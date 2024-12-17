Ситуация в Курской области усложнилась для украинских войск, - The Economist

В Курской области российская армия усилила давление еще до того, как в бой вступили солдаты КНДР.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Economist.

В комментарии изданию майор ВСУ Иван Бакарев отмечает, что у россиян огромное преимущество почти во всем - в численности, артиллерии, технике.

"Украина уже потеряла примерно половину территорий, которые ранее контролировала", - цитирует журнал Бакарева.

По словам военного, проблемы начались, когда в конце сентября элитные подразделения были заменены менее опытными. Теперь россияне пытаются окружить основные силы украинцев, атакуя с восточного и западного флангов.

"Все подразделения ВСУ в Курской области перешли к обороне", - говорит Бакарев.

The Economist подчеркивает, что Зеленский "решительно настроен удержать район как разменную карту", поэтому "украинцы держатся, хотя условия на поверхности (и под землей) становятся все тяжелее". При этом отмечается, что операция в Курской области "стоила Украине некоторых элитных войск, но уменьшила давление в других местах и принесла редкий политический успех в трудном году".

Украинский военный Руслан Мокрицкий из 95-й бригады убежден, что условия на Курщине становятся все более мрачными.

"Дождь, слякоть, снег, холод, грязь, крысы и КАБы. В Курске смерть всегда близко, она практически держит тебя за руку",- отметил он изданию.

При этом офицер добавляет, что украинцы ищут и находят способы противодействия россиянам.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, наступление северокорейских солдат на населенный пункт Плехово в Курской области обошлось им в сотни мертвых и раненых. За одно сражение в Курской области войска КНДР могли потерять 4% своей численности

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