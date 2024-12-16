РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11665 посетителей онлайн
Новости
6 615 83
Зеленский (19042) путин (30484) Трамп (4001) переговоры с Россией (725) война в Украине (1151)

Трамп: Буду говорить с Путиным и Зеленским о завершении войны, нужно остановить "кровавую бойню"

Трамп говоритиме з Зеленським та Путіним про завершення війни в Україні

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы остановить "кровавую бойню".

Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он подчеркнул, что Зеленский хочет мира.

По словам будущего американского президента, война России против Украины -- "самая страшная бойня, которую мир видел со времен Второй мировой войны".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленского на инаугурацию пока не пригласил, но я бы хотел, чтобы он был, - Трамп

Трамп уточнил, что у него есть фотографии поля боя, где тела солдат лежат поверх тел.

Этому нужно положить конец. И мы пытаемся положить этому конец. Но мы посмотрим. Мы будем говорить с президентом Путиным и с Зеленским, представителями Украины. Мы должны остановить это. Это кровавая бойня", - добавил он.

Также у него спросили, должна ли Украина сдать территории России.

Читайте также: Есть "небольшой прогресс" по урегулированию войны в Украине, - Трамп

"Я скажу вам после своей первой встречи. Но [в Украине] есть города, где не осталось ни одного уцелевшего дома. Это руины. Люди не могут вернуться в те города, там ничего нет... И в этих домах было много людей", - сказал республиканец.

Также он добавил, что, вероятно, количество погибших "с обеих сторон" намного выше, чем сообщалось ранее.

На вопрос о том, должен ли президент Украины Владимир Зеленский готовиться чем-то пожертвовать, чтобы закончить войну, Трамп заявил, что он "должен готовиться заключить сделку".

"Должно быть соглашение. Слишком много людей гибнут... И Путин должен заключить соглашение", - добавил избранный президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа должна играть большую роль, - Уолтц о возможном размещении миротворцев стран НАТО в Украине
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+24
«Кривава бійня» - це урівнювання жертви і нападника.
показать весь комментарий
16.12.2024 20:33
+16
Не забудь: маєш вкластися у 24 години.
Ти сказав! (с)
показать весь комментарий
16.12.2024 20:30
+16
Так уже прошел почти месяц. Рыжий говорил что урегулирует все за 24 часа как только его изберут еще до инавгурации. Так что первое свое обещание оно уже просрало. Уверен что и следующие обещания етот старый маразматик и популист просрет.
показать весь комментарий
16.12.2024 20:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не забудь: маєш вкластися у 24 години.
Ти сказав! (с)
показать весь комментарий
16.12.2024 20:30 Ответить
Так уже прошел почти месяц. Рыжий говорил что урегулирует все за 24 часа как только его изберут еще до инавгурации. Так что первое свое обещание оно уже просрало. Уверен что и следующие обещания етот старый маразматик и популист просрет.
показать весь комментарий
16.12.2024 20:35 Ответить
а разве это хоть кого-то удивило. что он просрал свое обещание про 24 часа? просрал это, просрет и остальные
показать весь комментарий
17.12.2024 00:02 Ответить
А причем тут Зеленский? На что влияет Зеленский который держит двери изнутри дома? Говори со своим ****** который выбивает ети двери пытаясь влезть в дом, чтобы убирался с Украины
показать весь комментарий
16.12.2024 20:31 Ответить
Зеленський може тримати лише щось там в Єрмака, а не оті "двері"...
показать весь комментарий
16.12.2024 20:39 Ответить
А я чомусь вважав, що ті "двері тримають" ЗСУ, а воно бачиш як виходить... зеленський. Лизнув "найвеличнішому" ,так лизнув.
показать весь комментарий
16.12.2024 20:46 Ответить
Лижешь только ты. А я имел ввиду что Зеленского как представителя Украины и ЗСУ. Ну пусть будет по твоему и Трамп пускай ведет переговоры с ЗСУ
показать весь комментарий
16.12.2024 20:55 Ответить
показать весь комментарий
16.12.2024 21:14 Ответить
А так?

