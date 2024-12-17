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Польша (8154) Сикорский (358) Евросоюз (16691)

Принуждать к мирным переговорам следует Москву, а не Киев, потому что именно Кремль не стремится к миру, - Сикорский

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Евросоюз и Соединенные Штаты должны мобилизоваться, чтобы Украина получила лучшую переговорную позицию на будущих переговорах с РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Распределение задач должно быть таким, чтобы и Соединенные Штаты, и Европейский Союз помогли Украине достичь лучшей переговорной позиции для потенциальных будущих переговоров, к которым следует поощрять и принуждать агрессора, а не жертву", - заявил Сикорский, которого цитирует информагентство AFP.

Руководитель дипломатического ведомства Польши также убежден, что ЕС нужно "еще больше мобилизоваться" на фоне предстоящего прихода к власти администрации Дональда Трампа.

Будет ужесточение санкций против РФ

Также Сикорский заверил, что во время председательства Польши в Совете ЕС санкции против России будут только усиливать.

"При нашем председательстве мы надеемся уплотнить уже наложенные санкции и наложить новые, особенно на так называемый российский теневой флот, то есть на эти очень опасные танкеры, которые приводят к гигантскому загрязнению окружающей среды (...) и сейчас на Азовском море, и которые являются угрозой как геополитической, так и экономической", - сказал Сикорский.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, общая стоимость отправленной военной помощи, которую передала Украине Польша с начала полномасштабного вторжения России, превышает 4,5 миллиарда евро.

Также читайте: Польша не рассматривает возможность отправки войск в Украину, - Сикорский
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Топ комментарии
+9
ну, щодо війни з касапами - то тут з цим сікорським ще можна погодитись...
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17.12.2024 09:42
+8
Примушування до "миру" саме України - це власне примушування до капітуляції. Не Украхна є агресором, щоб саме її змушувати до так званого "миру".
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17.12.2024 09:58
+5
Приємно, шо Польша стала силою в ЄС ...там розумні політики !!!❤️🇵🇱
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17.12.2024 09:40
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Рижиму все рівно в голову це не дійде. Мізків не вистачить.
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17.12.2024 09:37 Ответить
Приємно, шо Польша стала силою в ЄС ...там розумні політики !!!❤️🇵🇱
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17.12.2024 09:40 Ответить
ну, щодо війни з касапами - то тут з цим сікорським ще можна погодитись...
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17.12.2024 09:42 Ответить
Таки має Польща світлі голови і чмсті душі. От якби ще своїх рагулів на тракторах приструнили назавжди та шовіністів з одвічною провиною українського народу, то ціни б не було полякам як сусідам, союзникам і навіть слов"янським братам.
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17.12.2024 09:44 Ответить
Не понимаю почему нельзя грохнуть *****. Генерала ж грохнули вчера какого-то, так и ***** грохнуть можно. Знали же девята мая где он будет, так почему не ******* по Червоной площади всем чем можно, что-то бы долетело и устроить там кровавую баню вместе с малочислинными дилдами ветеранами "ВОВ" ???
Почему не бьют по электростанциям и не потушат всю европейскую часть росии?
Почему газом с газпромом мутят?
Почему рубль и гривня одинвалют?

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17.12.2024 09:49 Ответить
Тому що ця війна - договорняк.
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17.12.2024 09:52 Ответить
Ну то пускай не обижаются, что у меня бронь. Я в договорняках не учавствую
Я за честный спорт
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17.12.2024 09:55 Ответить
"Спортвнєпалітікі"?
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17.12.2024 10:19 Ответить
Та нє, я просто не поїду на "змагання" і всьо
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17.12.2024 10:21 Ответить
У "чєснам спортє" головне "нє пабєда", і навіть не "участіє". Головне "воврємя смєніть каманду"...
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17.12.2024 10:43 Ответить
То примушуйте, в чому справа? Для початку хоча б перестаньте сцятися і почніть збивати кацапській ракети і дрони над своєю ! Територією.
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17.12.2024 09:51 Ответить
Примушування до "миру" саме України - це власне примушування до капітуляції. Не Украхна є агресором, щоб саме її змушувати до так званого "миру".
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17.12.2024 09:58 Ответить
Трамп буде примушувати того ,хто менший і слабший. Цеж і коню понятною
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17.12.2024 10:11 Ответить
Может быть Польша хочет выполнить более активную роль в принуждении?
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17.12.2024 10:26 Ответить
Вот хоть и поляк, а умный.😯
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17.12.2024 10:45 Ответить
 
 