Участие военных КНДР в боевых действиях на территории Украины будет считаться дополнительной эскалацией, - Госдепартамент США

Государственный департамент США предупредил, что привлечение военных КНДР в боевых действиях на территории Украины будет расцениваться как усиление эскалации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Северокорейские солдаты, которые были развернуты под Курском, являются законными целями. Они вступили в войну, и как комбатанты являются законными целями для украинских военных",- заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер

Он отметил, что американская сторона осведомлена о том, что часть северокорейских военных была убита на поле боя в Курской области РФ.

"И если они пересекут границу с Украиной, это будет считаться дополнительной эскалацией со стороны правительства России, а также со стороны правительства Северной Кореи",- отметил представитель Госдепартамента США.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Северная Корея атаковала украинцев на Курщине | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Напомним, 14 декабря впервые в истории подразделения армии Северной Кореи осуществили массированную атаку на позиции ВС Украины возле города Суджа, на территории РФ.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже есть данные, что россияне начали привлекать к штурмам заметное количество солдат из КНДР, пока что в Курской области.

По данным ГУР, северокорейские войска, задействованные оккупантами в штурмовых действиях в Курской области, уже понесли первые санитарные и безвозвратные потери.

Из-за больших потерь на восточных направлениях возможно применение представителей КНДР и на территории Украины, рассказали в Силах обороны.

В Пентагоне подтвердили потери среди войск КНДР в боях на Курщине.