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Новости Война
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Приглашение в НАТО должна получить вся территория Украины, - Зеленский

Зеленський про членство України в НАТО

Украина не хочет втягивать другие страны в войну с Россией, поэтому нам нужно приглашение в НАТО. Оно должно быть предоставлено всей территории Украины в международно признанных границах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CBN.

Приглашение дается всей территории Украины в международно признанных границах, а вот действия Альянса могут (распространяться) и на ту часть, которую Украина будет контролировать, которую контролирует, с будущим расширением", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина понимает, что не может стать членом НАТО, пока продолжается полномасштабная война.

"Это (приглашение в НАТО. - Ред.) - первый шаг, который дает четкий сигнал Путину или какому-то другому агрессору в будущем - Украина будет членом НАТО", - добавил глава государства.

Читайте также: 70% украинцев поддержали бы постепенное вступление в НАТО по германской модели

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский планирует позвонить Джо Байдену, чтобы обсудить вопрос приглашения Украины в НАТО.

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) членство в НАТО (1510) война в Украине (3761)


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Топ комментарии
+10
"Запрошення до НАТО повинна отримати вся територія України, - Зеленський" Джерело: https://censor.net/ua/n3524624

Знає гаденя, що такого не буде...
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11.12.2024 19:43
+7
Вова, бери що дають, бо втратиш все.
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11.12.2024 19:42
+4
"Україна не хоче втягувати інші країни у війну з Росією, тому нам потрібно запрошення в НАТО" - так членство у НАТО і є втягуванням інших країн у війну з росією у разі її нападу на Україну!
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11.12.2024 19:44
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Вова, бери що дають, бо втратиш все.
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11.12.2024 19:42 Ответить
"Запрошення до НАТО повинна отримати вся територія України, - Зеленський" Джерело: https://censor.net/ua/n3524624

Знає гаденя, що такого не буде...
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11.12.2024 19:43 Ответить
Сім п"ятниць на тиждні....
То то, то не то, то так, то не так....
Що вони там курять?
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11.12.2024 19:43 Ответить
А це таким чином люди перестають вже розуміти на якому світі знаходяться. Дуже зручно керувати такими людьми.
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11.12.2024 19:45 Ответить
"Україна не хоче втягувати інші країни у війну з Росією, тому нам потрібно запрошення в НАТО" - так членство у НАТО і є втягуванням інших країн у війну з росією у разі її нападу на Україну!
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11.12.2024 19:44 Ответить
Він вже сам не розуміє, що несе. Його треба міняти за медичними показаннями
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11.12.2024 19:47 Ответить
.. страшніше те...що багато довбодятлів з нарІду теж клінічно хворі і ніякі ліки... навіть криваві... не додали розуму. Змінивши хрипатого дурня... завдяки основній масі клінічних ідіотів можемо отримати Бог зна що... І Притули..і Єрмаки і Тимошенки з Арестовичами....
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11.12.2024 20:00 Ответить
Твої тилові корєша і шістки не мають отримувати зарплати космічного масштабу, коли на ЗСУ в тебе не вистачає коштів.
Чи знову НЕ_НА_ЧАСІ ?

Ірина Геращенко:

""ЄС" реєструє законопроєкти про обмеження зарплат в тилу під час дії воєнного стану. Ну не може бути такий розрив в зарплатах військових і членів Рахункових палат, прокурорів, наглядових рад.
Також ми реєструємо законопроєкт про створення військового Спецфонду, де мають акумулюватися військовий збір і кошти від військових ОВДП. Всі ці кошти мають іти виключно на сектор оборони!
Й ще одна ініціатива - 30% військового ПДФО має залишатися підрозділам на закупівлю БПЛА напряму."
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11.12.2024 19:45 Ответить
Вони можуть , що хочуть реєструвати, але у них не має більшості
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11.12.2024 19:51 Ответить
Нехай зелено-гнійна монобільшість на чолі з арахаміями, стефанчуками пояснює чому вона проти цього о законопроекту.
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11.12.2024 20:12 Ответить
Даже у комуняк були ні такі розриви між окладами і в пенсії, а за війну я зовсім не кажу.
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11.12.2024 19:52 Ответить
Досить вже про це базікати, сперши закінчи війну
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11.12.2024 19:48 Ответить
Разом з кацапськими щурами в ОПі?
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11.12.2024 19:51 Ответить
Тупе балабольство.

Вступ у НАТО ЗЄ вже проїбав, коли розкрадав Україну та боровся за рейтинги замість боротьби з РФ.
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11.12.2024 19:51 Ответить
Как жалок шут на троне короля, как глуп народ, который то позволил"

Роберт Бернс
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11.12.2024 19:51 Ответить
Треба вже призначати спеціальну медичну експертизу (тільки не клініку Пальчєвского) щодо перевірки психічного стану зе-лідора та на можливий вплив на його прости Господи "свідомість" психотропних речовин. Бо він за останній тиждень зробив декілька взаємовиключаючих одна одну заяв. Одна з перших заяв була про те, що Україну треба брати в НАТО навіть якщо частина теритоій буде окупована, тобто в НАТО приймається підконтрольна Україні територія (як свого часу було в Німеччині). Потім він заявив, що анулюються всі угоди, які не дають Україні такий саме захист, як захист НАТО і через пару днів він пропонує Австрії підписати чергову "гарантію безпеки" яка не варта паперу на якому буде надрукована... І оп-ля, сьогодні він заявляє, що запрошення до НАТО має отримати вся територія України, тобто це повністю протилежне твердження тій його заяві, яку він робив декількома днями раніше. Воно або *******, або просто стібецця з усіх нас. І це вбоге посміховисько бачить весь світ і робить висновки, вже не про зеленського, з ним вже всім все зрозуміло, а з українського суспільства, яке все це хаває. Як казав наш вічний класик Тарас: "а братія мовчить собі витріщивши очі та й думає, а може так і треба..."
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11.12.2024 19:53 Ответить
..так Вовику приснилася київська адреса...Лук*янівська 13... От і не спить сердешний ..мається... приймає заспокійливе!!!
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11.12.2024 20:05 Ответить
І Суджанський район теж повинен отримати запрошення до НАТО , Дурню ти втримає те що є ,а кацапи вже хрін повернуть окуповані території і НАТО не буде розпочинати війну з рашкою ,щоб їх повернути.
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11.12.2024 19:55 Ответить
Там де українці, а не там де- окацапілий зброд.
Може дружковку в нато візьмете😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄
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11.12.2024 19:58 Ответить
а нащо те "запрошення "? воно ж реально нічим не допоможе
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11.12.2024 20:02 Ответить
вже нема про що молоти, то придумали якесь "запрошення "
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11.12.2024 20:04 Ответить
Ніякого запрошення не буде в найближчі 50 років, тобі ж це вже сказали, дебіл.
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11.12.2024 20:04 Ответить
З такою корупцією як Володя створив в Україні нас пішлють і НАТО і ЄС
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11.12.2024 21:01 Ответить
Які ж гарні слова, але ж які були паскудні дії всі 5,8 місяців президенства.
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11.12.2024 23:07 Ответить
 
 