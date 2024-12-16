Зеленского на инаугурацию пока не пригласил, но я бы хотел, чтобы он был, - Трамп
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что пока не пригласил президента Украины Владимира Зеленского на свою инаугурацию 20 января.
Об этом он сказал во время пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго, передает Цензор.НЕТ.
На вопрос, приглашал ли Трамп на свою инаугурацию 20 января главу украинского государства, будущий американский президент ответил отрицательно.
"Но если он (Зеленский - ред.) хочет приехать, я бы хотел, чтобы он был. Я имею в виду, что я не пригласил его сейчас", - добавил республиканец.
Напомним, ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп пригласил лидера Китая Си Цзиньпина на свою инаугурацию 20 января 2025 года.
Однако глава КНР Си Цзиньпин не поедет и не будет присутствовать в качестве гостя на инаугурации Дональда Трампа 20 января.
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Кого підтримували російські та проросійські політики, артисти та пропагандисти напередодні виборів президента України в 2019 році? Хто з російських політиків кричав "ліш би нє Порошенко"? У наведеному нижче відео цитуються Коломойський, Портнов, Жиріновський, янукович, Губарєв, Охлобистін, Порєчєнков, Поклонская, Кісєльов, Шарій. https://t.me/dmitriy_chekalkyn/21945
"Ти сусліка відіш? А он єсть!"
😊 Тобто Зєлєнскій має подати запит, а вже тоді Трамп запросить. Аьо не щааросить. Сумніваюся, що запиту від Зєлєнского не було. Хіба що Єрмак забув вписати Зєлєнского коли запит готував. Хоча себе точно не забув.
Не буди лихо, поки воно тихе))
Wonder City Ukraine DniproTrump
Max Israel
Зустрічаються Лукашенко та Дудаєв у шлунку у Єльцина.
Дудаєв: Тебе теж Єльцин з'їв?
Лукашенко: Та ні, я із іншого боку заліз!