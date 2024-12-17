Серия взрывов прозвучала в Киеве: работает ПВО по БПЛА

В Киеве и области прогремела серия взрывов, работают силы ПВО по российским БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сейчас объявлена воздушная тревога для столицы из-за угрозы БПЛА.

В городе прогремела серия взрывов.

Мэр Кличко заявил о движении БПЛА в центр города.

Также сообщается о работе ПВО на Киевщине.

По состоянию на 10.03 в Киеве объявлен отбой воздушной тревоги.

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