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энергетика (2469) атомная энергетика (292) Нагорняк Сергей (7) Хмельницкая АЭС (36)

Украина должна строить и атомную, и распределенную генерацию, здесь нет противоречий, - нардеп Нагорняк

енергетика

Украина не должна выбирать, строить распределенную или атомную генерацию, мы должны строить все, и для этого есть все ресурсы. Поэтому депутаты должны поддержать как можно быстрее законопроект о достройке 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.

Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк в комментарии РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, дискуссии вокруг этого вопроса ведутся из-за различных подходов к восстановлению энергосистемы. Часть депутатов подчеркивает необходимость сосредоточиться на распределенной генерации, которая включает мобильные газовые станции, чтобы уменьшить уязвимость энергосети к атакам. Впрочем, Украина должна одновременно развивать и атомную энергетику, и распределенную генерацию.

"Мы не выбираем - мы строим все. И это критически важно. Законопроект о достройке атомных блоков Хмельницкой АЭС нужно принять сейчас, потому что после войны будет поздно. В мирное время ни одна распределенная генерация не сможет обеспечить потребности промышленности. А если и сможет, то это будет настолько дорого, что наша промышленность станет неконкурентоспособной", - подчеркнул Нагорняк.

Он отметил, что достройка атомных блоков обеспечит стабильную базовую генерацию электроэнергии, которая является основой для восстановления промышленности после войны. В то же время Украина продолжает развивать распределенную и резервную генерацию, что сделает энергосистему более гибкой и более устойчивой.

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"Строительство мобильных станций и распределенной генерации уже продолжается благодаря поддержке международных партнеров. Нет никаких противоречий: мы строим и атом, и распределенную генерацию, ведь это ключ к стабильной энергосистеме в будущем", - отметил депутат.

Нагорняк выразил благодарность международным партнерам, которые помогают Украине реализовывать амбициозные энергетические проекты, и призвал депутатов поддержать законопроект, чтобы вовремя начать достройку атомных блоков.

Напомним, на следующей неделе Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.
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Топ комментарии
+4
Аще краще будувати ядерну бомбу (ракету). І тоді у рашистів зникне бажання руйнувати наші енергооб'єкти
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16.12.2024 19:30
+2
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16.12.2024 19:46
+1
BBC

"За останнє десятиліття у Європі спостерігається суттєве зростання вартості спорудження атомних енергоблоків та неможливість довести до кінця жодне із розпочатих будівництв", - йдеться у спільному зверненні ГО.

Наприклад, вартість французької АЕС "Фламанвіль - 3", спорудження якої почалося ще у 2007 році, зросла з 3,2 млрд євро до 12,4 млрд євро і продовжує рости. При цьому Франція - приклад країни, яка значною мірою покладається саме на атомну енергетику і має найпередовіші технології.

Якщо брати щось ближче до України, то можна згадати добудову двох енергоблоків подібного до ХАЕС дизайну на словацькій АЕС "Моховце". Але вже зараз вартість цього проєкту добудови складає 5,4 млрд євро, хоча вони у 2,5 раза менші, ніж заплановані у Нетішині.

"Заявлена ДП НАЕК "Енергоатом" вартість спорудження енергоблоків № 3,4 ХАЕС виглядає вкрай нереалістично, особливо за умови залучення міжнародної компанії для добудови, порівняно зі світовою практикою", - наголошують природоохоронці.

Утім, не лише вони звертають увагу на нереальність проєктних цифр та термінів.

