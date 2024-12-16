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США (24834) Трамп (4001) война в Украине (1151)

Есть "небольшой прогресс" по урегулированию войны в Украине, - Трамп

Дональд Трамп заявив про невеликий прогрес у врегулюванні війни в Україні

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что много работает над прекращением войны России против Украины, и уже достиг "небольшого прогресса".

Об этом он сказал, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, передает Цензор.НЕТ.

Мы очень активно помогаем вернуть заложников, как вы знаете, в Израиле и на Ближнем Востоке. Мы много работаем над этим. Мы также пытаемся остановить войну, эту ужасную, ужасную войну в Украине. У нас есть небольшой прогресс", - заявил Трамп.

Он добавил, что это "тяжелый, неприятный случай".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После встречи Зеленского с Трампом и Макроном рассчитываем на существенные исторические сдвиги по завершению войны, - Стефанишина

"Количество солдат, которых убивают с обеих сторон, "астрономическое". Я не видел ничего подобного. Мы делаем все возможное, посмотрим, что из этого получится", - отметил республиканец.

Кроме того, он сказал, что его команда намерена провести контакты с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы "положить конец" этой войне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Команда Трампа ведет переговоры с Белым домом и чиновниками Украины о завершении войны, - NBC

Напомним, ранее советник по национальной безопасности новоизбранного президента США Дональда Трампа Майк Волтц прокомментировал идею венгерского премьера Виктора Орбана относительно "рождественского перемирия" между Украиной и Россией.

Также избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хочет достичь мирного соглашения между Украиной и РФ и планирует давить на Россию.

Также он считает войну в Украине более приоритетной для себя, чем конфликт на Ближнем Востоке.
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Топ комментарии
+33
Треба зупиняти не «війну в Україні», а російську агресію проти України. Тоді вектор зусиль буде правильний
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16.12.2024 19:31
+17
Кто то увидел хоть какие то здвиги в лучшую сторону? Или я дурак или больше никто не видит что в война наоборот обострилась и в войну еще включились на полную северокорейцы. Ета рыжая обезьяна будет сдавать Украину и расказывать всем как дела идут хорошо и как он урегулировал войну.
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16.12.2024 19:30
+10
Здичавіла каzапня виводить свої війска з Україні і кінець війни. Чи Трамп хоче закінчити війну капітуляцією України? Ні, так не піде.
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16.12.2024 19:28
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Трамп заявив, що багато працює над припиненням війни Росії проти України

