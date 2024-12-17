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Небензя (44) переговоры с Россией (727) война в Украине (1209)

Россия не принимает никаких сценариев замораживания войны. Мирные инициативы Зеленского являются попыткой выиграть время для усиления борьбы с РФ, - Небензя

Небензя заявив, що Москва проти заморозки війни

Российскую Федерацию не устроит ни один из вариантов заморозки войны в Украине. Также Москва против участия НАТО в урегулировании.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по Украине заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.

Выступая во время заседания Совбеза, Небензя заявил, что любые сценарии замораживания войны, о которых шла речь во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, неприемлемы для Кремля.

Кроме того, Небензя заявил, что мирные инициативы Зеленского - это "попытка купить время для усиления борьбы с Россией и получения новой военной помощи". По его словам, Россия готова к переговорам, но только с теми, кто готов "принять реальность и закончить войну".

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Напомним, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы остановить "кровавую бойню".
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Топ комментарии
+40
У випадку з кацапами треба розуміти все наоборот. Саме їм і вигідна заморозка.
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17.12.2024 06:47
+24
Нет такой страны, как расея и никогда не было, есть огромная куча говна, под названием быдлостан , которую населяют навозные черви.
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17.12.2024 08:02
+22
Аби всім світом придавить рашу справжніми санкціями,самі б цю владу знесли і пощади попросили...І ЯЗ не допомогла б...А так...людські життя за скидку на паливо розмінюють
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17.12.2024 06:54
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У випадку з кацапами треба розуміти все наоборот. Саме їм і вигідна заморозка.
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17.12.2024 06:47 Ответить
вони понти колотять
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17.12.2024 06:58 Ответить
Элита хочет чтоб ***** сам макнулся, сам разрулил ситуацию. Им нужен мирный договор, и окончание войны. Будущему приемнику не нужны проблемы предидущего лидера
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17.12.2024 08:35 Ответить
І нащо їм зараз та заморозка? В них зараз все нормально, наступають, захоплюють нові території.
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17.12.2024 10:16 Ответить
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17.12.2024 13:21 Ответить
Песец підкрадається і вони це відчувають ...
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17.12.2024 13:23 Ответить
Як там у вашому мухосранську, сніг вже випав?
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18.12.2024 12:32 Ответить
Та ні, у Миколаєві сонце і відносно тепло. Не вгадав.
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18.12.2024 13:39 Ответить
Зараз не приймають, а потім приймуть. Вони так завжди.
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17.12.2024 14:07 Ответить
Зачем им перемирие если поток люмпенов, готовых идти дохнуть в Украину, не заканчивается.
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17.12.2024 17:25 Ответить
Все колись закінчується, а у режимі "м'ясних хвиль" так дуже швидко і "зненацька".
Спитайте у Башара Осада, він знає як це відбувається ...
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18.12.2024 12:36 Ответить
Аби всім світом придавить рашу справжніми санкціями,самі б цю владу знесли і пощади попросили...І ЯЗ не допомогла б...А так...людські життя за скидку на паливо розмінюють
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17.12.2024 06:54 Ответить
Рабссияне свою власть сами не снесут. Они даже не рабы, Еще нет во всей истории такого кровожадного сброда, которому необходимо только удлвлетворять свои первобытные инстинкты. И они всегда будут искать себе хозяина, при котором они эти инстинкты будут свободно удовлетворять.
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17.12.2024 13:20 Ответить
Лучьшая защіта - нападєніє!
Якщо давати оцінку цьому спічу, то по шкалі **@нутості він впевнено тримається позначки верхньої межі. Нічого нового. Міру-мір! Ага.
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17.12.2024 06:57 Ответить
висунулась залу.. ху.. на радбезі
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17.12.2024 07:00 Ответить
Росіяни добре розуміють палку.
Поки по кремлю не вдариш, будуть нагліти.
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17.12.2024 07:00 Ответить
- И что вы с нами будете делать?

- Ми з вами зробимо те, що і ви з нами робили...

- Садисты! Фашисты! Извращенцы! Убийцы!
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18.12.2024 05:58 Ответить
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18.12.2024 12:38 Ответить
Нахабно ************ свій "мирний" план, який є капітуляцією України.
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17.12.2024 07:07 Ответить
Таке враження, що всі новини за для того, щоб прозвучало словосполучення "Президент Зеленський".
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17.12.2024 07:08 Ответить
так смачно наклав купу лайна в тарілки усім "миротворцям". я би на їх місці принаймні образився...
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17.12.2024 07:11 Ответить
на що, на кацапію, та всі гидують, куди вже ображатися, це ж якби вперше, то так.
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17.12.2024 08:18 Ответить
.... "рукавичку" кинув в сторону Трампа!
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17.12.2024 10:50 Ответить
novayagazeta.eu

"Реально ли, чтобы Россия не просто не могла, а не хотела дальше воевать?

- Общество должно перегореть, оно должно бояться даже думать о войне. Именно общество, а не только армия.

