Общие боевые потери РФ с начала войны – около 765 110 человек (+1600 за сутки), 9567 танков, 21 159 артсистем, 19 751 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 765 110 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.12.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 765110 (+1600) человек,
- танков - 9567 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 19751 (+15) ед,
- артиллерийских систем - 21159 (+8) ед,
- РСЗО - 1256 (+0) ед,
- средства ППО - 1025 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 20406 (+34),
- крылатые ракеты - 2943 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 31550 (+70) ед,
- специальная техника - 3650 (+0).
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Загальна результатисність нашого ППО перевалила за 24000! Техніки мало, чумардоси гинуть і далі тисячами в день.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 765 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.