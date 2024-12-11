Приглашение в НАТО должна получить вся территория Украины, - Зеленский

Украина не хочет втягивать другие страны в войну с Россией, поэтому нам нужно приглашение в НАТО. Оно должно быть предоставлено всей территории Украины в международно признанных границах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CBN.

Приглашение дается всей территории Украины в международно признанных границах, а вот действия Альянса могут (распространяться) и на ту часть, которую Украина будет контролировать, которую контролирует, с будущим расширением", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина понимает, что не может стать членом НАТО, пока продолжается полномасштабная война.

"Это (приглашение в НАТО. - Ред.) - первый шаг, который дает четкий сигнал Путину или какому-то другому агрессору в будущем - Украина будет членом НАТО", - добавил глава государства.

Читайте также: 70% украинцев поддержали бы постепенное вступление в НАТО по германской модели

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский планирует позвонить Джо Байдену, чтобы обсудить вопрос приглашения Украины в НАТО.