Про те, що будівництво атомних блоків є дорогим та тривалим процесом заявляв після свого звільнення з посади голови "Укренерго" і Володимир Кудрицький. За словами Кудрицького, головна проблема у будівництві енергоблоків та загалом нових АЕС у тому, що це коштує дуже дорого та має спиратися в основному на кредитні кошти, які в певний момент можуть просто зникнути.
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16.12.2024 19:37
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Аще краще будувати ядерну бомбу (ракету). І тоді у рашистів зникне бажання руйнувати наші енергооб'єкти
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16.12.2024 19:30 Ответить
Вони міни для мінометів нездатні виробляти, яка ще ядерна бомба?
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16.12.2024 19:40 Ответить
вони, це хто? уточніть, пане. 🤓
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16.12.2024 19:52 Ответить
А що, не зрозуміло? Хто тут будувати зібрався?
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16.12.2024 19:57 Ответить
розробляють і будують не вони, а фахівці, яких знищили в прямому і переносному значені минулі виборні госпідари України, особливо за останні 20 років. на відновлення наукового і інженерного потенціалу не менше 15-20 років потрібно.
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16.12.2024 20:07 Ответить
які фахівці? Вже давно ядерну зброю можно покласти до кейса. А носіїв у нас вистачає
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16.12.2024 20:13 Ответить
в школу не пробував сходити? 🤣
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16.12.2024 20:21 Ответить
Ну це й і так зрозуміло, але керує процесом хто? Той хто дає на це гроші, чи не дає.
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16.12.2024 20:15 Ответить
якщо зрозуміло, то навіщо писати дурниці? 👀
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16.12.2024 20:24 Ответить
Які дурниці, "розумник"? Як українську армію за роки незалежності кінчили? Просто не давали гроші. А ті що давали - крали. Дійшло?
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16.12.2024 20:36 Ответить
дійшло, що з невігласами і сектантами краще не розмовляти.
не турбую більше.
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16.12.2024 20:40 Ответить
Ну тоді я полетів(с)
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16.12.2024 22:15 Ответить
будуй, спеціаліст-ядерщик. 😂
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16.12.2024 19:53 Ответить
ти щось маєш проти?
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16.12.2024 20:10 Ответить
Довго. Дорого. Не зрозуміє навкілля.
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17.12.2024 03:58 Ответить
У міністерстві енергетики вважають, що розбудова атомної енергетики в Україні дозволить посилити енергетичну безпеку, а також підтримувати доступні тарифи на електрику.

За словами міністра енергетики, добудова третього енергоблока ХАЕС може тривати 2,5 - 3 роки, четвертого енергоблока - до 4 років. При цьому третій енергоблок Хмельницької АЕС готовий на 80%, а четвертий - на 25-30%.

Це дуже дорого. Вони окупаються по 20-30 років. Єдиний спосіб фінансувати побудову нових блоків АЕС - кредити.

B Україні ніколи не закладали у ціну атомної електрики витрати на захоронення ядерних відходів, яке є надзвичайно дорогим, натомість вартість "зелених" технологій постійно знижується в міру того, як вони перестають бути "альтернативними" і стають на промисловий потік.
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16.12.2024 19:32 Ответить
B Черкаському районі Черкаської області на схід від Чигирина, біля берега Кременчуцького водосховища між селами Стецівка і Вітове y 1970-х роках радянською владою було прийнято рішення про будівництво тут Чигиринської ДРЕС - державної обласної електростанції. Пізніше, в рамках додаткових заходів з розвитку атомної енергетики, було прийнято рішення про будівництво атомної електростанції з чотирма енергоблоками замість державної районної електростанції. Потім паралельно почали зводити місто для робітників майбутньої атомної електростанції: зводилися дев'яти- і п'ятиповерхові будинки.
Будівельні роботи велися до 1989 року, поки під тиском громадськості не було вирішено зупинити будівництво.
Комплекс недобудованої АЕС із містечком енергетиків Орбіта є занедбаними руїнами. Збереглися порожні 9-поверхові житлові будинки, адміністративні будівлі, магазини та інші об'єкти інфраструктури.
Орбіта - українське місто-привид.
Зараз ціни на квартири тут стартують від двох тисяч доларів.
Якщо житло в хорошому стані і з опаленням, то і ціна вище. Втім, власники місцевих квартир не поспішають їх продавати: вони очікують, що ціни на житло поповзуть вгору, адже влітку 2024 року «Енергоатом» оголосив про плани завершити будівництво Чигиринської атомної електростанції.
B Орбіті немає ні аптеки, ні пошти, ні лікарні. Але ті, хто тут живе, не поспішають виїжджати з міста.
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16.12.2024 19:33 Ответить
Вже набудували біля Києва. В разі аварії уся центральна частина Україна та ріка Дніпро буде забруднена радіоактивними відходами.
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16.12.2024 19:38 Ответить
Україна не повинна обирати, чи будувати розподілену чи атомну генерацію Джерело: https://censor.net/ua/n3525389
Україна повинна обирати будувати заводи по виробництву зброї та ***********, та виробляти їх. Але на це грошей не вистачає, а ті що виділяються - розкрадають. Але попиляти на будівництві - то святе.
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16.12.2024 19:35 Ответить
BBC

"За останнє десятиліття у Європі спостерігається суттєве зростання вартості спорудження атомних енергоблоків та неможливість довести до кінця жодне із розпочатих будівництв", - йдеться у спільному зверненні ГО.

Наприклад, вартість французької АЕС "Фламанвіль - 3", спорудження якої почалося ще у 2007 році, зросла з 3,2 млрд євро до 12,4 млрд євро і продовжує рости. При цьому Франція - приклад країни, яка значною мірою покладається саме на атомну енергетику і має найпередовіші технології.

