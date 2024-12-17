Общие боевые потери РФ с начала войны – около 765 110 человек (+1600 за сутки), 9567 танков, 21 159 артсистем, 19 751 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 765 110 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.12.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 765110 (+1600) человек,

танков - 9567 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 19751 (+15) ед,

артиллерийских систем - 21159 (+8) ед,

РСЗО - 1256 (+0) ед,

средства ППО - 1025 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 20406 (+34),

крылатые ракеты - 2943 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 31550 (+70) ед,

специальная техника - 3650 (+0).

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