У США есть свидетельства того, что солдаты КНДР понесли потери в боевых действиях на Курщине, - Пентагон

Северокорейские военные участвовали в боевых действиях в Курской области РФ. В США заявили, что есть признаки, что эти солдаты были ликвидированы или ранены.

Об этом заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Мы считаем, что северокорейские солдаты участвовали в боевых действиях в Курске... у нас есть свидетельства того, что они понесли потери, как убитыми, так и ранеными", - заявил Райдер.

В то же время, по его словам, пока США не имеют детальной информации о количестве потерь со стороны Северной Кореи.

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Ранее в ГУР МОУ сообщали, что подразделения армии КНДР из-за значительных потерь в штурмах на Курщине доукомплектовывают.

Напомним, 14 декабря впервые в истории подразделения армии Северной Кореи осуществили массированную атаку на позиции ВС Украины возле города Суджа, на территории РФ.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже есть данные, что россияне начали привлекать к штурмам заметное количество солдат из КНДР, пока что в Курской области.

По данным ГУР, северокорейские войска, задействованные оккупантами в штурмовых действиях в Курской области, уже понесли первые санитарные и безвозвратные потери.

Из-за больших потерь на восточных направлениях возможно применение представителей КНДР и на территории Украины, рассказали в Силах обороны.

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