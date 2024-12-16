Есть "небольшой прогресс" по урегулированию войны в Украине, - Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что много работает над прекращением войны России против Украины, и уже достиг "небольшого прогресса".
Об этом он сказал, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, передает Цензор.НЕТ.
Мы очень активно помогаем вернуть заложников, как вы знаете, в Израиле и на Ближнем Востоке. Мы много работаем над этим. Мы также пытаемся остановить войну, эту ужасную, ужасную войну в Украине. У нас есть небольшой прогресс", - заявил Трамп.
Он добавил, что это "тяжелый, неприятный случай".
"Количество солдат, которых убивают с обеих сторон, "астрономическое". Я не видел ничего подобного. Мы делаем все возможное, посмотрим, что из этого получится", - отметил республиканец.
Кроме того, он сказал, что его команда намерена провести контакты с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы "положить конец" этой войне.
Напомним, ранее советник по национальной безопасности новоизбранного президента США Дональда Трампа Майк Волтц прокомментировал идею венгерского премьера Виктора Орбана относительно "рождественского перемирия" между Украиной и Россией.
Также избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хочет достичь мирного соглашения между Украиной и РФ и планирует давить на Россию.
Также он считает войну в Украине более приоритетной для себя, чем конфликт на Ближнем Востоке.
Пожалуйста, подождите...
Трудар, гулє...
Перемовини будуть в трикутнику США - Китай - рф. Навіть Європа, думаю, тут не сильно фігуруватиме
.
..
А ну, подулись із нами нерозумними, чим США можуть порадувати карліка- пу?
Тільки без болтовні, по пунктам. Коротко і ясно.
Но приятно, что он о нас помнит.