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Зеленский (19042) инаугурация (454) США (24834) Трамп (4001)

Зеленского на инаугурацию пока не пригласил, но я бы хотел, чтобы он был, - Трамп

Трамп не запросив Зеленського на інавгурацію

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что пока не пригласил президента Украины Владимира Зеленского на свою инаугурацию 20 января.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос, приглашал ли Трамп на свою инаугурацию 20 января главу украинского государства, будущий американский президент ответил отрицательно.

"Но если он (Зеленский - ред.) хочет приехать, я бы хотел, чтобы он был. Я имею в виду, что я не пригласил его сейчас", - добавил республиканец.

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Напомним, ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп пригласил лидера Китая Си Цзиньпина на свою инаугурацию 20 января 2025 года.

Однако глава КНР Си Цзиньпин не поедет и не будет присутствовать в качестве гостя на инаугурации Дональда Трампа 20 января.
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Топ комментарии
+12
Тільки з піаніно, і без дєрьмака
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16.12.2024 20:14
+11
Это как: будете проходить мимо - проходите!
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16.12.2024 20:18
+9
"Главное, чтобы никакого Порошенко!". За кого пропагували голосувати російські та про-російські пропагпндисти, політики та актори напередодні виборів президента 2019.
Кого підтримували російські та проросійські політики, артисти та пропагандисти напередодні виборів президента України в 2019 році? Хто з російських політиків кричав "ліш би нє Порошенко"? У наведеному нижче відео цитуються Коломойський, Портнов, Жиріновський, янукович, Губарєв, Охлобистін, Порєчєнков, Поклонская, Кісєльов, Шарій. https://t.me/dmitriy_chekalkyn/21945
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16.12.2024 20:17
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Ну що ви вже так...є нього костюм...одягне він костюм, краватку, ну а вже потів зверху трико.
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16.12.2024 20:29 Ответить
А сверху ему очень идёт деревянное пальто без рукавов .
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16.12.2024 20:44 Ответить
Дійде черга в до 28 номеру
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16.12.2024 20:46 Ответить
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16.12.2024 20:12 Ответить
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16.12.2024 20:58 Ответить
Більше ста років ніхто з керівників не запрошується на інавгурацію. Виключно посли присутні. А Рудий хоче зробити фестиваль тщеславія.
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16.12.2024 20:13 Ответить
Китай не приїде, рашка теж - а всі інші це як пилюка для Трампа!
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16.12.2024 20:15 Ответить
рашка просто багнюка
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16.12.2024 21:28 Ответить
Тільки з піаніно, і без дєрьмака
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16.12.2024 20:14 Ответить
пісюаніно... і, якщо дЄрьмак дозволить?
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16.12.2024 20:19 Ответить
На любую инаугурацию, как правило, по протоколу, приглашаются послы, поэтому, президенту там нечего делать, это не время для переговоров.
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16.12.2024 20:16 Ответить
"Главное, чтобы никакого Порошенко!". За кого пропагували голосувати російські та про-російські пропагпндисти, політики та актори напередодні виборів президента 2019.
Кого підтримували російські та проросійські політики, артисти та пропагандисти напередодні виборів президента України в 2019 році? Хто з російських політиків кричав "ліш би нє Порошенко"? У наведеному нижче відео цитуються Коломойський, Портнов, Жиріновський, янукович, Губарєв, Охлобистін, Порєчєнков, Поклонская, Кісєльов, Шарій. https://t.me/dmitriy_chekalkyn/21945
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16.12.2024 20:17 Ответить
"Але якщо він хоче приїхати, я б хотів, щоб він був."
"Ти сусліка відіш? А он єсть!"
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16.12.2024 20:18 Ответить
это как если бы: "не уходи, без тебя лучше".
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16.12.2024 22:32 Ответить
Это как: будете проходить мимо - проходите!
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16.12.2024 20:18 Ответить
Як красиво послати на три великі літери!
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16.12.2024 20:20 Ответить
А чи вартий він уваги?Президент,який поховає Америку?НАТО вже в гімні,Америка чекає крєпиша,але Рейган вже президент в іншому вимірі...
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16.12.2024 20:21 Ответить
Я б теж не запросив б.
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16.12.2024 20:21 Ответить
Проходьте пане мимо нашого двору борщу посьорбати.
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16.12.2024 20:21 Ответить
І взагалі пане зєленський, якщо будете проходити мимо, то проходьте
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16.12.2024 20:23 Ответить
Typical Trump. Just two words come to mind to describe his persona - stupid fuck.
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16.12.2024 20:24 Ответить
Лиш би пакостна фізіономія Єрмака там не всплила - Все обгадить і всім буде як бельмо. Але воно постарається просунутися.
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16.12.2024 20:26 Ответить
Він не запрошує зелупного, але знайде йому місце десь у кутку із дирявою ложкою
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16.12.2024 20:28 Ответить
"Але якщо він (Зеленський - ред.) хоче приїхати, я б хотів, щоб він був. Я маю на увазі, що я не запросив його зараз", - додав республіканець. Джерело: https://censor.net/ua/n3525396
😊 Тобто Зєлєнскій має подати запит, а вже тоді Трамп запросить. Аьо не щааросить. Сумніваюся, що запиту від Зєлєнского не було. Хіба що Єрмак забув вписати Зєлєнского коли запит готував. Хоча себе точно не забув.
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16.12.2024 20:31 Ответить
Один одного вартий
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16.12.2024 20:33 Ответить
Це як комусь кажеш прийди до мене в гості,але мене не буде.
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16.12.2024 20:34 Ответить
Ой зря зовёшь.
Не буди лихо, поки воно тихе))
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16.12.2024 20:43 Ответить
Чего зря?Шут на мероприятии никогда не помешает.А шут развлекающий другого шута это вообще нечто.
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16.12.2024 20:47 Ответить
Як і Путлера, не запросять.
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16.12.2024 20:47 Ответить
Колись один чувак "запрошував" мене на своє весілля, каже: ти прийдеш, якщо я запрошу тебе?
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16.12.2024 21:04 Ответить
Трамп переживає, щоб на інавгурації вся увага гостей не дісталась Зеленському).
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16.12.2024 21:05 Ответить
Треба оголошувати збір зеленському на брюки і піджак. Бо цього разу охорона просто не пропустить небритого чмошника в свитері.
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16.12.2024 21:08 Ответить
Про цирюльника забули.
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16.12.2024 22:13 Ответить
Mr. President Trump, invite President Zelensky to the White House. He is one of ours. He is a pure Jew. He will put a Berl dome on his head. Close the people of Bibi.
Wonder City Ukraine DniproTrump
Max Israel
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16.12.2024 21:16 Ответить
Ішак настільки токсичний, що з цим мудаком і срати на одному гектарі не хочуть, не те що запрошувати.
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16.12.2024 21:31 Ответить
Дресировану неголену мавпочку Трапм буде показувати своїм корешам.
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16.12.2024 21:38 Ответить
"мысленно вместе"
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16.12.2024 23:19 Ответить
Анекдот із 90-х:
Зустрічаються Лукашенко та Дудаєв у шлунку у Єльцина.
Дудаєв: Тебе теж Єльцин з'їв?
Лукашенко: Та ні, я із іншого боку заліз!
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17.12.2024 03:17 Ответить
Якщо і запрошують, то не особу, а державу в особі президента.
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17.12.2024 04:41 Ответить
 
 