показать весь комментарий
16.12.2024 21:42 Ответить
«Кривава бійня» - це урівнювання жертви і нападника.
показать весь комментарий
16.12.2024 20:33 Ответить
Так бiйня через тебе, Трамп. Не виконав Будапешський меморандум i зховався за украiнськими спинами.
показать весь комментарий
16.12.2024 20:42 Ответить
Не виконав, бо там не було чого виконувати. Досить вже носитися з тим Будапештським Меморандумом як дурень зі списаною торбою! Візьміть самі врешті решт прочитайте його! Там усього декілька пунктів, і дитина навіть зрозуміє що то був цілком пустий папірець без усіляких гарантій та зобов"язань.....
показать весь комментарий
16.12.2024 21:12 Ответить
Так. Але це на і п алово США таки змусило нас прийняти. То яка різниця чи там прописано погано, чи про це ,,гаранти,, знали зарані але таки нагнули нас. Тобто, в любому випадку вони винні.
показать весь комментарий
16.12.2024 22:12 Ответить
Ніхто нас не примусував це робити, бо принципи без'ядерності («не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї») було закладено в Деклараціі про державний Суверенітет Украіни, яка була прийнята Верховною Радою УРСР ше 16 липня 1990 року. Звісно США та росія були зацікавлені в безядерному статусі Украіни, і постійно про це нагадували.....Але нажаль після оголошення незалежності державне керівництво проявило повну політичну слабкість і , головним чином через позиції тодішніх президента Кравчука та голови СБУ Марчука, відразу пішло шляхом найменшого спротиву і почало активно декларувати наміри про відмову від ядерної зброї та позбавлення України ядерного статусуІ. Так що нас ніхто не примушував оголошувати безядерний статус та й ще підписувати такий нікчемний Меморандум, І це не американський президент підписався під нікчемним дркументом, а наш украінський на той час Кучма, Бо нікчемним він був тільки для нас, І про це нас тоді ще попереджали як і самі американськи дипломати так і міжнародні юристи.Документи зареестровані в ООН показують, що в англійському варіанті Меморандуму йдеться про assurances тобто «запевнення» щодо безпеки України, але в українському варіанті документу, так само і в російському, сказано «гарантії безпеки».. Американці наполягли щоб основним у перемовинах був англомовний документ, його і погоджували сторони. Для американців таке формулювання було принциповим,!!! і вони пояснювали чому: "Ми донесли нашу позицію дуже чітко Україні, що ми не можемо використовувати термін «гарантії» у меморандумі. Бо для американців, по суті, це означає рівень реагування, який мають країни-члени НАТО. Тобто, якщо хтось атакує країну НАТО, для захисту будуть залучені американські військові. І ми пояснили, що не готові долучити військових США до захисту безпеки України", -І УКРАІНА ПОГОДИЛАСЬ!.......Але ж ми так хотіли всім показати свою миролюбність шо окрім без'ядерного статусу, Україна вирішила заявити ще й про нейтральність, позаблоковість і багатовекторність. Це все було виписано в Конституції 1996 року. І цим українці ще й пишалися в 90-х роках,.!!!! Але така політика ослабила Україну і позбавила її чітких союзників. Україна опинилася в ситуації, коли в нас не виявилося друзів. Інші країни могли б пред'явити нам питання: "Чому ми повинні вам допомагати? Ви ж нейтральні". Україна декларувала , але на практиці виявилася беззахисною: не мала ні ядерної зброї, ні надійних партнерів. Наше керівництво тоді не розуміло , що пишатися тим, що ти без'ядерна держава - не дуже розумно. То ти миролюбний чи беззахисний? Ми виявилися беззахисними. Особливо маючи такого небезпечного сусіда". І зараз в тому, що ми опинились в такому жахливому становищі - ми винні самі,, і тільки самі,
показать весь комментарий
17.12.2024 00:47 Ответить
як здавали ядерку московії можна почитати у Юрія Івановича Костенка. Чи послухати його на ютубі.-------------коли послухала його, здивувалася, що США не послало нас подалі.
показать весь комментарий
17.12.2024 01:36 Ответить
По тому як воює сирок,це дійсно бійня.
показать весь комментарий
16.12.2024 20:49 Ответить
Путiн розумiе коли тiльки йому дають в морду. Притихае, але не надовго.
показать весь комментарий
16.12.2024 20:33 Ответить
Если это правда, и он сделал такое заявление, то можно с абсолютной точностью сказать, что никакого справедливого для Украины мира не будет, всё это пустая болтовня, будут попытки шантажа и запугивания, чтобы заставить Украину отказаться от своей земли.

