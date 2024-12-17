За сутки враг потерял в районе Северска почти 400 военных, - ОТГ "Луганск"

Российские захватчики не оставляют попыток полностью оккупировать Луганскую область и дойти до города Северск в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказала спикер ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

"Целью таких штурмов было полностью оккупировать Луганскую область, это район Белогоровки, и дойти до города Северск. Это, конечно, у них не получилось, потому что они шли через чистое поле и буквально за один день потеряли 400 человек убитыми и ранеными, три танка, 12 боевых бронированных машин, три установки БМ-21 "Град". И при этом противник шел через чистое поле и был уничтожен буквально на подступах. По данным разведки, там насколько было большое количество уничтоженного личного состава, что в медроте просто не хватало мест для того, чтобы раненым вовремя оказывать помощь", - заявила Бобовникова.

По ее словам, что враг безжалостно использует свой личный состав, чтобы достичь хоть какой-то победы на отдельных участках фронта.

"Несколько недель назад там был изменен командующий армии на этом направлении, и, очевидно, он принял должность и решил показать результаты своей деятельности, что у него, конечно же, не получилось", - отметила пресс-секретарь.

Она добавила, что активность российской армии на этом направлении сохраняется.

Относительно ситуации на Краматорском направлении, пресс-секретарь отметила, что вблизи Часова Яра враг не проводит активных штурмовых действий, хотя и накапливает силы.

"Рядом с Часовым Яром враг все еще не проводит активных штурмовых действий. Да, там каждый день происходят боевые действия, штурмы идут, однако не с такой активностью, как на других направлениях. Враг, все еще накапливает резервы, собирается с силами для того, чтобы так же возобновить активные боевые действия", - подчеркнула пресс-секретарь.

По ее словам, на Краматорском направлении оккупанты продолжают тактику малых штурмовых групп. Россияне пытаются перейти через канал Северский Донец и спрятаться в подвалах, иногда прячутся в самой трубе канала. В то же время добавила пресс-секретарь, оккупанты жалуются на отсутствие пищи и воды.

В Торецке, по словам спикера, продолжаются тяжелые городские бои, ситуация сложная. российская армия уничтожает город из артиллерии и авиации.

"При таких сложных условиях нашим защитникам приходится вести бои в условиях почти отсутствующего города, почти отсутствующей инфраструктуры. Однако в Торецке враг также теряет значительное количество личного состава - до 100 человек убитыми и ранеными за день. Такую цену они платят за то, что пришли на нашу землю и пытаются оккупировать нашу Украину. Они отсюда не уйдут живыми, они пришли сюда умереть", - подчеркнула Бобовникова.

Напомним, на Торецком направлении идут городские бои. Российские захватчики используют артиллерию, КАБы, авиацию для ударов по Торецку. Город практически стерт до основания.

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