Украина должна строить и атомную, и распределенную генерацию, здесь нет противоречий, - нардеп Нагорняк
Украина не должна выбирать, строить распределенную или атомную генерацию, мы должны строить все, и для этого есть все ресурсы. Поэтому депутаты должны поддержать как можно быстрее законопроект о достройке 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.
Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк в комментарии РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, дискуссии вокруг этого вопроса ведутся из-за различных подходов к восстановлению энергосистемы. Часть депутатов подчеркивает необходимость сосредоточиться на распределенной генерации, которая включает мобильные газовые станции, чтобы уменьшить уязвимость энергосети к атакам. Впрочем, Украина должна одновременно развивать и атомную энергетику, и распределенную генерацию.
"Мы не выбираем - мы строим все. И это критически важно. Законопроект о достройке атомных блоков Хмельницкой АЭС нужно принять сейчас, потому что после войны будет поздно. В мирное время ни одна распределенная генерация не сможет обеспечить потребности промышленности. А если и сможет, то это будет настолько дорого, что наша промышленность станет неконкурентоспособной", - подчеркнул Нагорняк.
Он отметил, что достройка атомных блоков обеспечит стабильную базовую генерацию электроэнергии, которая является основой для восстановления промышленности после войны. В то же время Украина продолжает развивать распределенную и резервную генерацию, что сделает энергосистему более гибкой и более устойчивой.
"Строительство мобильных станций и распределенной генерации уже продолжается благодаря поддержке международных партнеров. Нет никаких противоречий: мы строим и атом, и распределенную генерацию, ведь это ключ к стабильной энергосистеме в будущем", - отметил депутат.
Нагорняк выразил благодарность международным партнерам, которые помогают Украине реализовывать амбициозные энергетические проекты, и призвал депутатов поддержать законопроект, чтобы вовремя начать достройку атомных блоков.
Напомним, на следующей неделе Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.
Пожалуйста, подождите...
не турбую більше.
За словами міністра енергетики, добудова третього енергоблока ХАЕС може тривати 2,5 - 3 роки, четвертого енергоблока - до 4 років. При цьому третій енергоблок Хмельницької АЕС готовий на 80%, а четвертий - на 25-30%.
Це дуже дорого. Вони окупаються по 20-30 років. Єдиний спосіб фінансувати побудову нових блоків АЕС - кредити.
B Україні ніколи не закладали у ціну атомної електрики витрати на захоронення ядерних відходів, яке є надзвичайно дорогим, натомість вартість "зелених" технологій постійно знижується в міру того, як вони перестають бути "альтернативними" і стають на промисловий потік.
Будівельні роботи велися до 1989 року, поки під тиском громадськості не було вирішено зупинити будівництво.
Комплекс недобудованої АЕС із містечком енергетиків Орбіта є занедбаними руїнами. Збереглися порожні 9-поверхові житлові будинки, адміністративні будівлі, магазини та інші об'єкти інфраструктури.
Орбіта - українське місто-привид.
Зараз ціни на квартири тут стартують від двох тисяч доларів.
Якщо житло в хорошому стані і з опаленням, то і ціна вище. Втім, власники місцевих квартир не поспішають їх продавати: вони очікують, що ціни на житло поповзуть вгору, адже влітку 2024 року «Енергоатом» оголосив про плани завершити будівництво Чигиринської атомної електростанції.
B Орбіті немає ні аптеки, ні пошти, ні лікарні. Але ті, хто тут живе, не поспішають виїжджати з міста.
Україна повинна обирати будувати заводи по виробництву зброї та ***********, та виробляти їх. Але на це грошей не вистачає, а ті що виділяються - розкрадають. Але попиляти на будівництві - то святе.
"За останнє десятиліття у Європі спостерігається суттєве зростання вартості спорудження атомних енергоблоків та неможливість довести до кінця жодне із розпочатих будівництв", - йдеться у спільному зверненні ГО.
Наприклад, вартість французької АЕС "Фламанвіль - 3", спорудження якої почалося ще у 2007 році, зросла з 3,2 млрд євро до 12,4 млрд євро і продовжує рости. При цьому Франція - приклад країни, яка значною мірою покладається саме на атомну енергетику і має найпередовіші технології.
Якщо брати щось ближче до України, то можна згадати добудову двох енергоблоків подібного до ХАЕС дизайну на словацькій АЕС "Моховце". Але вже зараз вартість цього проєкту добудови складає 5,4 млрд євро, хоча вони у 2,5 раза менші, ніж заплановані у Нетішині.
"Заявлена ДП НАЕК "Енергоатом" вартість спорудження енергоблоків № 3,4 ХАЕС виглядає вкрай нереалістично, особливо за умови залучення міжнародної компанії для добудови, порівняно зі світовою практикою", - наголошують природоохоронці.
Утім, не лише вони звертають увагу на нереальність проєктних цифр та термінів.
Про те, що будівництво атомних блоків є дорогим та тривалим процесом заявляв після свого звільнення з посади голови "Укренерго" і Володимир Кудрицький. За словами Кудрицького, головна проблема у будівництві енергоблоків та загалом нових АЕС у тому, що це коштує дуже дорого та має спиратися в основному на кредитні кошти, які в певний момент можуть просто зникнути.
Проте як твердить керівник КІЕП Юрій Сапожніков, у світі таких довгобудів було досить багато.
"Якщо ми будемо казати про тих, хто таки добудовував ці енергоблоки, я можу назвати такі країни як Сполучені Штати, -пояснив він. - Ще нам варто звернутися до такої країни як Словаччина. 2023 року ця країна добудувала енергоблок ВВР-440, В-213. Це ті енергоблоки, аналоги яких у нас працюють на Рівненській АЕС".
Водночас серед інших зауважень до проєкту добудови двох блоків є і проблема відсутності достатніх обсягів води для охолодження реакторів. Наприклад, у спекотному липні 2020 року ХАЕС була змушена використовувати для охолодження реакторів додаткову воду із річки Горинь.
"Враховуючи тенденцію до збільшення тривалості спекотних періодів та зменшення кількості опадів через зміну клімату, немає впевненості, чи зможе ХАЕС забезпечити охолодження одночасно чотирьох атомних енергоблоків через 10-15 років, і які наслідки це використання матиме для екосистеми річки Горинь", - йдеться у зверненні громадських організацій.
як правильно називається закономірність?
A: 1. геометрична прогресія
2. популізм
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