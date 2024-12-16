Зеленского на инаугурацию пока не пригласил, но я бы хотел, чтобы он был, - Трамп

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что пока не пригласил президента Украины Владимира Зеленского на свою инаугурацию 20 января.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос, приглашал ли Трамп на свою инаугурацию 20 января главу украинского государства, будущий американский президент ответил отрицательно.

"Но если он (Зеленский - ред.) хочет приехать, я бы хотел, чтобы он был. Я имею в виду, что я не пригласил его сейчас", - добавил республиканец.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Есть "небольшой прогресс" по урегулированию войны в Украине, - Трамп

Напомним, ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп пригласил лидера Китая Си Цзиньпина на свою инаугурацию 20 января 2025 года.

Однако глава КНР Си Цзиньпин не поедет и не будет присутствовать в качестве гостя на инаугурации Дональда Трампа 20 января.