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энергетика (2471) Минэнерго (359)

Анонсированные взносы в Фонд поддержки энергетики превысили 1 млрд евро, - Минэнерго

У Міненерго повідомили, що енергосистема залишається збалансованою

Общий объем обязательств доноров по грантовым взносам в Фонд поддержки энергетики Украины превысил 1 млрд евро.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили в Минэнерго.

Средства Фонда направляются на восстановление разрушенной россией энергетической инфраструктуры и обеспечение неотложных потребностей громад в электроснабжении.

"Искренне благодарны партнерам за солидарность в столь необходимой для всей Украины поддержке нашей энергетики, а также Секретариату Энергетического Сообщества за помощь в поиске необходимого оборудования, организации закупок", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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Фонд поддержки энергетики Украины был создан в апреле 2022 года по совместной инициативе министра энергетики Германа Галущенко и Еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон при Секретариате Энергетического Сообщества.

За время своего функционирования он стал эффективным инструментом оказания международной помощи в энергетической сфере, благодаря которому украинские энергетики могут восстанавливаться после российских атак, осуществлять ремонты, устанавливать новые мощности, отметили в министерстве.

Донорами Фонда выступают государственный и частный сектор из почти всех стран ЕС, Великобритании и США, международные и региональные организации.

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Галущенко вже слюні ковтає.
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17.12.2024 10:09 Ответить
І ми з радістю їх сп____мо,сказав галущенко.
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17.12.2024 10:53 Ответить
Це все, звичайно, добре, але цікаво - в чиїх саме кишенях осядуть ті кошти?
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17.12.2024 11:17 Ответить
и ахметов доволен, порадует зелень, опять всему Киеву счётчики поменяет за счёт налогоплательщиков Запада
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17.12.2024 11:54 Ответить
 
 