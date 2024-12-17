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Госдепартамент США (1791) КНДР (1098) война в Украине (1151)

Участие военных КНДР в боевых действиях на территории Украины будет считаться дополнительной эскалацией, - Госдепартамент США

Міллер повідомив про призупинення стратегічного партнерства між США та Грузією

Государственный департамент США предупредил, что привлечение военных КНДР в боевых действиях на территории Украины будет расцениваться как усиление эскалации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Северокорейские солдаты, которые были развернуты под Курском, являются законными целями. Они вступили в войну, и как комбатанты являются законными целями для украинских военных",- заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер

Он отметил, что американская сторона осведомлена о том, что часть северокорейских военных была убита на поле боя в Курской области РФ.

"И если они пересекут границу с Украиной, это будет считаться дополнительной эскалацией со стороны правительства России, а также со стороны правительства Северной Кореи",- отметил представитель Госдепартамента США.

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Напомним, 14 декабря впервые в истории подразделения армии Северной Кореи осуществили массированную атаку на позиции ВС Украины возле города Суджа, на территории РФ.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже есть данные, что россияне начали привлекать к штурмам заметное количество солдат из КНДР, пока что в Курской области.

По данным ГУР, северокорейские войска, задействованные оккупантами в штурмовых действиях в Курской области, уже понесли первые санитарные и безвозвратные потери.

Из-за больших потерь на восточных направлениях возможно применение представителей КНДР и на территории Украины, рассказали в Силах обороны.

В Пентагоне подтвердили потери среди войск КНДР в боях на Курщине.
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Топ комментарии
+13
Щось нове. Додаткова ескалація.
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16.12.2024 23:55
+7
Очередная ескалация будет строго осуждена очередной озабоченностью. А когда еще китаезы полезут будет крайняя озабоченность от сцикливого США
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16.12.2024 23:59
+7
Я не могу понять эту логику. Почему бомбардировки украинских городов это не эскалация, залеты ВКС на территорию НАТО не эскалация, глушение GPS не эскалация...а использовать корейских рабов почему то эскалация. В чем суть этой политики? В чем логика?
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17.12.2024 00:21
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Щось нове. Додаткова ескалація.
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16.12.2024 23:55 Ответить
Так если эскалация уже случилась то наверное давайте томагавки. Чего уже бояться?
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16.12.2024 23:58 Ответить
а читати уважно не намагалися? сказано "на території України", поки що плоскопиких собакоїдів на території України не помічено...
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17.12.2024 00:36 Ответить
Очередная ескалация будет строго осуждена очередной озабоченностью. А когда еще китаезы полезут будет крайняя озабоченность от сцикливого США
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16.12.2024 23:59 Ответить
С...ка, наприкінці каденції, додаткова ескалація.
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17.12.2024 00:00 Ответить
Це мирна ескалацiя. Знищать Украiну i всьо, буде мир.
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17.12.2024 00:04 Ответить
Кремлівський чортяка тащить на бойню з нашими військовими
не тільки своїх лаптєногих бидляків , а і північнокорейських
солдатів , яким є по 17- 18 років !!
У ху-ла відсутня совість і щось людське ,
бо воно істота , непотріб і воєнний злочинець ,
якого потрібно фізично знищити 🤬

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17.12.2024 00:08 Ответить
дебільна заява... то просто *******. та як тільки війська ина прийшли кацапам на допомогу на Курщину, Штати у відповідь мали би з європейцями відправити в Україну свої військові контингенти для підтримки ЗСУ. а тепер, коли війська пухляша збираються вже заходити на територію України, той телепень несе якусь дичину про "додаткову ескалацію". нема слів...
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17.12.2024 00:14 Ответить
То все х..ня. Ще i Китай пiдлючиться. Побачимо як США будуть у Сiрка очi позичать)))
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17.12.2024 00:20 Ответить
так отож. такий варіант не можна виключати. навпаки, до нього потрібно готуватись. не вірю, що ин без схвалення комуняки Сі став би постачати кацам зброю, а потім і своє м'ясо. не вірю. і там навіть не схвалення від Сі могло бути, а саме вказівка Ину надати допомогу кацам.
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17.12.2024 00:28 Ответить
ЦЕ при тому, що Пу розповiдае про 1000 контрактникiв-добровольцiв щодня. Питается, ****** потрiбнi собакожери?
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17.12.2024 00:34 Ответить
нуу розповідати пу може про багато чого. питання в тому чи варто вірити усім цим розповіддям. собакожери тут тому, що контрактників не вистачає, а проводити мобілізацію силову пу йлу сцикотно. бо та мобілізація може боком йому вилізти і бунтами. упоротих добнів там на болотах все менше і менше. тому й просить собакожерів.
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17.12.2024 01:03 Ответить
Залишилось 33 дні почекати, та вже не потрібно буде проголошувати "дебільна заява"
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17.12.2024 02:38 Ответить
ох не факт. навпаки, подібних заяв може стати ще більше...
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17.12.2024 05:32 Ответить
Дякую. Насмішили.
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17.12.2024 00:16 Ответить
Додаткова ескалація! Ржу не могу))))ПАТУЖНО ПАТУЖНО........... МИСЛЬ
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17.12.2024 00:16 Ответить
Я не могу понять эту логику. Почему бомбардировки украинских городов это не эскалация, залеты ВКС на территорию НАТО не эскалация, глушение GPS не эскалация...а использовать корейских рабов почему то эскалация. В чем суть этой политики? В чем логика?
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17.12.2024 00:21 Ответить
Ну додаткова ескалація і....?
Держдеп додатково стурбується?
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17.12.2024 00:22 Ответить
яке воно жалюгідне
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17.12.2024 00:22 Ответить
Ой фсьо. У вас найкривавіша з 2 Світової війна у Європі, а вам корейці "ескалація". Імпотенти. Скоро вам ***** х пухляшом просто срати на голову почнуть.
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17.12.2024 00:27 Ответить
Друга Світова війна---ескалація
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17.12.2024 06:40 Ответить
і що ви зробите, сс*ливі придурки? забороните стріляти ракетами вглиб росії? то ми вже чули.
Що ще?
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17.12.2024 00:27 Ответить
вони ще будуть умоляти х-ла не паляти по США на колiнах. ось вам Украiна, робiть там шо завгодно, але нас не чiпайте.
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17.12.2024 00:41 Ответить
Через железо и бетон - прямо в корейский паспорт бей боец!
Но не эскалационируй(
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17.12.2024 00:51 Ответить
Мабуть тільки Перл- Харбор 2:0 зможе привести США до тями!
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17.12.2024 00:55 Ответить
Чекаемо кiно в прокатi!
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17.12.2024 00:59 Ответить
Ескалація ескалаційна
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17.12.2024 01:17 Ответить
Вважатиметься ескалацією і викличе стурбованість
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17.12.2024 04:48 Ответить
Пздц як ім лячно, навіть очі бояться відкрити і подивитися в той бік. Маючи всі необхідні інструменти просерти все...
🤦
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17.12.2024 06:47 Ответить
Так они сразу договорились - что делают, а что никогда делать не будут и поддерживают связь постоянно. Это хорошо просматривается в перспективе за год за два. Погибать массово не хочется ни одной стороне ни за какие идеалы.
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17.12.2024 07:23 Ответить
Я вважаю, що після 20 січня на Україну усе це сміття і полізе. Бо трамп сказав, що Україна йому нецікава. Тому не буде чим відповісти навалі... На жаль.
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17.12.2024 11:16 Ответить
 
 