полон чи смерть може змусити хоробрі серця замовчати.
Може бути підстава. Щось типу трагічного і героїчного кінця. Тут як айдаром чи правим сектором не вийде, де печатка зникала чи основних лідерів випадково не стало. Де людину в броніке добивали лежачою.То вже давно і мохом поросло.
Якісь мутні меценати.
А може це платіж за якісь мутні послуги.
Не повинно так бути, якщо хочете жити у нормальній країні.
Все повинно бути зрозуміло та прозоро.
Ви що, ще не знаєте??
Вже декілька тижнів ця тема дискутується. А ви досі не в темі.
Щодо "лайно на Чорновол", то це ви називаєте суд, який вона програла у Качури за поширення неправдивої інформації чи те, що Кухарчук згадав плівки НАБУ, на яких вона сидить з Пашинським у офісі в Києві, а слідчому каже, що вона на фронті?
2. Щодо інформації з Мінʼюсту, то я бачив, Качура її оскаржив, ця довідка була надана некоректно.
3. Про куртку читав, він пояснив коли це все відбувалося. Ще до Майдану в 2013-2014 роках, тоді він був студент і не знав хто такий медведчук і які у нього організації.
4. Суд в загальному стягнув +- 7 тисяч гривень, які Качура помножив на 10, купив дрон за 100 тисяч і передав Чорновол у її підрозділ.
Качура був студент і очевидно, що на свій юний вік мав активну громадянську позицію. До речі, бачив його фото з Майдану на одній з барикад.