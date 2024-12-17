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ВМС (1448) минирование (1442) Черное море (1438) мина (228) Плетенчук Дмитрий (150)

В Черном море может быть около четырех сотен мин, однако точных данных до сих пор нет, - ВМС

Чорне море заміноване росіянами

Россияне с начала полномасштабного вторжения постоянно минировали акваторию. Когда их корабли уже не могли выходить в море, оккупанты использовали авиацию. Сколько сейчас мин и где именно они есть, точно не скажет никто.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне Новини" рассказал спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

"Последняя озвученная цифра была официальная - это четыре сотни мин, но в любом случае, пока мы не проведем полномасштабную полноценную операцию по разминированию, точно данных никто предоставить не сможет. И проблема еще в том, что море - это стихия, соответственно это минные опасности, они могут менять свое местонахождение, могут быть динамичными", - рассказал Плетенчук.

Он добавил, что после окончания боевых действий Черное море придется активно чистить и разминировать. Для этого в составе ВМС создан отдельный дивизион, в который будет входить как минимум 5 противоминных кораблей. Операцию по разминированию уже активно планируют и готовят личный состав.

Напомним, ранее Плетенчук заявил, что основная фаза операции по разминированию Черного моря может длиться от трех до пяти лет.

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Пусть рашисты на них и подрываются, гниды вонючие.
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17.12.2024 12:50 Ответить
"Окупанти РФ замінували ділянку Чорного моря від Босфору до Одеси та намагаються звинуватити в цьому Україну.
- Дрейфуючі міни у штормовому морі підрахувати неможливо в принципі - це може зробити тільки той, хто їх встановлював, - підкреслив Андрій Клименко." /20 Березня 2022/
Ще тоді була озвучена цифра "400". Вирішили майже через три роки нагадати нам про це?
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17.12.2024 13:13 Ответить
 
 