РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9527 посетителей онлайн
Новости Война
438 0
армия РФ (18059) ликвидация (3141) уничтожение (6257) Силы обороны юга (270)

На юге большинство атак врага зафиксировано на Запорожском направлении, - Силы обороны

Сили обррони півдня нищать ворога

Силы обороны Юга Украины не прекращают наносить огневое поражение по местам дислокации врага и его позициям. За сутки уничтожено 28 единиц российского вооружения и техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны Юга.

За минувшие сутки зафиксировано 265 вражеских обстрелов из различных видов артиллерийского вооружения. За прошедшие сутки, противник применил 215 FPV- дронов различных модификаций и сбросил 190 осколочных боеприпасов.

"Вражеские войска не оставляют попыток выбить наши подразделения с занятых позиций и постоянно прибегают к штурмовым действиям. За прошедшие боевые сутки 11 штурмов было зафиксировано на Юге, большинство из которых на Запорожском направлении", - говорится в сообщении.

Кроме того, противник снова применил авиацию, нанес бомбовые удары КАБами и неуправляемыми авиационными ракетами (98 НАР).

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник проводит ротационные мероприятия личного состава, проводит разведку и пополняет резервы. На Приднепровском направлении враг совершил 4 штурма островной зоны, успехов не имел.

Потери врага на юге

В течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 69 человек.

Также враг потерял 28 единиц вооружения и техники, из них:

  • 12 единиц автомобильной техники;
  • 2 миномёта;
  • 3 пушки;
  • 5 квадроциклов и 2 мотоцикла;
  • 1 лодка;
  • 2 РЭБа, в т.ч окопный "Пероед-М";
  • генератор.

Кроме того, поражено:

  • 2 блиндажа и место проживания личного состава;
  • место хранения боеприпасов;
  • 6 наблюдательных пунктов;
  • 2 антенны связи;
  • 4 антенны управления БпЛА.

Напомним, украинские пограничники нанесли очередные потери российским оккупантам на южном направлении: уничтожили российскую лодку с помощью FPV-дрона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На юге враг продолжает использовать большое количество ударных БпЛА, за прошедшие сутки применил 220 FPV- дронов различных модификаций и сбросил более 150 осколочных боеприпасов, - Силы обороны
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 