Да, чуда не будет, будет беда и горе.
показать весь комментарий
16.12.2024 20:34 Ответить
Трамп отримае нобелiвку. Остальне не важливо.
показать весь комментарий
16.12.2024 20:35 Ответить
Думаю, что не успеет.
показать весь комментарий
16.12.2024 20:37 Ответить
А что ты хотел,границ 91г? Тогда давай в окоп,прямиком из Германии. Или хотел выехать на других?
Для нас любое скорейшее завершение войны - уже достижение,естественно с гарантиями безопасности и миротворцами (к слову нападение на миротворцев - нападение на НАТО). Чем раньше мы закончим войну,тем меньше погибнет наших граждан и и тем больше территорий мы сохраним!
показать весь комментарий
16.12.2024 23:36 Ответить
Любое завершение войны нужно для рабов и холопов, а для думающих людей, которых, к сожалению, очень мало на этой Земле, нужен справедливый мир, т.е. возврат всех украинских территорий, другого не дано.

Такое желание, мир в обмен на территории, есть у врагов , и не только Украины, но и всего человечества.
показать весь комментарий
17.12.2024 17:52 Ответить
А у цих думаючих людей є конкретний план? Чи тільки загальні фрази про граніци?
показать весь комментарий
18.12.2024 00:37 Ответить
И для тебя уже такое количество погибших и разрушений не беда и горе? Хотя кому я пишу,в Германии войны нет.
показать весь комментарий
16.12.2024 23:38 Ответить
показать весь комментарий
16.12.2024 20:36 Ответить
Шольц чолов'яга - він обрав не амбіції а німеччину, AfD всіляких маргиналів не буде, котрим кацапи доплачують дві три зарплати і тішаться скільки там олігофренів, ще б підірасту "меркель" він би двері вишиб і набив би табло так щоб виглядало як сплошна гематома, то я б його взагалі заповажав
показать весь комментарий
16.12.2024 21:11 Ответить
Коротше кажучи, трампакс - нарцис в першу чергу, а імбецил - тільки у другу.
показать весь комментарий
16.12.2024 20:41 Ответить
Поки балачки - немає конкретики
показать весь комментарий
16.12.2024 20:41 Ответить
Конкретика - е. Це европейськi проблеми безпеки, ось i вирiшуйте iх самi.
показать весь комментарий
16.12.2024 20:44 Ответить
Трамп: говоритиму з путіним на "ви, з зеленським на "ти"...
показать весь комментарий
16.12.2024 20:43 Ответить
В англiйськiй намае такого поняття, як i чоловiчого, жiночого роду.
показать весь комментарий
16.12.2024 20:48 Ответить
Mister / Madam - підходе ?
показать весь комментарий
16.12.2024 20:57 Ответить
Вiн ще й до ООН, НАТО, ЕС добереться. Скаже, чому ми повиннi фiнансувати це все?
показать весь комментарий
16.12.2024 20:46 Ответить
Так а хто веде цю бійню на теріторії іншої держави? Чи трамп рахує що раз Україна здала ядерну зброю під нажимом США в обмін на признання незалежності , а потім не виконали свої обовязки то з України можна робити Бучу? Що потрібно робити Україні що припинилася ця бійня?- вмерти? Тим паче вона всі завдання виконала,-затримала Мордер як мінімум на 3 роки, а щоб підготуватися для наступної війни Мордеру потрібно відновиьтися 3-5 років, так що Полща та інші не просто так давали зброю та інші , пожертуючі Україною, а щоб виграти час у друге, а перший раз нас готовили як жерту коли Україна здала ЯЗ за велике дякую. А час в данному випадку це все... Булаб у нас українська влада війни точно не було б , а на так званих гарантів якім Україна заплатила вже давно в суд поли б, зрозуміло б що в ціх судах Україна не виграла , але подавати потрібно було за то жо кинули нас і підставили під агресора.
показать весь комментарий
16.12.2024 20:49 Ответить
Треба було не проводити дурних контрнаступів та виганяти Залужного.були б у обороні були б сильні переговорні позиції.
показать весь комментарий
16.12.2024 20:51 Ответить
А причому тут Залужний чи нарик до ототожнення Трампа України з Мордером? І кому це ти пишиш - мені що я Залужного зняв, так я Залужного не зніма , чи Україна не здала ЯЗ бувшого СРСР разом з ракетами і шахтами на вимогу США, яка була на їх націлена? а Єрмак з нариком не проти здати Україну як і Трамп, а що грошей їм хвате, та щей Мордер щось дасть.
показать весь комментарий
16.12.2024 21:13 Ответить
Він вас в рот ібав,кацапів *******
