Войска КНДР за одно сражение в Курской области могли потерять 4% своей численности, - Forbes

Наступление северокорейских солдат на населенный пункт Плехово в Курской области обошлось им в сотни мертвых и раненых.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Forbes.

"Атакуя тремя волнами через открытые поля возле села Плехово в субботу, северокорейская пехота смогла вытеснить 100 украинских военных, которые удерживали село. В штурме, вероятно, участвовали более 500 солдат КНДР из 92-й и 94-й отдельных бригад специальных операций Северной Кореи. Потери военных КНДР могут составлять до половины всех солдат, участвовавших в атаке", - пишет издание.

Forbes объясняет, что высокие потери солдат КНДР обусловлены тем, что они пошли в атаку средь бела дня - пешком, маршируя по минам под "бдительным оком" украинских беспилотников.

"В конце концов, они попали под огонь беспилотников и артиллерии. После того, как украинские силы отступили на запад и дым развеялся, грузовики вывезли предположительно сотни убитых и раненых северокорейцев", - указывает издание.

Украинская 17-я тяжелая механизированная бригада, которая удерживает линию на западном краю выступа, заявила, что "нанесла значительные потери противнику", возможно, включая северокорейцев.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отмечал, что массовые атаки северокорейской пехоты являются частью плана российского командования. По его словам, россияне "делают ставку на цифры".

"Как долго северокорейский 11-й армейский корпус сможет выдержать стратегию атак на истощение - непонятно. Возможно, корпус похоронил или отправил в госпиталь одного из каждых 25 солдат, находящихся под его командованием, только за прошедшие выходные", - резюмирует издание.

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Напомним, Государственный департамент США предупредил, что привлечение военных КНДР в боевых действиях на территории Украины будет расцениваться как усиление эскалации.