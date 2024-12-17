Атака "Шахедов" на Киев: обломки упали в 4 районах, повреждены авто и окна в домах (обновлено)

Утром 17 декабря 2024 года войска РФ атаковали Киев с использованием ударенных "Шахедов".

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате атаки российских БпЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в трех районах столицы:

В Соломенском районе поврежден легковой автомобиль

В Печерском - осколок повредил окно в жилом доме.

В Днепровском - обломки повредили остекление окон в жилом доме. Остальные выясняются.

"Информации о пострадавших не поступало. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются", - добавил Попко.

Позже в КГВА сообщили, в Голосеевском районе столицы также обнаружен обломок во дворе жилого дома. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала.

Также отмечается, что в Соломенском районе также обнаружены обломки на территории больницы. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что утром серия взрывов прогремела в Киеве: работала ПВО по БПЛА.