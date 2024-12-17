РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9433 посетителя онлайн
Новости Видео Война
5 956 2
пограничники (1561) уничтожение (6257) лодка (16) fvp-дрон (72)

На юге пограничники уничтожили российскую лодку с помощью FPV-дрона. ВИДЕО

Украинские пограничники нанесли очередные потери российским оккупантам на южном направлении.

Об этом в своем телеграм-канале сообщили Силы обороны юга, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеское маломерное плавсредство было поражено с помощью FPV-дрона.

Отмечается, что пилоты FPV-дронов Государственной пограничной службы все чаще обнаруживают цели и наносят точные удары по российским захватчикам.

"В результате точного применения FPV-дрона, защитники поразили маломерное плавсредство врага", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кассетные боеприпасы РСЗО "HIMARS" накрывают две группы спецназовцев Корейской народной армии на Курщине. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От проблема... Інший вкрадуть... От якби він був з "м"ясом"!...
показать весь комментарий
17.12.2024 12:09 Ответить
Отак з рибалки приїзджаєш ,втомленний ,човен прив,язав а воно як гепне ! і не спінінгів не риби, сумно це все.
показать весь комментарий
17.12.2024 12:30 Ответить
 
 