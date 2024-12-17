Россия не принимает никаких сценариев замораживания войны. Мирные инициативы Зеленского являются попыткой выиграть время для усиления борьбы с РФ, - Небензя
Российскую Федерацию не устроит ни один из вариантов заморозки войны в Украине. Также Москва против участия НАТО в урегулировании.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по Украине заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.
Выступая во время заседания Совбеза, Небензя заявил, что любые сценарии замораживания войны, о которых шла речь во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, неприемлемы для Кремля.
Кроме того, Небензя заявил, что мирные инициативы Зеленского - это "попытка купить время для усиления борьбы с Россией и получения новой военной помощи". По его словам, Россия готова к переговорам, но только с теми, кто готов "принять реальность и закончить войну".
Напомним, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы остановить "кровавую бойню".
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Спитайте у Башара Осада, він знає як це відбувається ...
Якщо давати оцінку цьому спічу, то по шкалі **@нутості він впевнено тримається позначки верхньої межі. Нічого нового. Міру-мір! Ага.
Поки по кремлю не вдариш, будуть нагліти.
- Ми з вами зробимо те, що і ви з нами робили...
- Садисты! Фашисты! Извращенцы! Убийцы!
"Реально ли, чтобы Россия не просто не могла, а не хотела дальше воевать?
- Общество должно перегореть, оно должно бояться даже думать о войне. Именно общество, а не только армия.
Это произойдет, когда в каждой семье кто-то останется без руки, без ноги, кто-то похоронит мужа, сына, брата…"
Ну то хай прийме за щоку!
Хтось знову підпалив Москву
А я бажав, щоб знову й знову
Картину споглядати цю
Горіла площа, ця, що Красна
Палали зорі на Кремлі
А я кричав: палайте ясно
Щоб було видно всій Землі!
Москва горить !
https://www.youtube.com/watch?v=8RiUl6WSUiM