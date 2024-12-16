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Зеленский (19042) Трамп (4001) Макрон (1172) Стефанишина Ольга вице-премьер (220)

После встречи Зеленского с Трампом и Макроном рассчитываем на существенные исторические сдвиги относительно завершению войны, - Стефанишина

Трамп хоче негайного припинення вогню в Україні

После встречи президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном в Париже следует рассчитывать на "достаточно существенные исторические сдвиги" по завершению войны.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина сказала во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я считаю, что после (трехсторонней) встречи, которая состоялась несколько недель назад в Париже, можно рассчитывать на достаточно существенные исторические сдвиги. Завершение войны, мирный процесс, мирные договоренности никогда не бывают простыми, они не могут быть просто написаны на бумаге. Это процесс. Но я думаю, что каждый украинец сегодня должен осознавать, что ни одно решение не будет принято не в интересах Украины", - сказала Стефанишина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готова рассмотреть идею размещения иностранных войск, - Стефанишина

В этом контексте она призвала помогать президенту и правительственной команде "продвигать завершение войны на максимально выгодных для Украины условиях".

Напомним, ранее она заявила, что Украина достаточно резко коммуницирует тему снижения мобилизационного возраста с партнерами.

Напомним, что в субботу, 7 декабря, в Париже состоялась трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Макрона. Она длилась более 30 минут.
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Топ комментарии
+22
Історичні зрушення-зелену владу закатати в асфальт! Потужно закатати!
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16.12.2024 11:38
+21
А де наш план перемоги? Чому вже ніхто не використовує слово "перемога"? Цей же план затвердила Верховна Рада і всі депутатські корпуси від облрад до найменшої громади?
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16.12.2024 11:39
+11
Зелені підари від початку повномасштабної мріють про "завершення війни". Їм новий Майдан завадив сдацца. Шалений опір у 22-му -то й був новий Майдан,якщо хтось ще не зрозумів...
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16.12.2024 11:42
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Історичні зрушення-зелену владу закатати в асфальт! Потужно закатати!
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16.12.2024 11:38 Ответить
А де наш план перемоги? Чому вже ніхто не використовує слово "перемога"? Цей же план затвердила Верховна Рада і всі депутатські корпуси від облрад до найменшої громади?
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16.12.2024 11:39 Ответить
план поки відкладений, бо зараз у позі очікування розраховуємо на суттєві історичні зрушення.
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16.12.2024 11:42 Ответить
Приєднуюсь!
Що з самітом миру?
Обіцяли другий до кінця року.
План перемоги, саміт миру, усе ось це от...
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16.12.2024 11:44 Ответить
Дааа - скільки людей лягло - скільки доль зруйновано - і така ганьба. Бездарність і зрада керівництва і провал мобілізації і результат поразка у війні.
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16.12.2024 12:08 Ответить
А найгірше що під час "перемир'я" московити будуть готуватися до нової війни , а ми до шашликів !
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16.12.2024 15:46 Ответить
а ви не голосуйте за всяке чмо
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17.12.2024 07:56 Ответить
Історичні зрушення- віддати ***** чверть України?
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16.12.2024 11:40 Ответить
Підлизала.
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16.12.2024 11:40 Ответить
І потім тут ВІП-військові, ЛСД і блогери соромлять українське суспільство за якісь ілюзії щодо перемир'я і закінчення війни. Зе-бабуїни мають бути усунуті від влади.
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16.12.2024 11:41 Ответить
Зелені підари від початку повномасштабної мріють про "завершення війни". Їм новий Майдан завадив сдацца. Шалений опір у 22-му -то й був новий Майдан,якщо хтось ще не зрозумів...
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16.12.2024 11:42 Ответить
"просувати завершення війни на максимально вигідних для України умовах"

А что означает фраза "максимально выгодных"? все прекрасно понимают, какие условия хочется видеть. И в то же время, понятно, что Украина войну проигрывает на текущий момент. Какие условия, в итоге преподнесут как максимально выгодные?
Т.е. по сути информационная подготовка происходит к капитуляции, и те условия которые навяжет враг (если он вообще захочет прекратить войну) - и будут максимально выгодными.
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16.12.2024 11:44 Ответить
Стефанішина! Як у "суттєві історичні зрушення" вписується зєліна "формула миру"?

