Трамп: Буду говорить с Путиным и Зеленским о завершении войны, нужно остановить "кровавую бойню"
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы остановить "кровавую бойню".
Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он подчеркнул, что Зеленский хочет мира.
По словам будущего американского президента, война России против Украины -- "самая страшная бойня, которую мир видел со времен Второй мировой войны".
Трамп уточнил, что у него есть фотографии поля боя, где тела солдат лежат поверх тел.
Этому нужно положить конец. И мы пытаемся положить этому конец. Но мы посмотрим. Мы будем говорить с президентом Путиным и с Зеленским, представителями Украины. Мы должны остановить это. Это кровавая бойня", - добавил он.
Также у него спросили, должна ли Украина сдать территории России.
"Я скажу вам после своей первой встречи. Но [в Украине] есть города, где не осталось ни одного уцелевшего дома. Это руины. Люди не могут вернуться в те города, там ничего нет... И в этих домах было много людей", - сказал республиканец.
Также он добавил, что, вероятно, количество погибших "с обеих сторон" намного выше, чем сообщалось ранее.
На вопрос о том, должен ли президент Украины Владимир Зеленский готовиться чем-то пожертвовать, чтобы закончить войну, Трамп заявил, что он "должен готовиться заключить сделку".
"Должно быть соглашение. Слишком много людей гибнут... И Путин должен заключить соглашение", - добавил избранный президент США.
Пожалуйста, подождите...
Ти сказав! (с)
Да, чуда не будет, будет беда и горе.
Для нас любое скорейшее завершение войны - уже достижение,естественно с гарантиями безопасности и миротворцами (к слову нападение на миротворцев - нападение на НАТО). Чем раньше мы закончим войну,тем меньше погибнет наших граждан и и тем больше территорий мы сохраним!
Такое желание, мир в обмен на территории, есть у врагов , и не только Украины, но и всего человечества.
а от ви захищаєте зеленого уйопка із його сирським, які самі вигадали епічні битви за фортеці, самі ж спалили там резерви і в результаті всеодно програли. так шо втрата півдня - це на їх совісті.
ще можна позвоночні грижі лікувати розмовами з трампом, ну а шо?
А як же ООН, міжнародні договори, совість, честь, порядність?
Вампіри червоне вживають вино
Із чаш - є гидкеє їм біле -
На згадку, як тепле лилося питво
Із вен через рота до тіла,
Коли, прикидаючись ницо людьми,
Йшли в формі, жадаючі, злючі,
І кров, наче воду, в убитих пили
Під Сумами, в Бикові, Бучі.
Як вчили зелених російських хлоп'ят:
"Ва всьом вінавати піндоси"
І гнали безвусих у пекло солдат
Із криком: "Атставіть вапроси!"
Вампіри читають книжки про війну,
Про Сталіна дивляться фільми,
Знімають протези і помисли жнуть
Криваві, масні й божевільні.
Задумливий в чат заповзає вампір,
І пальці по «клаві» безсилі
Стучать: "Ми не звірі. Ми топим за мир,
За мир із позиції сили."
15 грудня 1919 року народився Семуел Яскілка (англ. Samuel Jaskilka) - американський чотирьохзірковий генерал українського походження, генерал корпусу морської піхоти США, заступник коменданта Корпусу морської піхоти США (1975-1979), активний учасник організації «Українські Американські Ветерани» (УАВ).
Семуел Яскілка народився у місті Енсонія, штат Коннектикут у родині американців українського походження.‼️‼️‼️
Мав колись одного знайомого (українця) з польським прізвищем Яскульський.
Wonder City Ukraine -----Dnipro-Trump City of Peace
Max Israel
Зараз у Трампа голова заболить як забрати ту що надали щоб в рашку не попала і проти НАТО її не застосували.
Щонайменше, давайте закарбуємо собі в голові одну дуже важливу штуку - росія ворог. Завжди, в усіх виглядах, при всіх владах та режимах. Ця країна є нашим онтологічним ворогом.Тобто, тим ворогом, з яким не можна домовитися ні про що!!!!!
З нею не можна примиритися, позаяк відсутнє поле для домовленостей. Це вже було доведено віковою історією. Або ми існуємо як Україна, або як Малоросія. Інших проміжних варіантів нема. А навіть якщо й типу домовитись - виконувати ці домовленості ніхто не буде, позаяк це просто не можливо!
Чи може людожер домовитися зі своєю жертвою?
Ну, хіба що про відстрочку. Відстрочку перед тим, як зжерти.......
(яких суд ще не визнав злочинціями, тож є імовірність, що це просто якісь громадяни (не факт, що громадяни США), які "просто заблуділісь" і роблять вигляд, що забули, де їхній вихід).
До речі, смертна кара, яку досі практикують в США, теж забирає життя когось, зовні схожого на людей.
І автомобілі на дорогах теж - ще більше людських життів забирають.
2. Путін 2022-2024: "Мы записали в свою конституцию, что Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области принадлежат РФ."
3. Путін 2025: "Путин В. В. 1952-2025."
Все просто: потеревенити один-на-один, якщо яйця є!