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Новости Война
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Украина готова рассмотреть идею размещения иностранных войск, - Стефанишина

Стефанішина: Київ обговорить розміщення військ союзників

Украина открыта к обсуждению идеи размещения иностранных войск на своей территории для обеспечения безопасности.

Об этом отметила вице-премьер Ольга Стефанишина в интервью Politico, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина готова говорить обо всем, что работает", - отметила она, подчеркнув открытость к диалогу с западными партнерами.

Она также высказала критику относительно позиции Германии относительно членства Украины в НАТО, назвав ее необоснованной. "Я не думаю, что есть какое-то оправдание ее позиции. Очень трудно работать со страной, у которой нет никаких оснований для такой негативной позиции", - заявила вице-премьер.

Также читайте: Приглашение в НАТО должна получить вся территория Украины, - Зеленский

Стефанишина коснулась и перспектив диалога с США по НАТО, признав сложность работы с администрацией Джо Байдена, но выразила надежду на построение конструктивных отношений со следующим руководством страны.

Она также прокомментировала замечания бывшего председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, который ранее называл Украину "коррумпированной и нереформированной". "Ваши взгляды - это 2004 год. Когда Жан-Клод Юнкер был президентом Европейской комиссии, Украина только начинала свои усилия по борьбе с коррупцией и укреплению верховенства закона. Сейчас это совсем другая страна", - подчеркнула она.

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В завершение, вице-премьер выразила надежду, что Польша, которая возглавит Совет ЕС в 2024 году, поможет ускорить переговоры о вступле

Читайте также: На первом заседании контактной группы относительно завершения войны будут обсуждаться членство Украины в НАТО и гарантии безопасности, - Жовква

нии Украины в Евросоюз.

Иностранные войска в Украине

Сегодня, 12 декабря, президент Франции Эманюэль Макрон посетит Польшу для того, чтобы обсудить план европейской миротворческой миссии, которая может быть введена в Украину после завершения войны.

Также недавно Владимир Зеленский отметил, что Украина может поработать над предложением президента Франции Эмманюэля Макрона по отправке части войск в Украину, пока она не вступит в НАТО.

Автор: 

членство в НАТО (1510) Стефанишина Ольга вице-премьер (244)


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Топ комментарии
+7
Цю ідею треба було розглядати вже в 2022, а ще краще у 2014-2015 роках.
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12.12.2024 13:58
+7
20.09.2017 року Порошенко на Радбезі ООН попросив ввести миротворців в Україну

"Чим швидше, тим краще".
Також Порошенко сказав, що для ефективної роботи місії та врегулювання ситуації необхідне виведення з України всього іноземного військового персоналу, найманців, їхньої зброї і техніки. Повинен бути забезпечений міжнародний контроль над неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону.

Нагадаємо, що Україна вже два роки просить ввести миротворців на Донбас.

На початку березня 2015 року президент Петро Порошенко підписав https://lb.ua/news/2015/03/02/297219*****************************.html указ про звернення до Ради безпеки ООН з проханням про введення миротворців на Донбас. Документ надав чинності рішенню РНБО "Про звернення до Організації Об'єднаних Націй та Європейського Союзу щодо розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки".

У червні 2015 року було ухвалено https://lb.ua/news/2015/06/04/307166_rada_uhvalila_zakon_pro_dopusk.html закон, який регулює питання проведення на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки в частині розширення підстав для допуску і перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України.

Але всілякі гутерріші шукали мир в анусі )(уйла!
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12.12.2024 14:08
+3
ВР прийняла рішення , чи тількі попистеть Стефані хоче
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12.12.2024 13:58
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Правила форума Совет форумчан
Цю ідею треба було розглядати вже в 2022, а ще краще у 2014-2015 роках.
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12.12.2024 13:58 Ответить
Все рухається до капітуляції.
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12.12.2024 14:43 Ответить
ВР прийняла рішення , чи тількі попистеть Стефані хоче
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12.12.2024 13:58 Ответить
20.09.2017 року Порошенко на Радбезі ООН попросив ввести миротворців в Україну

"Чим швидше, тим краще".
Також Порошенко сказав, що для ефективної роботи місії та врегулювання ситуації необхідне виведення з України всього іноземного військового персоналу, найманців, їхньої зброї і техніки. Повинен бути забезпечений міжнародний контроль над неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону.

Нагадаємо, що Україна вже два роки просить ввести миротворців на Донбас.

На початку березня 2015 року президент Петро Порошенко підписав https://lb.ua/news/2015/03/02/297219*****************************.html указ про звернення до Ради безпеки ООН з проханням про введення миротворців на Донбас. Документ надав чинності рішенню РНБО "Про звернення до Організації Об'єднаних Націй та Європейського Союзу щодо розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки".

У червні 2015 року було ухвалено https://lb.ua/news/2015/06/04/307166_rada_uhvalila_zakon_pro_dopusk.html закон, який регулює питання проведення на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки в частині розширення підстав для допуску і перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України.

Але всілякі гутерріші шукали мир в анусі )(уйла!
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12.12.2024 14:08 Ответить
А чем они помогут нам кроме того как будут нас держать за руки? Вспомните инцидент в Косово, как рашисты несмотря на войска НАТО совершили маршбросок на Приштину и захватили аеропорт. При етом пока рашисты двигали сотни километров колонной войск, вокруг были войска НАТО которые чесали затылки и думали что делать. Чего вы решили что ето не повторится в Украине? Или чего вы решили что пока по периметру будут стоять иностранные миротворцы рашисты не смонут дальше обстреливать ракетами наши города? Яркий пример тому как рашисті обстреливают наши АЕС когда там находится МАГАТЕ, которое только разводит руками и что то бубнит про "обе стороні"
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12.12.2024 14:08 Ответить
Україна відкрита до обговорення ідеї розміщення іноземних військ на своїй території,для створення стану замороженої війни" на території суверенної України на десятки років,що і де-факто і де-юре узаконить " оманську зраду зеленого Юди "
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12.12.2024 14:28 Ответить
Прикажут! Розглянете! Еще извиняться будете, за высказывания которые в общую канву не попадают!
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12.12.2024 14:53 Ответить
Шо ця пинда з ушами робить у владі?
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12.12.2024 15:41 Ответить
Тільки одне - шкодить. А все решту (по фото) можна додумати...
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13.12.2024 09:46 Ответить
Можна подумати, що іноземні війська країн окрім одної (може двох), з нетерпінням тупцюють на кордоні в очікуванні вашого дозволу.
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12.12.2024 15:43 Ответить
 
 