Всі її пункти мають діяти, чи не так?
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16.12.2024 11:45 Ответить
Я тільки не розумію на що сподівається влада. Якщо втрачені території, то логічно що така влада має в повному складі більше ніколи не керувати країною.
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16.12.2024 11:45 Ответить
Наканєцто виралнім, что абещалі - сайдомся пасрєдіє, простаперестать стрєлять, і атвод войск!
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16.12.2024 11:45 Ответить
Порішали мир за 30 хвилин- потужно🤣
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16.12.2024 11:51 Ответить
тупориле зелене створіння-віце-прем'єр, зрушення можуть бути або "суттєві" (як варіянт, "потужні") або "історичні"!! тупа пи...да, я не кажу, навіть, що це не реально, ви хоч там, у себе, у зеленому їбанаріумі навчіться говорити правильно!!
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16.12.2024 11:54 Ответить
Райдужна балаканина із зовнішнього рупора зеленої влади, в особі Стефанишиної, нагадує піднесену промову гундоса в Раді, при презентації свого, так званного, плану перемоги, починаючи з пункту 1, який передбачав негайне запрошення до НАТО. Ефект, однаковий, тобто ніякий.
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16.12.2024 11:55 Ответить
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16.12.2024 11:56 Ответить
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16.12.2024 14:16 Ответить
"Мир"....нам вже замінили перемогу якимось "справедливим миром"...
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16.12.2024 11:58 Ответить
Принцип набору корабельних піхт у сук наріду я вловлюю, а інші хрюнделі, аналтабу та інші зечмоні?
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16.12.2024 12:01 Ответить
Сподіваюсь, що про мешканців Бердянська, Мелітополя, Скадовська, Маріуполя, Генічеська тощо, не забудуть у тих "історичних зрушеннях", що вони громадяни України, які чекають на деокупацію
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16.12.2024 12:04 Ответить
На цих людей ЗЄ забив *** ще у 2022 році.

Зараз ЗЄ вже не цікавить навіть напрямок, на якому він активно їздив піаритися.

Фортеці Соледар, Бахмут, Авдіївка?
Не було такого!!!

Вибори!!! Тільки піар, тільки подачки зубожилам, тільки обіцянки не мобілізувати самих боєздатних.
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16.12.2024 12:17 Ответить
Я схожий на ЗЕ з його тупим гонором? В мене немає влади це зробити
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16.12.2024 12:26 Ответить
Я вже долучився, а ти?
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16.12.2024 12:35 Ответить
Не хвилюйся, на твій я навіть не претендую
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16.12.2024 13:10 Ответить
Ну ви ж розумієте, що все, що кацапи захопили, деокупувати наразі можна лише дипломатично, бо військової сили не вистачає. Хто це буде робити? Гундосий самодур, чи Сибіга з Арахамією?
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16.12.2024 12:40 Ответить
Чітко без зайвих емоцій і по ділу.
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16.12.2024 14:23 Ответить
Раніше тьотя брехала про стрімкий вступ у ЄС.
Обісралася.
Забули.

Тоді тьотя стала брехати про стрімкий вступ у НАТО.
Обісралася.
Забули.

Тепер тьотя бреше про потужне завершення війни.
Чекаємо...
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16.12.2024 12:13 Ответить
замороження конфлікту без гарантій НАТО - це просто час для Росії підготуватися до нової війни
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16.12.2024 12:16 Ответить
Та клвсти асфальт
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16.12.2024 14:27 Ответить
Але я думаю, що кожен українець сьогодні має усвідомлювати, що кожне "зелене не українське" рішення буде прийняте не в інтересах України"
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16.12.2024 12:31 Ответить
Так ваш гундосий імбецил вже наплодив планів перемоги, самітів миру та ін. Що, не працює?
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16.12.2024 12:37 Ответить
Розрахувальшиця.
Мухв зелена.
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16.12.2024 12:39 Ответить
Как же так получается
ABC - American Broadcast Corporation, старейшая радио- и телекорпорация, радикально продемократическая, по сути, партийный орган Демократической партии. Джордж Стефанопулос - бывший советник и политтехнолог Билла Клинтона, позже стал ведущим корреспондентом и руководителем ABC
согласились выплатить 15 миллионов долларов в рамках урегулирования иска о клевете, поданного избранным президентом Дональдом Трампом, чтобы избежать судебного разбирательства

Т.е. отказались в суде доказать свои "измышления", согласившись что это была клевета

Тем временем, новым чемпионом по помилованиям за всю историю,
с 4х кратным перевесом над Обамой,
побеждает Байден

Рональд Рейган: 406
Джордж Буш-старший: 77
Билл Клинтон: 459
Джордж Буш-младший: 200
Барак Обама: 1.927
Дональд Трамп: 237
Джо Байден: 8.062
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16.12.2024 12:39 Ответить
Які перемовини, якщо Трамп вже заявив, що мирним шляхом все це сумнівно? Все станеться лише тоді, коли нарешті сторони виторгують для себе все максимально вигідно, до того й ж без України (США, Британія, Туреччина, Чайна, Франція, Германія тощо). І, до речі, з гарантією безпеки і для росії. Ну, а як інакше? мордор почав війну (з їхньої точки зору) саме заради своєї безбеки для себе.
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16.12.2024 13:02 Ответить
Так,вирішувати будуть дорослі дядьки і скоріш за все без України .Якщо б фронт тримався
на одному місті ,ще б були якісь козирі в перемовинах а так як кажуть крыть нічим.
Наші керманичі зробили все щоб в України небуло сильних позицій.
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16.12.2024 14:48 Ответить
О великий, перед тобой преклоняются стефанишины.
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16.12.2024 13:06 Ответить
Хотелось бы напомнить украинскому народу и нашей власти одно старое изречение - надеяться можно на что угодно, а рассчитывать нужно только на себя.
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16.12.2024 13:10 Ответить
Які саме зрушення?
Здається ця балда сама не знає про що говорить.
На карту дивись, зелєбабіха, де там зрушення на нашу користь
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16.12.2024 13:17 Ответить
4мо упороте ніхто всерйоз не сприймає
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16.12.2024 13:25 Ответить
 
 