Кассетные боеприпасы РСЗО "HIMARS" накрывают две группы спецназовцев Корейской народной армии на Курщине. ВИДЕО
Украинские воины двумя ракетами РСЗО "HIMARS" с кассетной боевой частью атаковали две группы северокорейских спецназовцев, которые попытались атаковать позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Малая Локня и Кругленькое на Курщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских бойцов опубликована в соцсетях.
Топ комментарии
+42 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий17.12.2024 10:40
+27 Luk Viktor
показать весь комментарий17.12.2024 10:42
+21 Грицько Злий
показать весь комментарий17.12.2024 11:00
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Пожалуйста, подождите...
свинок не захищае?😏😠
😂
З північнокорейцями рахуються, бо вони мають ядерну зброю, і не має значення, що тої Північної Кореї на карті з гулькин хрен. Північну Корею зарахували до Осі зла разом з Китаєм, це для Ина честь!
Та й не виглядає це "втягуванням у війну" для Заходу, бо вузькоокі знаходяться на території кацапії, не на нашій.
А тих, хто згоден здохнути за вождя, там не меньше мільйона.
Так що, налякати їх хаймарсами, щоб додому їхали, не вдасться...
За умови, що битимуть так само, в поле, то ніяких хаймарсів у нас не вистачить...
Спочатку корейці їли собак, тепер собаки їдять корейців
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Маю досвід спілкування із корейцями...хочу поділитися...
Вперше здибався з ними на нічній риболовлі..( На межі розвалу СРСР їм надавали оренду землі. де вони вирощували .у нас. овочі на продаж...) Зазвичай ми на риболовлю виходили без будь якої зброї...бо це. насамперед. спілкування із природою...Вони ж-- за ная вності вільного часу--не любувалися чарівністю української ночі. а затято під отой .пацючий. писк :- "Ю !"..."Я!"--віртуозно вправлялиссь кругрвертю своїх ціпків...
Невдовзі у нашому інституті з*явився і новий викладач матиматики...його звали "ЛІ"
Він нас.студентів. заморив своєю вимогливістю...додатково муштрував нас і по вихідних...
Мав нагоду бути у нього вдома...невільно був свідком..як він задовбував своїх синочків .годинами змушуючи -- пилікати на скрипочках...( тобто .як трудо-голіки вони НЕпоступаються китайцям...) Єдина вада--обожнював подарунки...) Це його і знищило: студенти--під екзамен.--закотили йому квартиру подарунок--
білий "РОЯЛЬ" І він. миттєво.-зник ...КДБ--НЕ дрімало!
До повного уявлення про цих червоно-шкірих поморів--мене ощасливила своїм коханням чарівна кореянка...(палка...податливо-ласкава...) Щоправда через вузькі оченята важко було здогадатися: як вона почувається...чи їй добре зі мною...)Ось такі вони ці ЗАРОБІТЧАНИ. мисливці за нашими скальпами із півострова. який із Заходу омивається Жовтим морем. а із Сходу--Японським...
P.S. В попередньому друці щодо корейців--були невдоволення дописувачів до журнал. Бутусова. мовляв скільки можна за них згадувати!!! Абсолютно із цим НЕ погоджуюся. Оскільки йдеться про де що інше: рашо-ординці--мають-150 млн. населення і НЕ гнушаються залучити на бійню різних інородців... а наші зрадо-керманичі-всіляко намагаються якнайбільше закопати патріотично-налаштованих українців...До наших легіонерів--вкрай негативне ставлення. (і штучні перепони. до їх залучення...)мовляв з ними треба панькатися. морочитися і.т.і. Іщо це.як НЕ зрадо-фільство .при наших то-30 млн. населення???
Це питання...... нелюдь ***** сподівання має що касети швидше закінчаться.