Украина готова рассмотреть идею размещения иностранных войск, - Стефанишина

Украина открыта к обсуждению идеи размещения иностранных войск на своей территории для обеспечения безопасности.

Об этом отметила вице-премьер Ольга Стефанишина в интервью Politico, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина готова говорить обо всем, что работает", - отметила она, подчеркнув открытость к диалогу с западными партнерами.

Она также высказала критику относительно позиции Германии относительно членства Украины в НАТО, назвав ее необоснованной. "Я не думаю, что есть какое-то оправдание ее позиции. Очень трудно работать со страной, у которой нет никаких оснований для такой негативной позиции", - заявила вице-премьер.

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Стефанишина коснулась и перспектив диалога с США по НАТО, признав сложность работы с администрацией Джо Байдена, но выразила надежду на построение конструктивных отношений со следующим руководством страны.

Она также прокомментировала замечания бывшего председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, который ранее называл Украину "коррумпированной и нереформированной". "Ваши взгляды - это 2004 год. Когда Жан-Клод Юнкер был президентом Европейской комиссии, Украина только начинала свои усилия по борьбе с коррупцией и укреплению верховенства закона. Сейчас это совсем другая страна", - подчеркнула она.

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В завершение, вице-премьер выразила надежду, что Польша, которая возглавит Совет ЕС в 2024 году, поможет ускорить переговоры о вступле

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нии Украины в Евросоюз.

Иностранные войска в Украине

Сегодня, 12 декабря, президент Франции Эманюэль Макрон посетит Польшу для того, чтобы обсудить план европейской миротворческой миссии, которая может быть введена в Украину после завершения войны.

Также недавно Владимир Зеленский отметил, что Украина может поработать над предложением президента Франции Эмманюэля Макрона по отправке части войск в Украину, пока она не вступит в НАТО.