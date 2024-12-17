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КНДР (1100) Курск (850)

Войска КНДР за одно сражение в Курской области могли потерять 4% своей численности, - Forbes

Росія застосувала 60 північнокорейських ракет проти України

Наступление северокорейских солдат на населенный пункт Плехово в Курской области обошлось им в сотни мертвых и раненых.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Forbes.

"Атакуя тремя волнами через открытые поля возле села Плехово в субботу, северокорейская пехота смогла вытеснить 100 украинских военных, которые удерживали село. В штурме, вероятно, участвовали более 500 солдат КНДР из 92-й и 94-й отдельных бригад специальных операций Северной Кореи. Потери военных КНДР могут составлять до половины всех солдат, участвовавших в атаке", - пишет издание.

Forbes объясняет, что высокие потери солдат КНДР обусловлены тем, что они пошли в атаку средь бела дня - пешком, маршируя по минам под "бдительным оком" украинских беспилотников.

"В конце концов, они попали под огонь беспилотников и артиллерии. После того, как украинские силы отступили на запад и дым развеялся, грузовики вывезли предположительно сотни убитых и раненых северокорейцев", - указывает издание.

Украинская 17-я тяжелая механизированная бригада, которая удерживает линию на западном краю выступа, заявила, что "нанесла значительные потери противнику", возможно, включая северокорейцев.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отмечал, что массовые атаки северокорейской пехоты являются частью плана российского командования. По его словам, россияне "делают ставку на цифры".

"Как долго северокорейский 11-й армейский корпус сможет выдержать стратегию атак на истощение - непонятно. Возможно, корпус похоронил или отправил в госпиталь одного из каждых 25 солдат, находящихся под его командованием, только за прошедшие выходные", - резюмирует издание.

Также читайте: У США есть свидетельства того, что солдаты КНДР понесли потери в боевых действиях на Курщине, - Пентагон

Напомним, Государственный департамент США предупредил, что привлечение военных КНДР в боевых действиях на территории Украины будет расцениваться как усиление эскалации.
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Топ комментарии
+10
Фундаментальний фактор в тому, що вони все-таки витіснили нас. Так само і на дамбасє, коли орки витиснять нас і підуть на Дніпро та харківську область, мені буде до ср#ки статистика їх втрат. Їх все одно багато.
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17.12.2024 08:42
+5
Ніхто там з втратами рахуватись не буде. Головне витіснили.
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17.12.2024 07:58
+4
Нашо розповсюджувати таку інформацію,щоб вони вчились? З кацапів теж сміялись поо їх штурми у відкриту,колини на дорогах ,з кожного утюга ржали,а зараз здаємо один населений пункт за іншим.
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17.12.2024 08:05
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17.12.2024 07:58 Ответить
Ніхто там з втратами рахуватись не буде. Головне витіснили.
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17.12.2024 07:58 Ответить
Тут рахуйся не рахуйся, а півнячих корейців залишилось щє на 25 посадок.
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17.12.2024 10:29 Ответить
Нашо розповсюджувати таку інформацію,щоб вони вчились? З кацапів теж сміялись поо їх штурми у відкриту,колини на дорогах ,з кожного утюга ржали,а зараз здаємо один населений пункт за іншим.
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17.12.2024 08:05 Ответить
А як констатація смерті може вплинути на їх навчання? Вони так і так будуть вчитися, це і їжаку зрозуміло
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17.12.2024 08:51 Ответить
це тільки початок...
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17.12.2024 08:28 Ответить
Ну й і що? Самки ще понароджують! Вони там плодовитіші чим кацапки
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17.12.2024 08:42 Ответить
Фундаментальний фактор в тому, що вони все-таки витіснили нас. Так само і на дамбасє, коли орки витиснять нас і підуть на Дніпро та харківську область, мені буде до ср#ки статистика їх втрат. Їх все одно багато.
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17.12.2024 08:42 Ответить
Уже прошла инфа сегодня, что в курской обл нас вытеснили от захваченного ранее на 50%. Конечно данные проверить невозможно, это ясно. Но бои там пошли жестокие.
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17.12.2024 09:57 Ответить
Нажаль військова математика на орків і північних кореців не розповсюджується. 4% це кожен 25-й. Боюся, що якщо втрати були би 96%, все одно на корейців це не справило враження.
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17.12.2024 08:57 Ответить
 
 