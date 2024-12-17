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КНДР (1100) уничтожение (6257) Курск (850)

Кассетные боеприпасы РСЗО "HIMARS" накрывают две группы спецназовцев Корейской народной армии на Курщине. ВИДЕО

Украинские воины двумя ракетами РСЗО "HIMARS" с кассетной боевой частью атаковали две группы северокорейских спецназовцев, которые попытались атаковать позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Малая Локня и Кругленькое на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских бойцов опубликована в соцсетях.

Также смотрите: Россияне пытаются сжечь лица убитых северокорейских военных, чтобы скрыть потери, - Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+42
Собаки доїдять корейців...
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17.12.2024 10:40
+27
От що "HIMARS" животворящий виробляє... Ляпота!!!....
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17.12.2024 10:42
+21
Вони їм за своїх побратимів все пригадають...
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17.12.2024 11:00
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Чергова партія суші готова.
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17.12.2024 10:39 Ответить
Суші - це традиційна страва японської кухні.
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17.12.2024 10:55 Ответить
Корейці ина їдять суші хіба що з лободи.
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17.12.2024 11:00 Ответить
Собаки доїдять корейців...
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17.12.2024 10:40 Ответить
Вони їм за своїх побратимів все пригадають...
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17.12.2024 11:00 Ответить
100%...
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17.12.2024 11:00 Ответить
Голодні північно-корейські свині.

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17.12.2024 12:05 Ответить
Тваринок жалко...🥺😢 Де та Грета тумберг, чи як йii там кличуть, чого
свинок не захищае?😏😠
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17.12.2024 13:32 Ответить
вона ж типа за екологію, а свині продукують парникові гази, ну є така теорія, що багато свиней і корів продукують парникові гази і це одна з вагомих причин змін клімату. насправді дурня рідкісна, але всякі грети тумблер і їй подібні ведуться.
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17.12.2024 15:53 Ответить
Греті це вже не цікаво... Тато з мамою на ній "попіарилися", грошей "наварили" - та й досить... (дивився якось цікавий відеосюжет з нею та мамою. Там Грета сидить у такому собі зручному розкладному м"якому кріслі. І поряд - реклама цих крісел. Виявляється, ці крісла обтягуються виключно НАТУРАЛЬНОЮ шкірою... Тобто, якась тварина була вбита, щоб Грета своє "тільце поніжила"...).
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17.12.2024 22:03 Ответить
або корейці вже не зїдять собак...
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17.12.2024 16:05 Ответить
То мабуть оті,що шеренгою йшли в чистому полі
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17.12.2024 10:40 Ответить
Красівоє...
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17.12.2024 10:40 Ответить
От що "HIMARS" животворящий виробляє... Ляпота!!!....
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17.12.2024 10:42 Ответить
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17.12.2024 11:27 Ответить
Е-гей бездомні собаки, є можливість помститися собакоїдам.
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17.12.2024 10:43 Ответить
І це на тлі новини про те що загальна ситуація для ЗСУ на Курщині ускладнилася..
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17.12.2024 10:50 Ответить
Первый случай в истории корейцев. Теперь собаки сожрут корейцев , а не они собак.
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17.12.2024 10:50 Ответить
Пухлячок починає приймати чорні пакети з кормом для собак.
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17.12.2024 10:58 Ответить
Ти думаєш, вони їх туди повезуть? Закопають десь на Курщині... "Бойовий хом"як" їх уже "списав"... Тим більше, що у корейців традиційно поминають вдома - а не ходять на кладовища...
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17.12.2024 12:05 Ответить
вони там нікому не потрібні, навпаки, будуть розказувати як вони херойські воююють і захищають Пухлого від ворогів, що так добре платять, щл повертатись не хочуть, поки всіх не пабідять, і набирати ще примусово-добровольців.
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17.12.2024 15:55 Ответить
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17.12.2024 10:58 Ответить
Так скількі за раз корейців ракета himars знешкодила?
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17.12.2024 10:59 Ответить
Підрахуй...те... ! На білому сніжку хорошо видно!
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17.12.2024 11:22 Ответить
Так вони розібрані на частини . Уявляєте як у чорному пакети - половина корейця і половина кацапа - ОМРІЯНА ДУРАКА ХУТІНА ЕВРАЗІЯ 😂😂😂😂
😂
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17.12.2024 12:48 Ответить
Знищено 50 військових КНДР та поранено ще 47: результати 3 днів роботи ССО на Курщині....
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17.12.2024 11:23 Ответить
Красиво лежать тварюки! майже як живі
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17.12.2024 11:02 Ответить
По "товарищам", огонь!
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17.12.2024 11:06 Ответить
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17.12.2024 11:08 Ответить
ось бачите які союзники в путлера крім зброї і народу власного не шкода. А Кон Чен ИЙ хомяк навіть і не зрозумів як його путлер втягнув у війну.
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17.12.2024 11:09 Ответить
Все він добре зрозумів.
З північнокорейцями рахуються, бо вони мають ядерну зброю, і не має значення, що тої Північної Кореї на карті з гулькин хрен. Північну Корею зарахували до Осі зла разом з Китаєм, це для Ина честь!
Та й не виглядає це "втягуванням у війну" для Заходу, бо вузькоокі знаходяться на території кацапії, не на нашій.
А тих, хто згоден здохнути за вождя, там не меньше мільйона.
Так що, налякати їх хаймарсами, щоб додому їхали, не вдасться...
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17.12.2024 11:58 Ответить
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17.12.2024 11:09 Ответить
******* зброя нівелює любу тактику м'ясних штурмів, яка була ефективна в минулому столітті.
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17.12.2024 11:14 Ответить
Якщо вузькооких приїхало 10000, то це крапля в морі.
За умови, що битимуть так само, в поле, то ніяких хаймарсів у нас не вистачить...
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17.12.2024 11:18 Ответить
розкажи це солдатам на передовій, і чому кацапи окуповуюють нові і нові населені пункти, точніш те, що від них залишається.
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17.12.2024 15:57 Ответить
Тому що в нас ******** зброї дуже мало
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17.12.2024 21:31 Ответить
Вони набули бойового досвіду і... І все.
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17.12.2024 11:27 Ответить
і геройські забрали з собою в могилу, скотомогильник точніш.
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17.12.2024 15:58 Ответить
Наїлися гороху, лежать, і не пердять... Чому? Бо "горох" - вольфрамовий... Потрапить-би туди після війни... Це ж скільки вольфраму можна назбирать... З них виходять найкращі мормишки для рибалки... Правда, їх оброблять неймовірно важко...
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17.12.2024 22:08 Ответить
Мочи корейців! Рятуй собак!
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17.12.2024 11:28 Ответить
Корейська кухня павпаки: не корейці їдять собак,а собаки -корейців!
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17.12.2024 11:28 Ответить
Наглядний приклад кругообігу речовин в природі...
Спочатку корейці їли собак, тепер собаки їдять корейців
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17.12.2024 11:31 Ответить
а що в хаймарсів порох не просирів і полетіли по призначенню ?
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17.12.2024 11:39 Ответить
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17.12.2024 11:54 Ответить
А какая нам разница, корейцы будут дохнуть точно так же, как и рашисты, собакам собачья смерть!
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17.12.2024 12:01 Ответить
Уявляю що там на кндрівському телебаченні робиться. Напевно з піною у рота боряться з усім Всесвітом і перемагают. Наш телемарахфон це просто квіточки.
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17.12.2024 12:06 Ответить
Аж смешно. Корейская народная армия звучит как куба- остров свободы. Что те рабы, что другие но млять называют себя свободными и демократами
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17.12.2024 12:31 Ответить
Нашпигована вольфрамом хробачача їжа.
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17.12.2024 12:49 Ответить
Нехер шастать по Українській землі!
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17.12.2024 14:00 Ответить
Ті. що воліють заробити. вбиваючи нас...--хто вони?
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Маю досвід спілкування із корейцями...хочу поділитися...