Это произойдет, когда в каждой семье кто-то останется без руки, без ноги, кто-то похоронит мужа, сына, брата…"
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17.12.2024 07:17 Ответить
ти иииии..того... Невиє..ензя..тут....
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17.12.2024 07:25 Ответить
Трамп то тобі ***** сцить в очі на твій план закінчення війни та мадярське різдвяне припинення.
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17.12.2024 07:26 Ответить
а ніби хтось думав, що буде по іншому.
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17.12.2024 08:19 Ответить
Росія не приймає жодних сценаріїв заморожування війни

Ну то хай прийме за щоку!
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17.12.2024 07:26 Ответить
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17.12.2024 13:25 Ответить
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17.12.2024 19:05 Ответить
О, Трамп ще не вступив в посаду, а москальня його вже образила...
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17.12.2024 07:27 Ответить
Привіт рудому опудалу..
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17.12.2024 07:30 Ответить
..а реальность такова, что Роzzzия - это живой труп.. руки-ноги ещё дёргаются, ногти и волосы ещё ростут, вроде даже и дышит.. а мозги и сердце уже отключились...
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17.12.2024 07:37 Ответить
Ну то ЗСУ заморозять орків в степах України)
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17.12.2024 07:45 Ответить
Нет такой страны, как расея и никогда не было, есть огромная куча говна, под названием быдлостан , которую населяют навозные черви.
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17.12.2024 08:02 Ответить
Зате усі кукодди світу за те, щоб агресор сидів в радбезі оон, і на увесь світ просував свої наративи.
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17.12.2024 08:19 Ответить
Ну такими темпами, когда с ними никто не воюет по сути и воевать не будет - лет за 5-10 они разобьют всю Украину, а потом умрет Путин от старости и это будет уже не важно. Капуста для кислых щей и бензин у них свои, клепать оружие массово (пусть не самое качественное, они умеют). Народ у них привык жить бедно в целом.
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17.12.2024 08:33 Ответить
Ці пацани, які розуміють тільки силу пі@дюлєй. Все інше - філософськке.
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17.12.2024 08:33 Ответить
Ну то доведеться застосувати інший сценарій,ленд ліз називається......
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17.12.2024 08:35 Ответить
Вперше бачу сраку в окулярах.
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17.12.2024 08:40 Ответить
Сценарій буде такий : рибалки знайдуть в москва-ріці небензю замороженого в лід.
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17.12.2024 08:41 Ответить
Нового "випишуть". На війну це не вплине
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17.12.2024 08:59 Ответить
Це не про війну ,це про заморожування.
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17.12.2024 09:23 Ответить
Військовослужбовці країни-агресора Росії намагаються приховати смерті представників військового контингенту КНДР на війні проти України
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17.12.2024 08:57 Ответить
Трамп це ж не Байден. Трамп самозакоханий нарцис і має бути, як він хоче. А Трамп сказав припинення війни. Не хочете - змусить. Можливості є
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17.12.2024 09:03 Ответить
що )(уйло вирішить,те і буде,...а то всьо киздьож ,що вони говорять
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17.12.2024 09:06 Ответить
Про що з ними говорити?
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17.12.2024 09:24 Ответить
****** і є ******
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17.12.2024 09:31 Ответить
Нєв'*******
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18.12.2024 00:49 Ответить
Ну от гандон він і є гандон.Кацпський...
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17.12.2024 09:42 Ответить
Як же кацапні Мінськ сраки підпалив, що тепер верещать "Ніякого більше Мінську!". Прямо як зелена шобла.
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17.12.2024 09:43 Ответить
так уйобуйте
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17.12.2024 10:13 Ответить
Портников давно говорил чтто пуйлу не выгоден мир и он его не хочет.
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17.12.2024 10:14 Ответить
От шоб Небензю підірвати, ну так, чиста папріколу
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17.12.2024 10:49 Ответить
Його,небензю,треба рочавити як клопа.Для чого цей непотріб на світі.
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17.12.2024 11:27 Ответить
Переговори, перереговори. У когось ще є сумніви щодо того, що ***** не потрібні ніякі переговори? Усе інше - звичайні маніпуляції
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17.12.2024 11:36 Ответить
То вй..буйте на х..й з України. І не треба буде нічого заморожувати.
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17.12.2024 12:27 Ответить
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17.12.2024 13:29 Ответить
...

Хтось знову підпалив Москву

А я бажав, щоб знову й знову

Картину споглядати цю

Горіла площа, ця, що Красна

Палали зорі на Кремлі

А я кричав: палайте ясно

Щоб було видно всій Землі!

Москва горить !
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17.12.2024 14:15 Ответить
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17.12.2024 14:49 Ответить
Війна за території? Чи за щось більше?
https://www.youtube.com/watch?v=8RiUl6WSUiM
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17.12.2024 14:17 Ответить
Гмм.. - таки так, ще Недоїбензя, але ж ми "ще не починали", тож як "закирилиться" так і буде "Доїбензя".
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17.12.2024 15:52 Ответить
Подаруйте йому самокат такий як хенералу Кірілову
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17.12.2024 16:50 Ответить
Самокат рiхтуеться наразi.
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17.12.2024 18:01 Ответить
Те шо патякає цей лисий хрін навпаки нам вигідно.Теперь трампони ніяк не зможуть відбілювати рашку і говорити що це Україна не хоче йти на перемир'я і заморозку.Відповідно Трамп у прийдеться валити ціну на нафту і насичувати Україну зброєю.
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17.12.2024 18:16 Ответить
Ви якщо рибак,бачили опаришів в гівні,(вибачаюсь)самі самі виповзають доверху,Але ж ними і остаються.
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17.12.2024 19:38 Ответить
Опаришi - основний постачальник протеiна, еслi шо.
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17.12.2024 22:39 Ответить
Россия-- " Страна рабов, страна господ."
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17.12.2024 20:42 Ответить
Холодної води Трампу на голову вилили. Може зрозуміє що ніхто у росії не збирається нікуди сідати, ні за які столи переговорів. Вони ж гопники. Жертва привела старшого брата на бійку, а той прийшов без кастета, кидає понти, та хоче за щось домовлятися - несерйозно.
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18.12.2024 04:47 Ответить
 
 