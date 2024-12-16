Трамп: Буду говорить с Путиным и Зеленским о завершении войны, нужно остановить "кровавую бойню"

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы остановить "кровавую бойню".

Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он подчеркнул, что Зеленский хочет мира.

По словам будущего американского президента, война России против Украины -- "самая страшная бойня, которую мир видел со времен Второй мировой войны".

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Трамп уточнил, что у него есть фотографии поля боя, где тела солдат лежат поверх тел.

Этому нужно положить конец. И мы пытаемся положить этому конец. Но мы посмотрим. Мы будем говорить с президентом Путиным и с Зеленским, представителями Украины. Мы должны остановить это. Это кровавая бойня", - добавил он.

Также у него спросили, должна ли Украина сдать территории России.

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"Я скажу вам после своей первой встречи. Но [в Украине] есть города, где не осталось ни одного уцелевшего дома. Это руины. Люди не могут вернуться в те города, там ничего нет... И в этих домах было много людей", - сказал республиканец.

Также он добавил, что, вероятно, количество погибших "с обеих сторон" намного выше, чем сообщалось ранее.

На вопрос о том, должен ли президент Украины Владимир Зеленский готовиться чем-то пожертвовать, чтобы закончить войну, Трамп заявил, что он "должен готовиться заключить сделку".

"Должно быть соглашение. Слишком много людей гибнут... И Путин должен заключить соглашение", - добавил избранный президент США.

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