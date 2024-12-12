Трамп пригласил Си Цзиньпина на инаугурацию в январе 2025 года, - CBS

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил лидера Китая Си Цзиньпина на свою инаугурацию 20 января 2025 года.

Об этом пишет издание CBS со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Трамп пригласил Си Цзиньпина в начале ноября, вскоре после выборов, однако неизвестно, принял ли китайский лидер это приглашение.

Представитель посольства КНР в США не прокомментировал эту информацию.

Команда Трампа также рассматривает возможность приема других мировых лидеров в Капитолии 20 января.

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По данным издания, премьер Венгрии Виктор Орбан, имеющий теплые отношения с Трампом, "все еще раздумывает", участвовать ли в инаугурации, рассказал источник, знакомый с планами венгерского премьера.

"Мировые лидеры выстраиваются в очередь, чтобы встретиться с президентом Трампом, потому что они знают, что он скоро вернется к власти и восстановит мир с помощью американской силы во всем мире", - отметила пресс-секретарь Трампа Каролина Левитт.

CBS пишет, что обычно на инаугурацию приглашают послов и дипломатов. Записи Госдепа, начиная с 1874 года, свидетельствуют, что иностранные лидеры никогда не присутствовали на церемонии.

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