Великобритания хочет поставить Украину в более сильную позицию в 2025 году, - Стармер

Великобритания стремится обеспечить как можно более сильную позицию для Украины в 2025 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер Кир Стармер на встрече с норвежским коллегой Йонасом Гар Стьоре.

По словам Стармера, он сосредоточен на том, чтобы поставить украинцев в как можно более сильную позицию к 2025 году.

Это включает использование таких механизмов, как экономические санкции и инициатива теневого флота, для борьбы с критическими источниками доходов, финансирующими военную машину Путина.

Министры согласились, что непоколебимая поддержка Украины со стороны стран была усилена в рамках Объединенных экспедиционных сил (JEF) - группировки, состоящей из самых сильных и самых ярых сторонников Украины.

Также они подчеркнули важность тесного сотрудничества с союзниками по НАТО во всех сферах обороны и безопасности.

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