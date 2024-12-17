Серия взрывов прозвучала в Киеве: работает ПВО по БПЛА
В Киеве и области прогремела серия взрывов, работают силы ПВО по российским БПЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сейчас объявлена воздушная тревога для столицы из-за угрозы БПЛА.
В городе прогремела серия взрывов.
Мэр Кличко заявил о движении БПЛА в центр города.
Также сообщается о работе ПВО на Киевщине.
По состоянию на 10.03 в Киеве объявлен отбой воздушной тревоги.
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показать весь комментарий17.12.2024 09:59 Ответить Мне нравится 0
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