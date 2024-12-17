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контракт (397) Минобороны (9046) Умеров Рустем (398)

Минобороны улучшило условия оборонных контрактов для украинских производителей, - Умеров

Міноборони покращило умови оборонних контрактів для українських виробників

Минобороны Украины внесло ключевые изменения в порядок оборонных закупок под государственные гарантии.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее деньги выделяли только после выполнения всего объема контракта, что затрудняло привлечение оборотных средств и сдерживало развитие промышленности.

Что меняется?

  • Оплата за отгруженные партии - предприятия получают деньги за фактически поставленную продукцию, что позволяет досрочно погашать кредиты и реинвестировать средства.
  • Гибкие контракты - стоимость может корректироваться в соответствии с изменениями процентных ставок по кредитам.

"В этом году Минобороны уже законтрактовало украинских производителей на более 6.5 млрд грн под государственные гарантии. Сегодняшние изменения создают еще лучшие условия для долгосрочного планирования, инвестиций в модернизацию производства и внедрения новейших технологий", - отмечает Умеров.

Как сообщается, это решение гарантирует быструю поставку необходимой продукции для ВСУ и стимулирует стабильное развитие украинской оборонной промышленности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После создания "Агентства оборонных закупок" Минобороны начало тратить десятки миллиардов на закупку оружия через ГПСУ
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шо там з мінами, мародер №6?..
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17.12.2024 12:22 Ответить
"Міни - вони 120мм, не кожен може дивитись у майбутнє, але вже їх начебто пофіксили силіконом, тому давайте забудемо про минуле і пануймо освоювання майбутніх бюджетів," - подумав уматов і перевів діалог га іншу тему.

Чи ви чекали від нього ритуального харакірі? Так то ж для людей у яких є честь і гідність, а не для уматових.
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17.12.2024 12:28 Ответить
у відставку, мародера !!!!
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17.12.2024 12:28 Ответить
Це вже Зе-покращення?
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17.12.2024 12:24 Ответить
Ні. Ідеал покращити не можна. Його вже досягнено:
https://interfax.com.ua/news/political/574513.html В.Зеленський зазначив, що хоче залишити "слід в історії - зрозумілій, чесній історії", наголосивши водночас, що для нього як для майбутнього президента важливим стоп-краном є "вчинити щось таке, після чого можуть бути не оплески".
Воно обіцяло - воно вже зробило. Стоп-кран зірвано, час неоплесків настав. Завіса.
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17.12.2024 12:37 Ответить
https://t.me/dragonspech/8281 Дмитро Каленчук-Вовнянко, письменник і блогер, нині майстер-сержант пілотів БПЛА в навч.центрі ЗСУ:

Новина дня, яка просто розплющує. На рахунку Агенції оборонних закупівель за місяць до Нового року лишалося 102 мільярди гривень залишків невитрачених коштів. Чули? 102 мільярди грн. Це 2,43 мільярди доларів США. Тобто на оці гроші озброєння і *********** НЕ закупили. Це на додачу до тих мільйонів, які в Міноборони просто випарувалися.
Тобто ********** на ці кошти не закупили взагалі. Не тільки в Україні, а й за кордоном. Гроші просто лежать невитрачені, на радість інфляції. Це от за таких умов у нас на фронті снарядний голод, а міни до мінометів "псуються через погоду". Краса?
Мені фантазії бракує що отримали б ЗСУ, якби ці кошти просто перелічили "Справі громад". Скільки б на фронт пішло РЕБів "Ай-Петрі" та ФПВ-дронів?
До речі депутати фракції Євросолідарність криком кричать, що 55% коштів військового ПДФО має напрявлятися бойовим бригадам, аби вони самі закуповували те, що їм потрібно.
Але - ні. Кошти лежать мертвою вагою. А тим часом у Курахово та біля Великої Новосілки..........
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17.12.2024 12:45 Ответить
Хтось відповість за браковані міни ? Умеров яка від тебе користь Україні ?
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17.12.2024 14:28 Ответить
 
 