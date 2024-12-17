РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9545 посетителей онлайн
Новости
8 923 16
армия РФ (18059) ВСУ (6275) Курск (850)

Ситуация в Курской области усложнилась для украинских войск, - The Economist

Бої у Курській області: що відомо

В Курской области российская армия усилила давление еще до того, как в бой вступили солдаты КНДР.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Economist.

В комментарии изданию майор ВСУ Иван Бакарев отмечает, что у россиян огромное преимущество почти во всем - в численности, артиллерии, технике.

"Украина уже потеряла примерно половину территорий, которые ранее контролировала", - цитирует журнал Бакарева.

По словам военного, проблемы начались, когда в конце сентября элитные подразделения были заменены менее опытными. Теперь россияне пытаются окружить основные силы украинцев, атакуя с восточного и западного флангов.

"Все подразделения ВСУ в Курской области перешли к обороне", - говорит Бакарев.

The Economist подчеркивает, что Зеленский "решительно настроен удержать район как разменную карту", поэтому "украинцы держатся, хотя условия на поверхности (и под землей) становятся все тяжелее". При этом отмечается, что операция в Курской области "стоила Украине некоторых элитных войск, но уменьшила давление в других местах и принесла редкий политический успех в трудном году".

Украинский военный Руслан Мокрицкий из 95-й бригады убежден, что условия на Курщине становятся все более мрачными.

"Дождь, слякоть, снег, холод, грязь, крысы и КАБы. В Курске смерть всегда близко, она практически держит тебя за руку",- отметил он изданию.

При этом офицер добавляет, что украинцы ищут и находят способы противодействия россиянам.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, наступление северокорейских солдат на населенный пункт Плехово в Курской области обошлось им в сотни мертвых и раненых. За одно сражение в Курской области войска КНДР могли потерять 4% своей численности

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойцы 22 ОМБр нанесли удар по группе корейских военных в Курской области. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
Кацапи перестали наступати на Вовчанськ і Липці - бої перенесені в курську область, руйнуються їхні села, а 140 тисяч кацапів переселенці - це краще, ніж воювати в своїх селах і переселяти наших людей. Тому видихай зрадойо.
показать весь комментарий
17.12.2024 10:39
+8
От зразу треба було брати Курвську АЕС і шантажувать, чи хай би її кабами к **** рознесли
показать весь комментарий
17.12.2024 10:18
+7
незабаром курська операція стане Сумською, і станеться те, чого до наступу на курськ і не намічалось - а саме наступ на Сумську область, про який так п#здів найвеличніший
показать весь комментарий
17.12.2024 10:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От зразу треба було брати Курвську АЕС і шантажувать, чи хай би її кабами к **** рознесли
показать весь комментарий
17.12.2024 10:18 Ответить
незабаром курська операція стане Сумською, і станеться те, чого до наступу на курськ і не намічалось - а саме наступ на Сумську область, про який так п#здів найвеличніший
показать весь комментарий
17.12.2024 10:28 Ответить
Кацапи перестали наступати на Вовчанськ і Липці - бої перенесені в курську область, руйнуються їхні села, а 140 тисяч кацапів переселенці - це краще, ніж воювати в своїх селах і переселяти наших людей. Тому видихай зрадойо.
показать весь комментарий
17.12.2024 10:39 Ответить
кацапи зупиняться на кордоні і на Сумську область ні ногою?
показать весь комментарий
17.12.2024 10:48 Ответить
Кацапам до сумської області ще 200 тисяч жмурів
показать весь комментарий
17.12.2024 10:51 Ответить
Отже така ймовірність є, та яку я написав вище
показать весь комментарий
17.12.2024 11:02 Ответить
если строить заводы, мобилизировать туда людей, строить подземные города, танки-самолеты-ракеты тысячами (чтобы не зависеть от "партнеров", которым в общем-то - пока - тепло светло и хорошо, и смотреть на сотни тысяч трупов вряд ли приятно), бомбить всем этим Хйла и ко, то гадать что там у Хйла намечалось, или не намечалось, или передумалось (можно еще раз ткнуть Будапештским меморандумом или большим договором о дружбе и всякой херне, которыми вроде тоже "не намечалось", официально) не придется.
показать весь комментарий
17.12.2024 20:05 Ответить
А куда всегда с**бывают элитные войска? Их берегут?
показать весь комментарий
17.12.2024 10:36 Ответить
сподіваюсь, що просто закінчуються. Вони ж також смертні !
показать весь комментарий
17.12.2024 11:29 Ответить
Их всє бєрєгут. У кого мозги єсть. Елитньіє войска для бьістрого наступления и захвата территорий. В окопе отстрєливаться, под артой, РСЗО і КАБами елитность не сильно помогаєт.
показать весь комментарий
17.12.2024 11:37 Ответить
Саме так і буде...
показать весь комментарий
17.12.2024 10:36 Ответить
Зельонка може про.бати все, нема в цій справі перепон
показать весь комментарий
17.12.2024 10:40 Ответить
Операція принесла ''політичний успіх'', який зелені крадійством корупцією, брехнею успішно (потужно) про*рали!
показать весь комментарий
17.12.2024 10:47 Ответить
По факту,зермак на курщині обезкровив елітні частини,які стояли на обороні Донбасу.Пуйло нічого не знімав з дон.напрямку на оборону курщини,як запевняв сирок,а ще і добавив та почав конкретно захоплювати нові території.
В історію ввійде,як найбільш планово провальний рейд після другої світової.
показать весь комментарий
17.12.2024 11:08 Ответить
І на що ж цей довбень хотів розміняти цей маленький шматок приграничної кацапської території?
Гнида ,подовжив лінію зіткнення , виснажує досвідчений резерв і це на території яку все одно
прийдеться покинути. Таке враження що це навмисно зробили для послаблення других важливих ділянок фронту.Тим що кажуть що (не все одно де вбивати кацапів ) скажу що не все одно,їх
всіх не перебьєш а на захист своїх територій не хватає сил.
показать весь комментарий
17.12.2024 11:13 Ответить
А Тампон расказывает что для него ето прогрес
показать весь комментарий
17.12.2024 12:55 Ответить
 
 