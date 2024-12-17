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армия РФ (18059) Генштаб ВС (5784) ликвидация (3141) уничтожение (6257)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 765 110 человек (+1600 за сутки), 9567 танков, 21 159 артсистем, 19 751 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 765 110 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.12.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 765110 (+1600) человек,
  • танков - 9567 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 19751 (+15) ед,
  • артиллерийских систем - 21159 (+8) ед,
  • РСЗО - 1256 (+0) ед,
  • средства ППО - 1025 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 20406 (+34),
  • крылатые ракеты - 2943 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 31550 (+70) ед,
  • специальная техника - 3650 (+0).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Силы обороны ликвидировали 14 российских захватчиков, еще 12 ранили на Северском направлении. ВИДЕО

Інфографіка
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Топ комментарии
+21
Минув 3954 день москальсько-української війни.
Загальна результатисність нашого ППО перевалила за 24000! Техніки мало, чумардоси гинуть і далі тисячами в день.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 765 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
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17.12.2024 09:11
+10
Пів тисячі як мінімум, в "тєлєгє" уже озвучують і віде є як їх касетник накриває
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17.12.2024 08:35
+6
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17.12.2024 09:32
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Правила форума Совет форумчан
+1600 дуже хороших москалів , статистика пішла в верх . Слава ЗСУ.
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17.12.2024 08:25 Ответить
Цікаво скільки з них корейців
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17.12.2024 08:29 Ответить
Пів тисячі як мінімум, в "тєлєгє" уже озвучують і віде є як їх касетник накриває
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17.12.2024 08:35 Ответить
Читав наших хлопців. Пишуть, що "чучхеїстів" бить - одне задоволення... Наступають "купками " - хороша робота для кулеметів та мінометів...
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17.12.2024 09:24 Ответить
Тваринкам пофіг! Сальця наберуть.
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17.12.2024 08:35 Ответить
"Ихтамнет"...
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17.12.2024 09:22 Ответить
Логістика здолала першу тисячу в цьому місяці, другої, вочевидь, не буде.
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17.12.2024 08:38 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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17.12.2024 09:08 Ответить
Минув 3954 день москальсько-української війни.
Загальна результатисність нашого ППО перевалила за 24000! Техніки мало, чумардоси гинуть і далі тисячами в день.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 765 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
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17.12.2024 09:11 Ответить
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17.12.2024 09:32 Ответить
Майже 15 тисяч трупів та калік за тиждень, а вони лізуть і лізуть. Життя кацапа коштує менше за копійку!
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17.12.2024 11:37 Ответить
Ну, так вони ж реально щиро вважають, що воюють з фашистами. Там настільки промиті мозги, що - мамо, не горюй. А тут ще й ми проспівали: "Батько наш Бандера! ...".
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17.12.2024 13:56 Ответить
Даёшь восемьсот!!!
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17.12.2024 15:09 Ответить
 
 