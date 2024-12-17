На юге большинство атак врага зафиксировано на Запорожском направлении, - Силы обороны

Силы обороны Юга Украины не прекращают наносить огневое поражение по местам дислокации врага и его позициям. За сутки уничтожено 28 единиц российского вооружения и техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны Юга.

За минувшие сутки зафиксировано 265 вражеских обстрелов из различных видов артиллерийского вооружения. За прошедшие сутки, противник применил 215 FPV- дронов различных модификаций и сбросил 190 осколочных боеприпасов.

"Вражеские войска не оставляют попыток выбить наши подразделения с занятых позиций и постоянно прибегают к штурмовым действиям. За прошедшие боевые сутки 11 штурмов было зафиксировано на Юге, большинство из которых на Запорожском направлении", - говорится в сообщении.

Кроме того, противник снова применил авиацию, нанес бомбовые удары КАБами и неуправляемыми авиационными ракетами (98 НАР).

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник проводит ротационные мероприятия личного состава, проводит разведку и пополняет резервы. На Приднепровском направлении враг совершил 4 штурма островной зоны, успехов не имел.

Потери врага на юге

В течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 69 человек.

Также враг потерял 28 единиц вооружения и техники, из них:

12 единиц автомобильной техники;

2 миномёта;

3 пушки;

5 квадроциклов и 2 мотоцикла;

1 лодка;

2 РЭБа, в т.ч окопный "Пероед-М";

генератор.

Кроме того, поражено:

2 блиндажа и место проживания личного состава;

место хранения боеприпасов;

6 наблюдательных пунктов;

2 антенны связи;

4 антенны управления БпЛА.

Напомним, украинские пограничники нанесли очередные потери российским оккупантам на южном направлении: уничтожили российскую лодку с помощью FPV-дрона.

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