показать весь комментарий
16.12.2024 21:43 Ответить
дурню не несіть. весь гучний контрнаступ штурмувало 3 бригади. і це, звичайно не всі резерви, вірніше взагалі не резерви. а всі резерви поклали у фортеці бахмут (а перед цим ще фортеці сіверодонецьк-личичанськ), яку нав'язали зелені свому лохторату і продавили військове командування.
показать весь комментарий
16.12.2024 23:25 Ответить
кончений, чи ні, це точно не судити з проперділих диванів. свій задум щодо наступу він не оприлюднив. хоча якшо він сподівається на якусь політичну кар'єру - то це одне з головних питань до нього, безумовно.
а от ви захищаєте зеленого уйопка із його сирським, які самі вигадали епічні битви за фортеці, самі ж спалили там резерви і в результаті всеодно програли. так шо втрата півдня - це на їх совісті.
показать весь комментарий
17.12.2024 12:33 Ответить
Трамп не рахує, він вважає!
показать весь комментарий
17.12.2024 01:49 Ответить
Трампу: Теревенями нациста путлєра не зупинити. Хто не вірить, почитайте біографію гітлера. А також ознайомтеся з шмарклежуйною політикою Британії і Франції перед 2-ю світовою війною. Тепер шмарклі жують Америка. з Німеччиною. Дожуєтеся...
показать весь комментарий
16.12.2024 20:52 Ответить
Запам'ятайте мої слова:Трамп увійде в історію як найгірший президент США, а може і як останній!
показать весь комментарий
16.12.2024 20:53 Ответить
Якось затягнулись 24 години, за які Донні збирався закінчити війну. Може йому хто-небудь пояснить, що для цього треба лише одне - поставити ***** ультиматум про виведення військ з окупованих територій та припинення обстрілів, або він дає нам томагавки і раськє пісєц.
показать весь комментарий
16.12.2024 20:55 Ответить
А Трампу хоча б сказали хто на кого напав?
показать весь комментарий
16.12.2024 20:57 Ответить
Хто же скаже? Маркарову Ермак досі не звільнів, хоча республіканці намекнули що працювати з нею не хочуть
показать весь комментарий
16.12.2024 21:03 Ответить
Трамп чи увійде чи ніт ,а 🤡 зеленський зі своїми % виборців ,вже увійшли в всесвітьню сторію , як можно своїми руками привести війну у свою хату, та зруйнувати державу !!!
показать весь комментарий
16.12.2024 20:58 Ответить
звільни рота.виплюнь
показать весь комментарий
16.12.2024 21:15 Ответить
хоч я не за зелю.але ти курка 100 процентів
показать весь комментарий
16.12.2024 21:17 Ответить
Курка й та розумніша за зелених довбнів.
показать весь комментарий
16.12.2024 21:20 Ответить
Чим більше чую ось це "Війна, стій раз-два" тим більше розумію, що доведеться більше донатити на дрони.
показать весь комментарий
16.12.2024 20:59 Ответить
Tromb - Mat Tereza , iopt .....
показать весь комментарий
16.12.2024 21:00 Ответить
Ок((Блокуйте мене за матюки((як заїбав вже цей американський нарцис(((
показать весь комментарий
16.12.2024 21:00 Ответить
показать весь комментарий
16.12.2024 21:01 Ответить
ну да, бійня ж почалася, бо просто нікому було поговорити з трампом.
ще можна позвоночні грижі лікувати розмовами з трампом, ну а шо?
показать весь комментарий
16.12.2024 21:08 Ответить
Начиная с войны в Корее США только убивают в народах веру в демократию. Они всегда обещают спасти и помочь а по итогу кидают. Отдали полкореи и Вьетнам, кинули афганцев, кинули грузин. Такое впечатление что специально так делают.
показать весь комментарий
16.12.2024 21:13 Ответить
У Трампа все угоди. Чи з повіями, чи з терористами - чиста бізнес, нічого особистого.
А як же ООН, міжнародні договори, совість, честь, порядність?
показать весь комментарий
16.12.2024 21:17 Ответить
Совість та пошуки правди то римське право. Американська система базуєьться на English Law мета якого знайти комромісне рішення яке би задовольнило обидві сторони. Як у феодальні часи лорд вирішував спори між своїх васалів.
показать весь комментарий
17.12.2024 03:33 Ответить
Вампіри на інвалідності


Вампіри червоне вживають вино

Із чаш - є гидкеє їм біле -

На згадку, як тепле лилося питво

Із вен через рота до тіла,

Коли, прикидаючись ницо людьми,

Йшли в формі, жадаючі, злючі,

І кров, наче воду, в убитих пили

Під Сумами, в Бикові, Бучі.

