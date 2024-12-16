После встречи Зеленского с Трампом и Макроном рассчитываем на существенные исторические сдвиги относительно завершению войны, - Стефанишина
После встречи президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном в Париже следует рассчитывать на "достаточно существенные исторические сдвиги" по завершению войны.
Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина сказала во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я считаю, что после (трехсторонней) встречи, которая состоялась несколько недель назад в Париже, можно рассчитывать на достаточно существенные исторические сдвиги. Завершение войны, мирный процесс, мирные договоренности никогда не бывают простыми, они не могут быть просто написаны на бумаге. Это процесс. Но я думаю, что каждый украинец сегодня должен осознавать, что ни одно решение не будет принято не в интересах Украины", - сказала Стефанишина.
В этом контексте она призвала помогать президенту и правительственной команде "продвигать завершение войны на максимально выгодных для Украины условиях".
Напомним, ранее она заявила, что Украина достаточно резко коммуницирует тему снижения мобилизационного возраста с партнерами.
Напомним, что в субботу, 7 декабря, в Париже состоялась трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Макрона. Она длилась более 30 минут.
Пожалуйста, подождите...
Що з самітом миру?
Обіцяли другий до кінця року.
План перемоги, саміт миру, усе ось це от...
А что означает фраза "максимально выгодных"? все прекрасно понимают, какие условия хочется видеть. И в то же время, понятно, что Украина войну проигрывает на текущий момент. Какие условия, в итоге преподнесут как максимально выгодные?
Т.е. по сути информационная подготовка происходит к капитуляции, и те условия которые навяжет враг (если он вообще захочет прекратить войну) - и будут максимально выгодными.
Всі її пункти мають діяти, чи не так?
Зараз ЗЄ вже не цікавить навіть напрямок, на якому він активно їздив піаритися.
Фортеці Соледар, Бахмут, Авдіївка?
Не було такого!!!
Вибори!!! Тільки піар, тільки подачки зубожилам, тільки обіцянки не мобілізувати самих боєздатних.
Обісралася.
Забули.
Тоді тьотя стала брехати про стрімкий вступ у НАТО.
Обісралася.
Забули.
Тепер тьотя бреше про потужне завершення війни.
Чекаємо...
Мухв зелена.
ABC - American Broadcast Corporation, старейшая радио- и телекорпорация, радикально продемократическая, по сути, партийный орган Демократической партии. Джордж Стефанопулос - бывший советник и политтехнолог Билла Клинтона, позже стал ведущим корреспондентом и руководителем ABC
согласились выплатить 15 миллионов долларов в рамках урегулирования иска о клевете, поданного избранным президентом Дональдом Трампом, чтобы избежать судебного разбирательства
Т.е. отказались в суде доказать свои "измышления", согласившись что это была клевета
Тем временем, новым чемпионом по помилованиям за всю историю,
с 4х кратным перевесом над Обамой,
побеждает Байден
Рональд Рейган: 406
Джордж Буш-старший: 77
Билл Клинтон: 459
Джордж Буш-младший: 200
Барак Обама: 1.927
Дональд Трамп: 237
Джо Байден: 8.062
на одному місті ,ще б були якісь козирі в перемовинах а так як кажуть крыть нічим.
Наші керманичі зробили все щоб в України небуло сильних позицій.
Здається ця балда сама не знає про що говорить.
На карту дивись, зелєбабіха, де там зрушення на нашу користь