Вперше здибався з ними на нічній риболовлі..( На межі розвалу СРСР їм надавали оренду землі. де вони вирощували .у нас. овочі на продаж...) Зазвичай ми на риболовлю виходили без будь якої зброї...бо це. насамперед. спілкування із природою...Вони ж-- за ная вності вільного часу--не любувалися чарівністю української ночі. а затято під отой .пацючий. писк :- "Ю !"..."Я!"--віртуозно вправлялиссь кругрвертю своїх ціпків...
Невдовзі у нашому інституті з*явився і новий викладач матиматики...його звали "ЛІ"
Він нас.студентів. заморив своєю вимогливістю...додатково муштрував нас і по вихідних...
Мав нагоду бути у нього вдома...невільно був свідком..як він задовбував своїх синочків .годинами змушуючи -- пилікати на скрипочках...( тобто .як трудо-голіки вони НЕпоступаються китайцям...) Єдина вада--обожнював подарунки...) Це його і знищило: студенти--під екзамен.--закотили йому квартиру подарунок--
білий "РОЯЛЬ" І він. миттєво.-зник ...КДБ--НЕ дрімало!
До повного уявлення про цих червоно-шкірих поморів--мене ощасливила своїм коханням чарівна кореянка...(палка...податливо-ласкава...) Щоправда через вузькі оченята важко було здогадатися: як вона почувається...чи їй добре зі мною...)Ось такі вони ці ЗАРОБІТЧАНИ. мисливці за нашими скальпами із півострова. який із Заходу омивається Жовтим морем. а із Сходу--Японським...
P.S. В попередньому друці щодо корейців--були невдоволення дописувачів до журнал. Бутусова. мовляв скільки можна за них згадувати!!! Абсолютно із цим НЕ погоджуюся. Оскільки йдеться про де що інше: рашо-ординці--мають-150 млн. населення і НЕ гнушаються залучити на бійню різних інородців... а наші зрадо-керманичі-всіляко намагаються якнайбільше закопати патріотично-налаштованих українців...До наших легіонерів--вкрай негативне ставлення. (і штучні перепони. до їх залучення...)мовляв з ними треба панькатися. морочитися і.т.і. Іщо це.як НЕ зрадо-фільство .при наших то-30 млн. населення???
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17.12.2024 14:27 Ответить
Спецназ по полям не ходит 😀
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17.12.2024 15:13 Ответить
спезназ чи ні, хз, це для загловку, щоб читали.
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17.12.2024 16:02 Ответить
ніколи не думав що з кореєю воювать будем
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17.12.2024 17:21 Ответить
Чого більше: касетних снарядів чи рабив на м'ясо у нелюдя *****- сина Сатани?
Це питання...... нелюдь ***** сподівання має що касети швидше закінчаться.
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17.12.2024 19:01 Ответить
Bum
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17.12.2024 21:23 Ответить
 
 