На юге пограничники уничтожили российскую лодку с помощью FPV-дрона. ВИДЕО

Украинские пограничники нанесли очередные потери российским оккупантам на южном направлении.

Об этом в своем телеграм-канале сообщили Силы обороны юга, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеское маломерное плавсредство было поражено с помощью FPV-дрона.

Отмечается, что пилоты FPV-дронов Государственной пограничной службы все чаще обнаруживают цели и наносят точные удары по российским захватчикам.

"В результате точного применения FPV-дрона, защитники поразили маломерное плавсредство врага", - говорится в сообщении.

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