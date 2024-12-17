На юге пограничники уничтожили российскую лодку с помощью FPV-дрона. ВИДЕО
Украинские пограничники нанесли очередные потери российским оккупантам на южном направлении.
Об этом в своем телеграм-канале сообщили Силы обороны юга, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеское маломерное плавсредство было поражено с помощью FPV-дрона.
Отмечается, что пилоты FPV-дронов Государственной пограничной службы все чаще обнаруживают цели и наносят точные удары по российским захватчикам.
"В результате точного применения FPV-дрона, защитники поразили маломерное плавсредство врага", - говорится в сообщении.
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Яр Холодний
показать весь комментарий17.12.2024 12:09 Ответить Мне нравится 0
геннадий криволевич
показать весь комментарий17.12.2024 12:30 Ответить Мне нравится 1
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