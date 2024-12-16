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Новости Война
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КНДР (1098) Пентагон (1414) США (24834) Курск (845)

У США есть свидетельства того, что солдаты КНДР понесли потери в боевых действиях на Курщине, - Пентагон

Пентагон: Є ознаки загибелі північнокорейських військ у Курську

Северокорейские военные участвовали в боевых действиях в Курской области РФ. В США заявили, что есть признаки, что эти солдаты были ликвидированы или ранены.

Об этом заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Мы считаем, что северокорейские солдаты участвовали в боевых действиях в Курске... у нас есть свидетельства того, что они понесли потери, как убитыми, так и ранеными", - заявил Райдер.

В то же время, по его словам, пока США не имеют детальной информации о количестве потерь со стороны Северной Кореи.

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Ранее в ГУР МОУ сообщали, что подразделения армии КНДР из-за значительных потерь в штурмах на Курщине доукомплектовывают.

Напомним, 14 декабря впервые в истории подразделения армии Северной Кореи осуществили массированную атаку на позиции ВС Украины возле города Суджа, на территории РФ.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже есть данные, что россияне начали привлекать к штурмам заметное количество солдат из КНДР, пока что в Курской области.

По данным ГУР, северокорейские войска, задействованные оккупантами в штурмовых действиях в Курской области, уже понесли первые санитарные и безвозвратные потери.

Из-за больших потерь на восточных направлениях возможно применение представителей КНДР и на территории Украины, рассказали в Силах обороны.

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Топ комментарии
+5
Дайте Україні томагавки, і тоді ні кацапи, ні півкорейці не братимуть участь у власному житті.
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16.12.2024 21:09
+4
Саме тому Трампон планує скасувати дозвіл лупити вглиб мордору-щоб вузькоокі не гинули..
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16.12.2024 21:10
+3
Буде занепокоєння чи глибоке занепокоєння ? Глибоке краще, нам від того спокійніше.
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16.12.2024 21:25
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"...ці солдати були ліквідовані або поранені. "Джерело: https://censor.net/ua/n3525404

Це немає бути новиною, це має бути буденістю.
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16.12.2024 21:06 Ответить
Ні)вони такі швидкі,що попасти в них практично неможливо))навіть з гранатомета))
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16.12.2024 21:06 Ответить
Чим більше собакоїдів знищать,тим краще! Слава ЗСУ!
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16.12.2024 21:09 Ответить
Дайте Україні томагавки, і тоді ні кацапи, ні півкорейці не братимуть участь у власному житті.
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16.12.2024 21:09 Ответить
Саме тому Трампон планує скасувати дозвіл лупити вглиб мордору-щоб вузькоокі не гинули..
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16.12.2024 21:10 Ответить
чому ж, він ще дуже за русню переймається. хто ж тоді наполеона перемагати буде?
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16.12.2024 21:13 Ответить
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16.12.2024 21:17 Ответить
Ті хто виживуть отримають досвід та згодом навчать інших, а військові США того досвіду не отримають, і корейські військові також...
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16.12.2024 21:17 Ответить
У США є свідчення того, що солдати КНДР зазнали втрат у бойових діях на Курщині

А шо: решта держав про це гуй здогадається?
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16.12.2024 21:18 Ответить
Буде занепокоєння чи глибоке занепокоєння ? Глибоке краще, нам від того спокійніше.
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16.12.2024 21:25 Ответить
да чтоб их всех баранов узкоглазых перестреляли!
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16.12.2024 21:30 Ответить
Зараз південна корея почне збирати гуманітарку для поранених північних братів корейців !!
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16.12.2024 21:46 Ответить
Що у тебе з головою? Ти у нас "внутріМКАДівський"? Південна Корея вже давно збирає "гуманітарку"... Але для України та ЗСУ...
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17.12.2024 01:12 Ответить
Обов'язково треба було вставити свої п'ять копійок. Коли справа стосується кацапів зовсім собою не володіють.
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16.12.2024 22:03 Ответить
потужна заява від наших х*рових харантів! не забуваємо дякувти під*ам.
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16.12.2024 23:37 Ответить
Какой умный Пентагон аж жуть .............
ну и дальше что ¿¿¿
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17.12.2024 00:12 Ответить
Нічого!
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17.12.2024 04:49 Ответить
 
 