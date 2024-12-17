Россия не принимает никаких сценариев замораживания войны. Мирные инициативы Зеленского являются попыткой выиграть время для усиления борьбы с РФ, - Небензя

Российскую Федерацию не устроит ни один из вариантов заморозки войны в Украине. Также Москва против участия НАТО в урегулировании.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по Украине заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.

Выступая во время заседания Совбеза, Небензя заявил, что любые сценарии замораживания войны, о которых шла речь во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, неприемлемы для Кремля.

Кроме того, Небензя заявил, что мирные инициативы Зеленского - это "попытка купить время для усиления борьбы с Россией и получения новой военной помощи". По его словам, Россия готова к переговорам, но только с теми, кто готов "принять реальность и закончить войну".

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Напомним, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы остановить "кровавую бойню".