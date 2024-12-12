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Трамп пригласил Си Цзиньпина на инаугурацию в январе 2025 года, - CBS

Трамп запросив Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил лидера Китая Си Цзиньпина на свою инаугурацию 20 января 2025 года.

Об этом пишет издание CBS со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Трамп пригласил Си Цзиньпина в начале ноября, вскоре после выборов, однако неизвестно, принял ли китайский лидер это приглашение.

Представитель посольства КНР в США не прокомментировал эту информацию.

Команда Трампа также рассматривает возможность приема других мировых лидеров в Капитолии 20 января.

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По данным издания, премьер Венгрии Виктор Орбан, имеющий теплые отношения с Трампом, "все еще раздумывает", участвовать ли в инаугурации, рассказал источник, знакомый с планами венгерского премьера.

"Мировые лидеры выстраиваются в очередь, чтобы встретиться с президентом Трампом, потому что они знают, что он скоро вернется к власти и восстановит мир с помощью американской силы во всем мире", - отметила пресс-секретарь Трампа Каролина Левитт.

CBS пишет, что обычно на инаугурацию приглашают послов и дипломатов. Записи Госдепа, начиная с 1874 года, свидетельствуют, что иностранные лидеры никогда не присутствовали на церемонии.

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Автор: 

инаугурация (467) США (26583) Си Цзиньпин (281) Трамп Дональд (5178)


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Топ комментарии
+15
Что и требовалось доказать. Зато как перед выборами свистел что и так и гетак с Китай будет выкручивать. Посмотрим как Тампон великий геополитик будет на полусогнутых ходить и перед Си и перед Ыном делая Омерику великой. Позорище
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12.12.2024 09:15
+11
Вони зробили це разом! Тепер мають рудого недофюрера...
Хоча хто б говорив, ми маємо клована-пісюаніста.
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12.12.2024 09:16
+9
цікаво кого ж запросять з @уйлостану: унилу коняку пржєвальського чи самаго @уйла?
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12.12.2024 09:14
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12.12.2024 09:09 Ответить
На виборах казав шо посадить Китаи на п"яту точку - це мабуть такии хід шоб приспати ворога
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12.12.2024 09:18 Ответить
Ага. Как говорила проститутка, я высосу из тебя все силы пока ты не упадешь
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12.12.2024 09:20 Ответить
Ну - якось так
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12.12.2024 09:21 Ответить
MAGA -

"зробимо Піднебесну знову великою"
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12.12.2024 13:26 Ответить
цікаво кого ж запросять з @уйлостану: унилу коняку пржєвальського чи самаго @уйла?
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12.12.2024 09:14 Ответить
Что и требовалось доказать. Зато как перед выборами свистел что и так и гетак с Китай будет выкручивать. Посмотрим как Тампон великий геополитик будет на полусогнутых ходить и перед Си и перед Ыном делая Омерику великой. Позорище
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12.12.2024 09:15 Ответить
Схоже китайози, користуючись антикитайською риторикою, протягли на пост президента США свого шниря.
Дюже нагадує як когось зробили разом...
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12.12.2024 09:37 Ответить
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12.12.2024 09:41 Ответить
******** до ******** у гості.
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12.12.2024 09:15 Ответить
Вони зробили це разом! Тепер мають рудого недофюрера...
Хоча хто б говорив, ми маємо клована-пісюаніста.
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12.12.2024 09:16 Ответить
Взагалі то Сполучні Штати це держава з 250 річною демократією.
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12.12.2024 10:27 Ответить
Цілком можливо, що після вашого цього речення, з яким я поки що згоден, можна потроху починати дописувати "була". Ось чому:
https://snyder.substack.com/p/why-trumpomuskovia Why is America "Trumpomuskovia"?
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12.12.2024 10:32 Ответить
+💯!

...це було давним давно в одній із віддалених галактик...

.
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12.12.2024 13:27 Ответить
можливо і була. Я давно в людстві розчарований.
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12.12.2024 20:35 Ответить
А ху-йла? А кон-чен-іра? Пацанам же обідно так старались, помогали...
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12.12.2024 09:19 Ответить
коли персонально не запросить дєрьмака, то той бобу дасця від злості )))
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12.12.2024 09:21 Ответить
Мені цікаво, а наше найвеличніше чудо запросили на інавгурацію?
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12.12.2024 09:24 Ответить
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12.12.2024 09:56 Ответить
Так під собором Паризької матері.
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12.12.2024 09:58 Ответить
а *****?
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12.12.2024 09:24 Ответить
Його чекають у Гаазі.
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12.12.2024 09:26 Ответить
"Заглянуть в глаза" диктатору 2.0
Один вже заглядав..... нічого іньших не навчило..... а може таки це план з "зменшення населення землі через війну по світу"..... що буде то буде.
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12.12.2024 09:25 Ответить
Порозпитує як стати довічним правителем.
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12.12.2024 09:27 Ответить
"Світові лідери шикуються в чергу, щоб зустрітися з президентом Трампом, тому що вони знають, що він скоро повернеться до влади і відновить мир за допомогою американської сили в усьому світі", - зазначила речниця Трампа Кароліна Левітт.
Залишилося додати: "на колєні, сукі! Цар гамерики йде!"
Приблизно отака ***** буде лунати кожен день про володаря творця всесвіту, остановітєля воєн, смоктатєля прутнів *****, сі, ина.
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12.12.2024 09:35 Ответить
Да. Походу мир сейчас наблюдает рождение нового диктатора. Единственное радует что етот дед вряд ли доживет больше двух сроков. Хотя оно и за ето время беды наделает и ему хватит чтобы развалить США
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12.12.2024 09:41 Ответить
та ладно вам, он Картер досі живий
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12.12.2024 09:48 Ответить
Так может на это и расчет, там ведь "молодые дарования" в лице Вэнса и Рамасвами на горизонте.
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12.12.2024 09:49 Ответить
"*****-*****," - кричали пьяные гости, выкидывая из квартиры трезвых хозяев.
Рама с намі? Ні, дякуємо, залиште собі, і раму і маму ріму, яка мила ту раму.

Рама нехай навєкі прєбудєт с німі, нам тут она ***** не треба.
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12.12.2024 10:01 Ответить
Козломордий,іди накуй за кораблем!
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12.12.2024 09:55 Ответить
ще треба Хвуйла ти Ким Суня пригласити
Ну й звісно ЗЕ-щоб грав на піаніні марш Свободи
для поважних гостей
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12.12.2024 10:00 Ответить
And there will be two great Suns shining in the sky on that blessed day, the first day of the brave new era.
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12.12.2024 10:04 Ответить
Почекаємо, коли ***** запросить.
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12.12.2024 10:16 Ответить
Парашу будуть ділити
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12.12.2024 10:22 Ответить
То що, на вечері після інаугурації всі їстимуть стейк паличками ?
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12.12.2024 11:05 Ответить
Цукерку "тузік" дасть йому він посмоктати (не важливо, хто такий "він", а хто "йому")
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12.12.2024 14:24 Ответить
 
 