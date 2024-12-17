Принуждать к мирным переговорам следует Москву, а не Киев, потому что именно Кремль не стремится к миру, - Сикорский

Евросоюз и Соединенные Штаты должны мобилизоваться, чтобы Украина получила лучшую переговорную позицию на будущих переговорах с РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Распределение задач должно быть таким, чтобы и Соединенные Штаты, и Европейский Союз помогли Украине достичь лучшей переговорной позиции для потенциальных будущих переговоров, к которым следует поощрять и принуждать агрессора, а не жертву", - заявил Сикорский, которого цитирует информагентство AFP.

Руководитель дипломатического ведомства Польши также убежден, что ЕС нужно "еще больше мобилизоваться" на фоне предстоящего прихода к власти администрации Дональда Трампа.

Будет ужесточение санкций против РФ

Также Сикорский заверил, что во время председательства Польши в Совете ЕС санкции против России будут только усиливать.

"При нашем председательстве мы надеемся уплотнить уже наложенные санкции и наложить новые, особенно на так называемый российский теневой флот, то есть на эти очень опасные танкеры, которые приводят к гигантскому загрязнению окружающей среды (...) и сейчас на Азовском море, и которые являются угрозой как геополитической, так и экономической", - сказал Сикорский.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, общая стоимость отправленной военной помощи, которую передала Украине Польша с начала полномасштабного вторжения России, превышает 4,5 миллиарда евро.

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