Як вчили зелених російських хлоп'ят:

"Ва всьом вінавати піндоси"

І гнали безвусих у пекло солдат

Із криком: "Атставіть вапроси!"

Вампіри читають книжки про війну,

Про Сталіна дивляться фільми,

Знімають протези і помисли жнуть

Криваві, масні й божевільні.

Задумливий в чат заповзає вампір,

І пальці по «клаві» безсилі

Стучать: "Ми не звірі. Ми топим за мир,

За мир із позиції сили."

показать весь комментарий
16.12.2024 21:19 Ответить
Трампу ДЛЯ ПОШИРЕННЯ СВІТОГЛЯДУ

15 грудня 1919 року народився Семуел Яскілка (англ. Samuel Jaskilka) - американський чотирьохзірковий генерал українського походження, генерал корпусу морської піхоти США, заступник коменданта Корпусу морської піхоти США (1975-1979), активний учасник організації «Українські Американські Ветерани» (УАВ).

Семуел Яскілка народився у місті Енсонія, штат Коннектикут у родині американців українського походження.‼️‼️‼️
показать весь комментарий
16.12.2024 21:19 Ответить
показать весь комментарий
16.12.2024 21:21 Ответить
Прізвище походить з польської мови, - "яскулка" (jaskółka) означає "ластівка".
Мав колись одного знайомого (українця) з польським прізвищем Яскульський.
показать весь комментарий
16.12.2024 21:28 Ответить
Mr. President Trump, invite President Zelensky to the White House. He is one of ours. He is a pure Jew. He should put a Berl on his head. Shut up with Bibi.
Wonder City Ukraine -----Dnipro-Trump City of Peace

