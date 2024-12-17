Минобороны улучшило условия оборонных контрактов для украинских производителей, - Умеров

Минобороны Украины внесло ключевые изменения в порядок оборонных закупок под государственные гарантии.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее деньги выделяли только после выполнения всего объема контракта, что затрудняло привлечение оборотных средств и сдерживало развитие промышленности.

Что меняется?

Оплата за отгруженные партии - предприятия получают деньги за фактически поставленную продукцию, что позволяет досрочно погашать кредиты и реинвестировать средства.

- предприятия получают деньги за фактически поставленную продукцию, что позволяет досрочно погашать кредиты и реинвестировать средства. Гибкие контракты - стоимость может корректироваться в соответствии с изменениями процентных ставок по кредитам.

"В этом году Минобороны уже законтрактовало украинских производителей на более 6.5 млрд грн под государственные гарантии. Сегодняшние изменения создают еще лучшие условия для долгосрочного планирования, инвестиций в модернизацию производства и внедрения новейших технологий", - отмечает Умеров.

Как сообщается, это решение гарантирует быструю поставку необходимой продукции для ВСУ и стимулирует стабильное развитие украинской оборонной промышленности.

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