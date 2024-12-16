После встречи Зеленского с Трампом и Макроном рассчитываем на существенные исторические сдвиги относительно завершению войны, - Стефанишина

После встречи президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном в Париже следует рассчитывать на "достаточно существенные исторические сдвиги" по завершению войны.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина сказала во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я считаю, что после (трехсторонней) встречи, которая состоялась несколько недель назад в Париже, можно рассчитывать на достаточно существенные исторические сдвиги. Завершение войны, мирный процесс, мирные договоренности никогда не бывают простыми, они не могут быть просто написаны на бумаге. Это процесс. Но я думаю, что каждый украинец сегодня должен осознавать, что ни одно решение не будет принято не в интересах Украины", - сказала Стефанишина.

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В этом контексте она призвала помогать президенту и правительственной команде "продвигать завершение войны на максимально выгодных для Украины условиях".

Напомним, ранее она заявила, что Украина достаточно резко коммуницирует тему снижения мобилизационного возраста с партнерами.

Напомним, что в субботу, 7 декабря, в Париже состоялась трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Макрона. Она длилась более 30 минут.