Max Israel
показать весь комментарий
16.12.2024 21:21 Ответить
либо урод либо скорей всего агент рашки
показать весь комментарий
16.12.2024 21:32 Ответить
А нiчого, що зеля та ***** обидва е нелегiтимними "презедентами" яких не визнали США? Може же з Лукой провести переговори на рахунок неросповсюдження ЯЗ.
показать весь комментарий
16.12.2024 21:34 Ответить
Так і Трамп ще не президент де факто.
показать весь комментарий
16.12.2024 21:36 Ответить
Так, на роялi вiн ще не грав!
показать весь комментарий
16.12.2024 21:40 Ответить
Буде стрєлка трьох дебілів-самодурів. От понабиралися "президенти", прости господи... Світ котиться в Ідіократію.
показать весь комментарий
16.12.2024 21:35 Ответить
В украiнськой мовi е чудове слово для цих людей - ********.
показать весь комментарий
16.12.2024 21:47 Ответить
Дивлюся на це все і розумію живем в лепрозоріі, тільки колись про це читали страшилки а сьогодні це реаліі виборчого процесу
показать весь комментарий
16.12.2024 21:48 Ответить
Поговорити, і щоб шо? Путін вже висловив своі умови для початку перемовин. Усі іх знають і вони абсолютно неприйнятні для Украіни. В нас є теж своі умови, і вони теж повністью відкидаються путіним. Трамп як мантру повторював про свої фірмові "24 години", які потрібні йому, щоб покласти край цій війні, коли його виберуть президентом. Тому Трамп буде з шкіри вилазити щоб виконати свої передвиборчі обіцянки, щоб зберегти любов виборців та показати світу, що він сильний лідер, який здатен швидко вирішувати складні проблеми і відповідає за своі слова, а США - досі наддержава. Якщо ж він не зможе виконати таке амбітне зобов'язання, це може призвести до втрати його політичного капіталу, поваги та довіри як серед американців, так і світових лідерів. А втрата довіри вже на початку президентства, точно не входить у його плани. Тому Трампу головне як найшвидше досягнути миру, наслідки його не цікавлять. Тим більш якщо це буде за чийсь рахунок, поступки і ігнорування інтересів інших. Якщо швидко - то це явно буде не на користь Украіні. Це по перше. По друге-Більш вирогідніше що Трамп запропонує такий план МИРУ що не сподобається ані Украіні ані росіі , і йому доведеться когось ,,нагинати". З ким це простіше йому зробити? Звісно з Украіною- для цього досить просто перестати надавати нам військову допомогу і гроші..... Але Трамп може спробувати ,,нагнути" і росію., навпаки заваливши Украіну купою різноманітного і ********* і далекобійного озброєння і пообіцяти росіі ще обвалити світові ціни на єнергоносіі..... Але це буде більш довший і дорожчий план.... Але що буде в реальності робити Трамп,зараз не знає навіть і сам Трамп. І тем більше його зовсім не цікавить ніякий план миру від зеленського.........
показать весь комментарий
16.12.2024 21:50 Ответить
Якби я мав владу в Україні, то у разі такої ганебної здачі нас кацапні, встиг би розвернути війська вже на Захід і почати з Угорщини та Словаччини займати українцям життєвий простір взамін забраного у нас. Там би точно було за три дні. На третій був би Бєлград ще з одними потаскухами ************. І не кажіть що НАТО щось встигло б зробити. Ми вже бачимо їхню реальну силу. Потужно сратися під себе їхня сила.
показать весь комментарий
16.12.2024 22:23 Ответить
Стратєг мля. Тому і не дають зброї багато а то хз куди ви її повернете.
Зараз у Трампа голова заболить як забрати ту що надали щоб в рашку не попала і проти НАТО її не застосували.
показать весь комментарий
17.12.2024 04:29 Ответить
На додаток кілька слів про можливість домовитись з росією. ....
Щонайменше, давайте закарбуємо собі в голові одну дуже важливу штуку - росія ворог. Завжди, в усіх виглядах, при всіх владах та режимах. Ця країна є нашим онтологічним ворогом.Тобто, тим ворогом, з яким не можна домовитися ні про що!!!!!
З нею не можна примиритися, позаяк відсутнє поле для домовленостей. Це вже було доведено віковою історією. Або ми існуємо як Україна, або як Малоросія. Інших проміжних варіантів нема. А навіть якщо й типу домовитись - виконувати ці домовленості ніхто не буде, позаяк це просто не можливо!
Чи може людожер домовитися зі своєю жертвою?
Ну, хіба що про відстрочку. Відстрочку перед тим, як зжерти.......
показать весь комментарий
16.12.2024 23:54 Ответить
Неадекват.
показать весь комментарий
17.12.2024 00:30 Ответить
Спочатку мистеру Трампу треба поговорити з ФБР та поліцією в США, щоб вони у жодному разі не стріляли ні у яких озброєних злочинців у США, та і взагаліі не перешкоджали тим злочинцям, адже інакше можуть бути (і є) ВТРАТИ З ОБОХ СТОРІН: і серед поліції, і серед злочинців

(яких суд ще не визнав злочинціями, тож є імовірність, що це просто якісь громадяни (не факт, що громадяни США), які "просто заблуділісь" і роблять вигляд, що забули, де їхній вихід).

До речі, смертна кара, яку досі практикують в США, теж забирає життя когось, зовні схожого на людей.

І автомобілі на дорогах теж - ще більше людських життів забирають.
показать весь комментарий
17.12.2024 08:16 Ответить
1. Путін 2014: "Это же не Украина вообще - это малороссия - вот эти: Харьков, Днепропетровск, Донецк, Луганск, Одесса, Николаев, Херсон, Крым."

2. Путін 2022-2024: "Мы записали в свою конституцию, что Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области принадлежат РФ."

3. Путін 2025: "Путин В. В. 1952-2025."
показать весь комментарий
17.12.2024 08:27 Ответить
А для чого розмовляти з Зеленським? Його особливо вмовляти не треба, країні потрібен мир, а для цього потрібно, щоб ворог полишив нашу землю. Це з путіним треба "поговорити" - нехай п@здує з України, відновить все, що зруйнував, віддасть катів правосуддю, заплатить всім знедоленим свій борг, відчепиться від України і все буде вирішено.
Все просто: потеревенити один-на-один, якщо яйця є!
показать весь комментарий
17.12.2024 08:39 Ответить
 
 