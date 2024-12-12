Трамп пригласил Си Цзиньпина на инаугурацию в январе 2025 года, - CBS
Избранный президент США Дональд Трамп пригласил лидера Китая Си Цзиньпина на свою инаугурацию 20 января 2025 года.
Об этом пишет издание CBS со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Трамп пригласил Си Цзиньпина в начале ноября, вскоре после выборов, однако неизвестно, принял ли китайский лидер это приглашение.
Представитель посольства КНР в США не прокомментировал эту информацию.
Команда Трампа также рассматривает возможность приема других мировых лидеров в Капитолии 20 января.
По данным издания, премьер Венгрии Виктор Орбан, имеющий теплые отношения с Трампом, "все еще раздумывает", участвовать ли в инаугурации, рассказал источник, знакомый с планами венгерского премьера.
"Мировые лидеры выстраиваются в очередь, чтобы встретиться с президентом Трампом, потому что они знают, что он скоро вернется к власти и восстановит мир с помощью американской силы во всем мире", - отметила пресс-секретарь Трампа Каролина Левитт.
CBS пишет, что обычно на инаугурацию приглашают послов и дипломатов. Записи Госдепа, начиная с 1874 года, свидетельствуют, что иностранные лидеры никогда не присутствовали на церемонии.
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"зробимо Піднебесну знову великою"
Дюже нагадує як когось зробили разом...
Хоча хто б говорив, ми маємо клована-пісюаніста.
https://snyder.substack.com/p/why-trumpomuskovia Why is America "Trumpomuskovia"?
...це було давним давно в одній із віддалених галактик...
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Один вже заглядав..... нічого іньших не навчило..... а може таки це план з "зменшення населення землі через війну по світу"..... що буде то буде.
Залишилося додати: "на колєні, сукі! Цар гамерики йде!"
Приблизно отака ***** буде лунати кожен день про
володарятворця всесвіту, остановітєля воєн, смоктатєля прутнів *****, сі, ина.
Рама с намі? Ні, дякуємо, залиште собі, і раму і маму ріму, яка мила ту раму.
Рама нехай навєкі прєбудєт с німі, нам тут она ***** не треба.
Ну й звісно ЗЕ-щоб грав на піаніні марш Свободи
для поважних гостей