Якщо брати щось ближче до України, то можна згадати добудову двох енергоблоків подібного до ХАЕС дизайну на словацькій АЕС "Моховце". Але вже зараз вартість цього проєкту добудови складає 5,4 млрд євро, хоча вони у 2,5 раза менші, ніж заплановані у Нетішині.

"Заявлена ДП НАЕК "Енергоатом" вартість спорудження енергоблоків № 3,4 ХАЕС виглядає вкрай нереалістично, особливо за умови залучення міжнародної компанії для добудови, порівняно зі світовою практикою", - наголошують природоохоронці.

Утім, не лише вони звертають увагу на нереальність проєктних цифр та термінів.

Про те, що будівництво атомних блоків є дорогим та тривалим процесом заявляв після свого звільнення з посади голови "Укренерго" і Володимир Кудрицький. За словами Кудрицького, головна проблема у будівництві енергоблоків та загалом нових АЕС у тому, що це коштує дуже дорого та має спиратися в основному на кредитні кошти, які в певний момент можуть просто зникнути.
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16.12.2024 19:37 Ответить
Оскільки будівництво третього і четвертого блоків на ХАЕС припинили ще на початку 1990-х, є питання щодо стану конструкцій, що були законсервовані впродовж десятиліть. У законопроєкті, підготовленому урядом, такої інформації немає.

Проте як твердить керівник КІЕП Юрій Сапожніков, у світі таких довгобудів було досить багато.

"Якщо ми будемо казати про тих, хто таки добудовував ці енергоблоки, я можу назвати такі країни як Сполучені Штати, -пояснив він. - Ще нам варто звернутися до такої країни як Словаччина. 2023 року ця країна добудувала енергоблок ВВР-440, В-213. Це ті енергоблоки, аналоги яких у нас працюють на Рівненській АЕС".

Водночас серед інших зауважень до проєкту добудови двох блоків є і проблема відсутності достатніх обсягів води для охолодження реакторів. Наприклад, у спекотному липні 2020 року ХАЕС була змушена використовувати для охолодження реакторів додаткову воду із річки Горинь.

"Враховуючи тенденцію до збільшення тривалості спекотних періодів та зменшення кількості опадів через зміну клімату, немає впевненості, чи зможе ХАЕС забезпечити охолодження одночасно чотирьох атомних енергоблоків через 10-15 років, і які наслідки це використання матиме для екосистеми річки Горинь", - йдеться у зверненні громадських організацій.
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16.12.2024 19:40 Ответить
Відновлення інтересу до добудови атомних блоків також збіглося у часі із посиленням російських атак саме на АЕС, і це додало до інших питань ще й безпекове.
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16.12.2024 19:42 Ответить
Ще за кредити узяті на "Велике крадівництво" не розрахувалися, а зеленим крадіям вже конче потрібна "мега-пилорама".
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16.12.2024 19:43 Ответить
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16.12.2024 19:46 Ответить
Как хочется надеяться, что когда-то к власти в Украине придёт умный руководитель ( написал и самому стало смешно) , который больше не будет строить никакие АЭС. достаточно Чернобыльской на все оставшиеся времена, а будет строить безопасные , экологически чистые источники энергии.
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16.12.2024 20:01 Ответить
Вже обісралися з своїм лтхотроном "зеленої" енергетики ,але адепти ніяк не вгомоняться, хочуть платити по 5€ за кВт напевно.
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16.12.2024 20:43 Ответить
На асфальті накрали, тепер на ''атомці'' хочуть красти!
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16.12.2024 20:04 Ответить
А хто на них працювати буде? Де фахівців взяти? В КПІ 90% студентів їдуть з країни. Недобір, спеціальності закриваються. Академія наук майже мертва. Видавництво «наукова думка» припинила своє існування. Дослідницькі інститути та КБ це пенсіонери 70+
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16.12.2024 20:11 Ответить
А за які кошти вони збираются фінансувати армію ,а також виплачувати кошти бюджетникам і пенсіонерам ? будувати нові блоки треба але не під час війни.
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16.12.2024 20:21 Ответить
Ото напиляють бабла з бюджету…
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16.12.2024 21:49 Ответить
Та будуйте хоч самогонні апарати, головне, щоб вони електрику виробляли для країни.
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16.12.2024 22:43 Ответить
Q: сотня енергоблоків. тисяча ракето-дронів. мільйон дронів. мільярд дерев.
як правильно називається закономірність?
A: 1. геометрична прогресія
2. популізм
3. **********
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17.12.2024 02:24 Ответить
ахметову не забудьте відбашляти
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17.12.2024 03:28 Ответить
 
 