Трудар, гулє...
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16.12.2024 19:18 Ответить
зачекаємо 24 години після коронації . Ось тоді і з'ясуєтся хто той Трамп - господар свого слова чи черговий пустобрех
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16.12.2024 19:34 Ответить
якщо тобі зараз скажу- ти не повіриш...
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16.12.2024 19:49 Ответить
Кацапєр, фулі
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16.12.2024 19:35 Ответить
тому що трамп кремльовська посіпака
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16.12.2024 20:05 Ответить
кривий перекладач
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17.12.2024 11:51 Ответить
Йой! Фахівець по кривині перекладачаів? як перевіряв? на око? а може після пляшки сував його кудись? Перевірка у трьох параметрах: довжина, діаметр і шортскість (шершавість)?
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17.12.2024 15:45 Ответить
по кривині, дятле. і по пляшці. лаптєногіє обожнюють сюжети, типу, пляшка, сувати (до речі теж з кривого перекладача), розміри....тому не ховайся, не треба, будь собою, всі ж розуміють
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18.12.2024 08:24 Ответить
Так ***** ж сьогодні дуже розпетушився своїм орєшніком чи кокошніком.
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16.12.2024 19:20 Ответить
Кокошнік - це такий ґаджет, щоб воші не падали в щі...
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16.12.2024 20:50 Ответить
Д'єрмак на капітуляцію згоден..
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16.12.2024 19:23 Ответить
Дєрмак може й згоден, але чи згодні українці?
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16.12.2024 19:29 Ответить
Референдуму не буде
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16.12.2024 19:39 Ответить
щоб повісити дєрьмака обов'язково потрібен референдум..?
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17.12.2024 09:25 Ответить
Дєрмак сказав, що неначасі. І українці дєрьмаку повірили
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16.12.2024 19:50 Ответить
Думаю, якраз таки Єрмаку і всій його гоп-компанії дуже потрібне продовження війни... безкінечно довге продовження. Бо дєрибанити країну можна тільки, поки находишся при владі. А війна гарантує їм владу.
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17.12.2024 10:30 Ответить
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16.12.2024 19:23 Ответить
Здичавіла каzапня виводить свої війска з Україні і кінець війни. Чи Трамп хоче закінчити війну капітуляцією України? Ні, так не піде.
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16.12.2024 19:28 Ответить
Трамп хоче припинити бойові дії, треба закінчувати цю війну, її не можливо виграти на даний момент.
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17.12.2024 10:28 Ответить
При тому що в них успіхи на фронті? Звідки у людей такі фантазії...
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17.12.2024 10:31 Ответить
Перше фантастика а друге цілком ймовірно.
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17.12.2024 10:37 Ответить
Кто то увидел хоть какие то здвиги в лучшую сторону? Или я дурак или больше никто не видит что в война наоборот обострилась и в войну еще включились на полную северокорейцы. Ета рыжая обезьяна будет сдавать Украину и расказывать всем как дела идут хорошо и как он урегулировал войну.
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16.12.2024 19:30 Ответить
бомбити стали менше. Почали спати ночами...
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16.12.2024 23:50 Ответить
"невеликий прогрес" в том шо Трампа сразу не послали нахер.
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17.12.2024 10:21 Ответить
Треба зупиняти не «війну в Україні», а російську агресію проти України. Тоді вектор зусиль буде правильний
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16.12.2024 19:31 Ответить
Якщо готовність Зеленського підписатись під "мінськом-3" називати "прогресом", то хіба що нульовим, оскільки й так мало хто вірив в його обіцянки не вести жодних перемовин з ******.
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16.12.2024 19:31 Ответить
Мінськ і Стамбул це два різних міста.
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16.12.2024 19:34 Ответить
Ніхто в москві із Зе перемовин вести вже не буде. Його там взагалі не сприймають вже, як лідера...
Перемовини будуть в трикутнику США - Китай - рф. Навіть Європа, думаю, тут не сильно фігуруватиме
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17.12.2024 10:33 Ответить
Кацапи не хочуть говорити з Трампом. Після інавгурації у нього з'явиться більше можливостей.
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16.12.2024 19:35 Ответить
Ну це вам наснилося, реальність трошки інша.
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17.12.2024 10:29 Ответить
Читаешь подобный бред и понимаешь, что все надежды на справедливое решение украинского вопроса абсолютно напрасны, будет то, что я написал в свой статье, передел и хаос.
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16.12.2024 19:37 Ответить
Ну Слава Богу, а то бродимо у пітьмах, а тут ІкспЄрд під нєнєцьким значком кубло собі звив давно, все всім пояснив, діду Морозу дулю дав
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16.12.2024 20:00 Ответить
Ваш значок не добавляет вам ума, не стоит собственную глупость выносить на всеобщее обозрение.
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16.12.2024 20:10 Ответить
Тут мова за тебе Нєнєцькго ІксПЄрда , це ж ти заявився як Баба Ванга на мінімалках
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16.12.2024 20:25 Ответить
Ще один приеднався до Сi та Орбана.
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16.12.2024 19:37 Ответить
... Африканці тролять ***** .
.
..
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16.12.2024 19:37 Ответить
Торги йдуть повним ходом?
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16.12.2024 19:39 Ответить
Ні. Путіну нічим торгувати
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16.12.2024 19:43 Ответить
Трампу нічим торгувати. Нічим. Все рівно повернеться до політики Байдена, коли кількість жертв зростемі це 5абуде розголрсу у ЗМІ США.
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16.12.2024 20:05 Ответить
Трампу, якраз є чим
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16.12.2024 20:48 Ответить
Підробиці в студію .
А ну, подулись із нами нерозумними, чим США можуть порадувати карліка- пу?
Тільки без болтовні, по пунктам. Коротко і ясно.
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16.12.2024 21:03 Ответить
Якщо коротко, то про радість Путна, мова не йде
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16.12.2024 21:14 Ответить
Понятно, болтун- самоучка ти товарісщ
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16.12.2024 21:34 Ответить
В твоэму особистому, химерному та викривленному світі - так!
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16.12.2024 21:38 Ответить
Та нє, ти звєз..ол швидше
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16.12.2024 23:15 Ответить
Серйозно? путін щодня забирає квадратні кілометри в України. Тримає "дуло пістолета біля голови" у української енергетики. Збирає самміти БРІКС у Казані. Продає газ і нафту, як і раніше. Йому таки є чим торгувати.
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17.12.2024 10:37 Ответить
Це все не предмет торгу для Трампа
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17.12.2024 14:49 Ответить
Подивимось. We will see have it goes
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16.12.2024 19:45 Ответить
Якщо одного, Найвеличнійшого, поміняти з іншим- ніхто і не помітив би...
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16.12.2024 19:48 Ответить
Так Трамп дослівно і сказав " диктатором путіним і президентом Зеленським..."?
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16.12.2024 19:57 Ответить
Что ж Доня сегодня так скромно? Есть гигантский, эпический, невероятный прогресс! Прошло уже не меньше десяти часов из суток, за которые он собирался закончить войну!
Но приятно, что он о нас помнит.
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16.12.2024 20:22 Ответить
не будемо нагадувати про закінчення війни за 24 год.
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16.12.2024 23:51 Ответить
брехливе прорашистське американське "базікало Трамп" від "закінчу війну,ще навіть не сівши в крісло президента" до "невеликй прогрес" Сказавши,що він проти нанесення Україною ударів в глиб території 3,14дерації, тим самим цей "американський карась" ,котрий висить на гачку компромату куйла" підтримав "великий прогрес рашистської окупації України і вбивства рашистським нелюдом українського народу....
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17.12.2024 09:33 Ответить
Щось ніякого прогресу не видно, кацапи, як лізли, так і лізуть, ракети як летіли, так і летять.
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17.12.2024 09:39 Ответить
підсумок такий : в НАТО ніхто не бере і навіть не запрошує, те ж саме і з ЄЕС (такі собі міжконтинентальні наперсники), Трамп заберає під Америку природні ресурси України на трильйони доларів на сході України на вигідних для себе умовах, в замін дає новий папірець "меморандум -переконання-занепокоєння - глибока підтримка", росія заберає крим-донбас, а інші окуповані території будуть "тимчасово невизначені". все це буде "чудова угода від Трампа і всі аплодують, ну як без оплесків.
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17.12.2024 09:41 Ответить
Україну пріпіздента ЗЕлупи Янелоха з дєрмаками Трамп безсумнівно має можливість і засоби примушувати хоч до чого, а от як щодо ***** Владіміча шизофренічного з його типовими недоімперсько-НКВДешними вірусами в сракоголові? Який сидить на такій купі ЯЗ з чумайданчиком з червоною кнопкою, яка здатна знищити все людство планети?
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17.12.2024 10:13 Ответить
Прогресс в виде предательства Украины США.
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17.12.2024 10:53 Ответить
 
 