Россия с начала года нанесла 12 масштабных ударов по энергетике Украины, использовала около 1100 крылатых и баллистических ракет, - Кислица

В течение 2024 года Россия осуществила 12 масштабных ударов непосредственно по энергетической инфраструктуре Украины, выпустив при этом около 1100 крылатых и баллистических ракет по ее объектам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Атака в прошлую пятницу стала 12-м ударом России по нашей энергетической инфраструктуре только в течение 2024 года. Для этих ударов РФ использовала около 1100 ракет - как крылатых, так и баллистических",- отметил Кислица, подчеркнув, что речь идет только о ракетах, выпущенных россиянами только по энергообъектам Украины.

Он отметил, что последняя атака была одной из самых масштабных, когда россияне выпустили 94 ракеты и 193 беспилотника. В этой связи Кислица поблагодарил всех партнеров, которые продолжают усиливать обороноспособность Украины.

"Их вклад - это не только акты солидарности, но также важные шаги, чтобы предотвратить геноцид", - акцентировал представитель Украины.

Он назвал это благородным и принципиальным обязательством, которое навсегда будет отмечено в истории.

В то же время Кислица отметил, что Россия продолжает использовать боеприпасы, содержащие ядовитые химикаты. Так, с февраля 2023 года задокументировано уже 4950 таких случаев, во время которых пострадали более двух тысяч украинских военных.

"На российских складах осталось много другого смертоносного оружия, преимущественно с советских времен, и управляемые авиабомбы являются одними из самых смертоносных. Только за неделю Россия выпустила почти 500 управляемых авиационных бомб по украинским позициям, а также по жилым кварталам в украинских городах", - отметил он.

Представитель Украины напомнил, что российские военные также выборочно целят не только по мирным жителям, но и по украинским спасателям и гуманитарному персоналу.

"Намеренное поражение гражданских, детей и служб экстренного реагирования является военным преступлением, и это подчеркивает необходимость для международного сообщества привлечь Россию к ответственности и активизировать усилия на защиту наиболее уязвимых слоев населения в Украине",- заявил постпред Украины.

В этой связи дипломат высоко оценил работу гуманитарной команды ООН в Украине и выразил благодарность всем структурам, а также партнерами и донорам, которые приобщаются к этой поддержке. В то же время он призвал их "сохранять Украину в центре глобальной гуманитарной повестки дня вместе с другими пострадавшими регионами".

Напомним, ранее Кислица заявил, что Северная Корея полностью включились в войну России против Украины и с августа 2023 года отправила в страну-агрессора более 20 тысяч контейнеров с вооружением, в том числе баллистические ракеты.

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