Приглашение в НАТО должна получить вся территория Украины, - Зеленский
Украина не хочет втягивать другие страны в войну с Россией, поэтому нам нужно приглашение в НАТО. Оно должно быть предоставлено всей территории Украины в международно признанных границах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CBN.
Приглашение дается всей территории Украины в международно признанных границах, а вот действия Альянса могут (распространяться) и на ту часть, которую Украина будет контролировать, которую контролирует, с будущим расширением", - сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что Украина понимает, что не может стать членом НАТО, пока продолжается полномасштабная война.
"Это (приглашение в НАТО. - Ред.) - первый шаг, который дает четкий сигнал Путину или какому-то другому агрессору в будущем - Украина будет членом НАТО", - добавил глава государства.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский планирует позвонить Джо Байдену, чтобы обсудить вопрос приглашения Украины в НАТО.
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Знає гаденя, що такого не буде...
То то, то не то, то так, то не так....
Що вони там курять?
Чи знову НЕ_НА_ЧАСІ ?
Ірина Геращенко:
""ЄС" реєструє законопроєкти про обмеження зарплат в тилу під час дії воєнного стану. Ну не може бути такий розрив в зарплатах військових і членів Рахункових палат, прокурорів, наглядових рад.
Також ми реєструємо законопроєкт про створення військового Спецфонду, де мають акумулюватися військовий збір і кошти від військових ОВДП. Всі ці кошти мають іти виключно на сектор оборони!
Й ще одна ініціатива - 30% військового ПДФО має залишатися підрозділам на закупівлю БПЛА напряму."
Вступ у НАТО ЗЄ вже проїбав, коли розкрадав Україну та боровся за рейтинги замість боротьби з РФ.
Роберт Бернс
Може дружковку в нато візьмете😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