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Великобритания хочет поставить Украину в более сильную позицию в 2025 году, - Стармер

Стармер хоче забезпечити Україні сильнішу позицію в 2025 році

Великобритания стремится обеспечить как можно более сильную позицию для Украины в 2025 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер Кир Стармер на встрече с норвежским коллегой Йонасом Гар Стьоре.

По словам Стармера, он сосредоточен на том, чтобы поставить украинцев в как можно более сильную позицию к 2025 году.

Это включает использование таких механизмов, как экономические санкции и инициатива теневого флота, для борьбы с критическими источниками доходов, финансирующими военную машину Путина.

Министры согласились, что непоколебимая поддержка Украины со стороны стран была усилена в рамках Объединенных экспедиционных сил (JEF) - группировки, состоящей из самых сильных и самых ярых сторонников Украины.

Также они подчеркнули важность тесного сотрудничества с союзниками по НАТО во всех сферах обороны и безопасности.

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Топ комментарии
+6
Пізно всралися. Були усі умови для сильної позиції у 23 році, але союзники соплі жували. Дожувалися.
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17.12.2024 09:40
+3
Та всі ви хочете...тільки балачками.
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17.12.2024 09:33
+3
Та вже три роки відгружали мільярди. Не можуть зрозуміти, де гроші...
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17.12.2024 09:55
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Судячи з допомоги,щось дуже слабенько вона хоче підсилити😩
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17.12.2024 09:27 Ответить
Бритам за здоровий глузд та позицію-черговий респект...
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17.12.2024 09:27 Ответить
Та всі ви хочете...тільки балачками.
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17.12.2024 09:33 Ответить
Саме так, щось тільки кругом і чутно суцільні "хочуть, збираються, обговорюють, думають, планують, закликають". Але ніхто ніхера не робе при цьому.
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17.12.2024 09:48 Ответить
Та вже три роки відгружали мільярди. Не можуть зрозуміти, де гроші...
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17.12.2024 09:55 Ответить
За словами Стармера, він зосереджений на тому, щоб поставити українців у якомога сильнішу позицію до 2025 року. "що це за така куйня "сильніша позиція".Три роки словесного поносу аж ніяк не робить Україну і ЗСУ сильнішими."кака була, кака є"
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17.12.2024 09:36 Ответить
Пізно всралися. Були усі умови для сильної позиції у 23 році, але союзники соплі жували. Дожувалися.
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17.12.2024 09:40 Ответить
дякуй зеленському та його шоблі, а не звинувачуй британців
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17.12.2024 10:00 Ответить
Судя по тому, как русские танкеры с нефтью плавают через Ла-Манш в третьи страны (это не спекуляция, чистая правда - проверьте) не так сильно и хотят.
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17.12.2024 09:48 Ответить
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17.12.2024 10:01 Ответить
Так так вже була спроба джонсонюка з сильною позицією.
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17.12.2024 10:04 Ответить
Велика Британія хоче поставити Україну в якомога сильнішу позицію в 2025 році

Ну то хай не стримує своїх бажань!
Чи то вона так силу волі тренує?
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17.12.2024 10:25 Ответить
а підсилити позиції в 2026 році?? а в 2027?
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17.12.2024 10:53 Ответить
В позицію ставте кацапів,а Українї, надайте зброї та фінанси.
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17.12.2024 12:12 Ответить
Краще почати вже зараз у 2024 бо відстрочкі на потім тягнуться вже 10 років
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17.12.2024 12:16 Ответить
 
 