На Курщине за сутки враг провел 68 штурмов, - Генштаб

За прошедшие сутки, 16 декабря 2024 года, на фронте произошло 245 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 24 авиационных удара, сбросив 30 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил более 4200 обстрелов, из них 141 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 2202 дронов-камикадзе.

Противник наносил авиационные удары, в частности в районах населенных пунктов Александровка, Бурлацкое, Великая Новоселка, Новоандреевка, Лобково, Железнодорожное, Гуляйполе, Новополье.

Удары по врагу

За прошедшие сутки ракетные войска Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава и еще один важный объект российских захватчиков.

Напоминается, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1600 человек убитыми и ранеными. Кроме того, украинские воины обезвредили четыре танка, 15 боевых бронированных машин, восемь артиллерийских систем, 34 БпЛА оперативно-тактического уровня и 70 единиц автомобильной техники оккупантов.

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Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Харьковском направлении враг три раза проводил наступательные действия в районах Глубокого и Казачьей Лопани.

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло четырех. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Кучеровки, Загрызово, Лозовой и Петропавловки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении наши войска остановили 16 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населенных пунктов Копанки, Вишневое, Новоегоровка, Терны, Григорьевка, Новоплатоновка, Новосергиевка, Макеевка, Терны в Серебрянском лесу, и в направлении Чернещины.

На Северском направлении за прошедшие сутки враг 16 раз атаковал в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьино, Спорного и Северска. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

Восемь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Орехово-Васильевки, Часова Яра и Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении.

Также сообщается, что на Торецком направлении враг 12 раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка и Щербиновки.

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"Пятьдесят две атаки за минувшие сутки отбили наши защитники на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку населенных пунктов Лисовка, Даченское, Новый Труд, Зеленое, Новооленовка, Песчаное и Украинка.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Курахово и Янтарное оккупанты 30 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи", - отметили в Генштабе.

Обстановка на Юге

Двадцать две атаки противника остановили наши защитники в направлении Константинопольского, Раздольного, Нового Комара, Нескучного, Успеновки, Сухих Ялов, Благодатного, Макаровки и Новодаровки на Времевском направлении.

На Ореховском направлениях противник пять раз атаковал в районе Новоандреевки.

Четыре безрезультатные попытки захватить позиции наших защитников за минувшие сутки совершил противник на Приднепровском направлении.

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Обстановка на Севере

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

"Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где противник за минувшие сутки провел 68 штурмов позиций украинских подразделений, нанес шесть авиаударов, сбросив 12 КАБ, совершил 341 обстрел по позициям украинских подразделений и населенных пунктах", - говорится в сообщении.