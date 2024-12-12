Украина готова рассмотреть идею размещения иностранных войск, - Стефанишина
Украина открыта к обсуждению идеи размещения иностранных войск на своей территории для обеспечения безопасности.
Об этом отметила вице-премьер Ольга Стефанишина в интервью Politico, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина готова говорить обо всем, что работает", - отметила она, подчеркнув открытость к диалогу с западными партнерами.
Она также высказала критику относительно позиции Германии относительно членства Украины в НАТО, назвав ее необоснованной. "Я не думаю, что есть какое-то оправдание ее позиции. Очень трудно работать со страной, у которой нет никаких оснований для такой негативной позиции", - заявила вице-премьер.
Стефанишина коснулась и перспектив диалога с США по НАТО, признав сложность работы с администрацией Джо Байдена, но выразила надежду на построение конструктивных отношений со следующим руководством страны.
Она также прокомментировала замечания бывшего председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, который ранее называл Украину "коррумпированной и нереформированной". "Ваши взгляды - это 2004 год. Когда Жан-Клод Юнкер был президентом Европейской комиссии, Украина только начинала свои усилия по борьбе с коррупцией и укреплению верховенства закона. Сейчас это совсем другая страна", - подчеркнула она.
В завершение, вице-премьер выразила надежду, что Польша, которая возглавит Совет ЕС в 2024 году, поможет ускорить переговоры о вступле
нии Украины в Евросоюз.
Иностранные войска в Украине
Сегодня, 12 декабря, президент Франции Эманюэль Макрон посетит Польшу для того, чтобы обсудить план европейской миротворческой миссии, которая может быть введена в Украину после завершения войны.
Также недавно Владимир Зеленский отметил, что Украина может поработать над предложением президента Франции Эмманюэля Макрона по отправке части войск в Украину, пока она не вступит в НАТО.
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"Чим швидше, тим краще".
Також Порошенко сказав, що для ефективної роботи місії та врегулювання ситуації необхідне виведення з України всього іноземного військового персоналу, найманців, їхньої зброї і техніки. Повинен бути забезпечений міжнародний контроль над неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону.
Нагадаємо, що Україна вже два роки просить ввести миротворців на Донбас.
На початку березня 2015 року президент Петро Порошенко підписав https://lb.ua/news/2015/03/02/297219*****************************.html указ про звернення до Ради безпеки ООН з проханням про введення миротворців на Донбас. Документ надав чинності рішенню РНБО "Про звернення до Організації Об'єднаних Націй та Європейського Союзу щодо розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки".
У червні 2015 року було ухвалено https://lb.ua/news/2015/06/04/307166_rada_uhvalila_zakon_pro_dopusk.html закон, який регулює питання проведення на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки в частині розширення підстав для допуску і перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України.
Але всілякі гутерріші шукали мир в анусі )(уйла!